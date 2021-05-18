18 мая 2021



Красный мост закроют для пешеходов по ночам

В ночь со среды на четверг, с 19 мая на 20 мая 2021 года, с 22.00 до 6.00 впервые будет ограничено движение пешеходов по Красному мосту. Как пояснили в пресс-службе городской администрации, это позволит ООО «Ремспецмост» начать работы по устройству временного моста со стороны улицы Фомина. Движение пешеходов с 22.00 до 6.00 будет ограничиваться ежедневно до 20 июня 2021 года. На подходе к пешеходной переправе будут дежурить представители ООО «Ремспецмост», которые будут открывать движение в промежутках между устройством свай коммуникационного моста — ориентировочно раз в 30-40 минут.

Строительство коммуникационного моста начнётся, как и планировалось, — после окончания отопительного сезона. В настоящий момент бригады ООО «Ремспецмост» подготавливают сети к переносу. В ближайшие несколько дней на объект будет доставлен вибропогружатель, с помощью которого и будут забиваться сваи будущей временной пешеходной переправы.

 

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Опубликовано 18 мая 2021 в 15:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 74

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