7 июня 2019



«Красная книга» будет переиздана, как бы ни сопротивлялись этому орловские чиновники

Природоохранная прокуратура в ходе проверки установила, что профильным областным управлением, а потом и профильным департаментом в нарушение законодательства не была издана новая редакция Красной книги Орловской области. Также чиновниками, которые получают за это зарплату, не был утвержден перечень объектов животного и растительного мира, подлежащих включению в региональную Красную книгу. На имя руководителя подразделения вносилось представление прокуратуры, однако чиновники проигнорировали послание и работы по переизданию Красной книги не активизировались. Прокуратуре ничего не оставалось, как обратиться в суд и обязать департамент контрольной и надзорной деятельности обеспечить установленное законом переиздание Красной книги Орловской области. Решением суда требования Орловского природоохранного межрайонного прокурора удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу, его исполнение находится на контроле прокуратуры.

 

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Опубликовано 07 Июн 2019 в 11:57. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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