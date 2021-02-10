Красный мост: первые жертвы. Пострадал подросток

Как сообщили в пресс-службе СК, 9 февраля 2021 года в Орле велся демонтаж трамвайных рельсов на Красном мосту. На время работ движение пешеходов не перекрывалось. В ходе демонтажа отлетел кусок рельсового полотна и попал в проходившего мимо 17-летнего подростка. Для оказания необходимой помощи подростка незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение, где он сейчас находится на стационарном лечении. По данному факту следственными органами СК проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствие даст оценку действиям должностных лиц, к компетенции которых отнесены вопросы обеспечения безопасности при производстве строительных и иных работ на данном объекте. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.