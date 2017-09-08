Красный мост в Орле обследуют и над водой, и под водой

В этом году приступят к разработке документации реконструкции Красного моста. Напомним, накануне состоялся аукцион по выбору подрядной организации, которая разработает проектную и рабочую документацию реконструкции Красного моста в Орле. Контракт планируется заключить с единственным заявившимся участником аукциона — ООО «ГК Строй Эксперт». Заказчиком работ выступит УКС. Стоимость контракта — более 49 млн рублей. Это средства областного и городского бюджетов, — сообщили в пресс-службе городской администрации.

Основная цель разработки проектной документации состоит в обеспечении комплекса работ по реконструкции Красного моста, доведении транспортно-эксплуатационного состояния и технических характеристик до нормативных требований, а также обеспечения надежности, долговечности, бесперебойности эксплуатации сооружения и безопасности для пешеходов и транспорта.

Согласно конкурсной документации проектирование включает несколько стадий. Организация проведет техническое обследование конструкций мостового сооружения, в том числе выполнит подводное обследование опор моста, определит прочность бетона, обследует состояние дна реки у опор моста, а также при необходимости проведет испытания и исследования моста. Этот же этап включает подготовку градостроительной документации и проведение комплексных инженерных изысканий. Подрядчик подготовит научно-проектную документацию по проведению работ на объекте, проведет историко-культурные экспертизы документации и проекта. Документация также пройдет государственную экспертизу.

Среди предъявляемых требований — подготовка не менее двух вариантов исполнения мостового сооружения, которые должны учитывать существующую градостроительную ситуацию и расположение объекта в заповедной зоне. «ГК Строй Эксперт» также разработает варианты реконструкции моста, а затем предоставит презентационный материал проектируемого объекта, в котором должны быть отражены варианты фасадов мостового сооружения, с указанием применяемых материалов. Выполнить все работы необходимо до 28 ноября 2018 года.

Напомним, ранее при разработке изменения транспортной сети города озвучивалось несколько вариантов решения проблемы «бутылочного горлышка» — сужения улицы на въезде на Красный мост. По одному из вариантов предлагалось вынести трамвай с красного моста на отдельный мост — и за счет этого увеличить число полос для автомобилей. По другом варианту — с моста убирали пешеходов и расширяли проезжую часть за счет тротуаров. Важная деталь — пешеходы по-прежнему получали возможность пересекать реку — для них планировали сделать специальные боковые «рукава» вдоль моста. Какие варианты в этот раз предложат городу — станет известно уже скоро.

 

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Опубликовано 13 Окт 2017 в 13:00. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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