10 февраля 2021



Красный мост: первые жертвы. Пострадал подросток

Как сообщили в пресс-службе СК, 9 февраля 2021 года в Орле велся демонтаж трамвайных рельсов на Красном мосту. На время работ движение пешеходов не перекрывалось. В ходе демонтажа отлетел кусок рельсового полотна и попал в проходившего мимо 17-летнего подростка. Для оказания необходимой помощи подростка незамедлительно госпитализировали в медицинское учреждение, где он сейчас находится на стационарном лечении. По данному факту следственными органами СК проводится доследственная проверка. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствие даст оценку действиям должностных лиц, к компетенции которых отнесены вопросы обеспечения безопасности при производстве строительных и иных работ на данном объекте. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

 

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Опубликовано 10 Фев 2021 в 20:12. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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