24 октября 2018



Красный мост отремонтируют до 30 ноября

ООО «ГИАТТ» готово провести ямочный ремонт на площади 3 293 кв.м. Соответствующий контракт с подрядчиком был заключен накануне. Срок исполнения — до 30 ноября. По поручению главы администрации Орла Александра Муромского, в первую очередь ямы будут заделаны на Красном мосту.

— В связи с ограничением движения на мосту «Дружба» основной поток транспорта движется через Красный мост. Приведите в порядок межрельсовое пространство и деформационные швы, ямы на них сказываются на скорости движения, — подчеркнул он на рабочем совещании.

Также ямочный ремонт планируют выполнить на ул. Московской, ул. Пушкина (пересечение с пер. Трамвайный), ул. Раздольная (в районе дома №37), пер. Артельный (в районе УФМС), пер. Ипподромный (на пересечении с ул. Игнатова, в районе дома №21).

В продолжении темы дорожного ремонта Светлана Климова, начальник УКХ, проинформировала, что из 17 объектов, которые вошли в первый этап ремонта улично-дорожной сети (УДС), сданы 13. Две улицы, 2-я Пушкарная и Кузнецова, готовятся к сдаче. На улицах Карачевская и Комсомольская ведутся работы. По второму этапу ремонта улично-дорожной сети из 13 объектов семь сданы. Ремонт тротуаров на ул. Горького завершен на 70-75%, ул. Привокзальная — 85%. Работы на ул. 1-й Посадская задерживаются в связи с проведением аварийных работ газовыми службами. В настоящий момент УКХ работает над составлением перечня дорог, которые подлежат ремонту в 2019 году.

Александр Муромский подчеркнул, что при разработке проектно-сметной документации (ПСД) должна учитываться не только проезжая часть, но и линия отвода дорог. Кстати, в этом году по Наугорскому шоссе ремонт проводился именно так — помимо проезжей части, были сделаны и тротуары, примыкающие к дороге. Раньше в нескольких местах пешеходы из-за ям и луж вынуждены были ходить по газонам и даже по клумбе (напротив аптеки №54). Благодаря системному подходу к ремонту дорог теперь вдоль Наугорского шоссе можно пройтись пешком по-человечески.

 

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Опубликовано 24 Окт 2018 в 15:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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