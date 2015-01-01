Красный прекрасный

Собрались в лесу звери на совещание. Повестка дня: «Строительство моста

через реку». Председатель Лев: «У кого какие мнения по поводу строительства?»

Слон: «Мост должен быть прочным и добротным. Надо поставить его на шесть

быков и подпереть со всех боков».

Белка: «Мост должен быть изящным и красивым и не обязательно сплошным».

Змея: «Мост должен быть извилистым».

Осел: «Конечно предыдущие товарищи высказали много ценных предложений, но мы

не решили главного вопроса. Как строить мост – вдоль или поперек реки?»

Красный мост в Орле будут расширять. Работы продлятся чуть более года. И это в лучшем случае. На публичных слушаниях обсудили проект предстоящих глобальных перемен. Мост станет шире, но всего чуть-чуть. А пешеходы так и останутся на тротуаре. При этом на слушаниях изначально планировалось говорить исключительно о границах земельных участков, но пришедших интересовала не земля, а проект моста и связанные с ним детали. Жители хотели знать возможные варианты реконструкции, как все это время будут попадать на другой берег пешеходы (автомобили планируется пустить в объезд по мосту Дружбы) и пропадут ли наконец пробки в этом месте по завершении работ. Выяснилась масса подробностей. В частности, почему нельзя убрать пешеходов на отдельную переправу (которую построят а потом… демонтируют) или под мост в боковые туннели, как планировалось ранее.

В светлое будущее через темное прошлое

Главная проблема предстоящей реконструкции — большое количество охранных зон объектов культурного наследия и памятников вблизи моста и статус самого объекта. Поэтому сразу было «зарублено» предложение вынести тротуары за пределы моста и сделать туннели или галереи по бокам от проезжей части. В этом случае можно было бы организовать полноценные 4 полосы для авто плюс трамвайные пути. Но, как пояснили на публичных слушаниях, в этом случае менялся внешний вид моста, а это памятник. Поэтому такой вариант расширения проезжей части дальнейшего развития не получил.

Напомним, сейчас ширина моста 18,5 метра. Планируется за счет реконструкции расширить его до 23,25 метра. То есть дополнительные 5 метров позволят довести до нормативов проезжую часть и ширину тротуаров. Если посмотреть на чертежи, то в каждую сторону по мосту заложено по одной полосе для общественного транспорта нормативной шириной 4 метра, плюс метровая полоса безопасности и в центре 7,5 метров для трамвайных путей. Таким образом, формально все останется как и сейчас — всего две полосы для движения автомобилей — по одной в каждую сторону. Реально машины, конечно же, выстроятся в два ряда, если позволит разметка. Может хоть тогда пробок на мосту станет чуть-чуть меньше. Для устранения пробки планируется и расширение полосы движения перед светофором со стороны сквера Танкистов. Это даст дополнительную полосу для поворота направо, — отметил проектировщик.

Самое интересное — это не будущее, а совсем свежее прошлое Орловщины, связанное как раз с мостами. Напомним, в Ливнах мост через реку Сосну сдали с огромным опозданием. Местные жители еще в 2017-ом, когда с объекта испарился очередной подрядчик, грустно шутили, что скорее построят Крымский мост, чем Беломестненский. Грустная шутка оказалась правдой. Хотя изначально власти обещали, что единственная переправа, соединяющая Ливны и слободу Беломестное, будет отремонтирована за полтора года — с декабря 2015 года по май 2017-го. На объекте сменилось несколько подрядчиков. И более чем годовая задержка — не единичный случай для нашего многострадального края. Напомним, в Орле в 2015-ом встал на ремонт путепровод в створе улицы 1-ой Курской. Только когда ремонт близился к концу, выяснилось, что рельсы уложены на 3 см шире нормы. В итоге сроки сдачи этого объекта (к счастью, перекрытого на время ремонта лишь частично) также были сорваны, а ТТП понесло серьезные убытки из-за простоя в движении трамваев. Поэтому можно вполне понять орловцев, которые перестали верить обещаниям властей. Ведь нет гарантии, что не повторится ни ливенская история, когда подрядчики один за другим покидали объект, ни орловская с просчетами в расчетах.

Временный можно, постоянный нельзя

Интересную правовую коллизию озвучили в ходе обсуждения временной переправы для пешеходов. Дело в том, что в границах охранных зон нельзя строить капитальные объекты. Но можно реконструировать уже существующие. Поэтому для движения пешеходов будет построен временный мост, а после реконструкции основного Красного моста — временную конструкцию разберут. Естественно, участники слушаний предложили оставить временный мост — ведь пешеходам его вполне достаточно, а за счет тротуаров можно было бы расширить проезжую часть и получить две полосы движения в каждую сторону. Но, увы. Простая человеческая логика и здравый смысл бессильны против законов, которые необходимо исполнять. Поэтому деньги будут потрачены на временный мост, а потом его разберут. И конструкция будет неслабой — ширина пешеходной части составит 4 метра. Мост, хоть и временное сооружение, но будет стоять на сваях. А сами сваи будут рассчитаны с учетом ледовой нагрузки на период половодья. При этом по высоте пешеходный мост будет примерно в тех же отметках, что и уже существующий Красный.

Второй, хотя по важности все же первый, момент — это где именно сооружать временный пешеходный мост. На публичных слушаниях был представлен проект ниже по течению от Красного моста. Участники слушаний предложили перенести мост выше по течению. В качестве аргумента приводился тот факт, что зимой люди сами протаптывают себе тропинку с одного берега на другой именно напротив рынка, то есть выше Красного моста. Да и летом основной точкой притяжения пешеходов остается именно рынок, то есть логично было бы строить временный мост именно там. Организаторы слушаний пообещали учесть это замечание, но где именно появится временная переправа, жители узнают уже по факту.

Дешево и сердито

Очень интересное предложение поступило в ходе слушаний от сообщества мостовиков. Как пояснили инженеры, значительная коррозия наблюдается лишь на части несущих балок. А железо — это такой материал, который можно укреплять, наращивать, вырезать поврежденные участки. В частности, прозвучало предложение сохранить пролетные строения моста. Более того — даже на время ремонта можно будет не перекрывать движение по мосту. Нужно лишь произвести последовательный ремонт балок. Местные специалисты уверены, что можно поочередно отрезать каждую балку (причем не целиком, а лишь поврежденный коррозией фрагмент около 1,5-2 метров) и заменять ее новым металлом на болтовых соединениях. Здесь два очень важных момента: во-первых, все операции по реставрации моста можно сделать без полного перекрытия движения транспорта. На время реконструкции придется закрыть лишь половину дороги и организовать стрелочный перевод для трамвая, а также троллейбусной линии. В результате проезжая часть будет расширена на 6 метров, то есть добавятся две полноценные полосы автомобильного движения. Во-вторых, важна цена вопроса. Такая реконструкция обойдется гораздо дешевле. Ведущие слушаний отметили, что знакомы с этим предложением и оно по-своему рационально. Но сможет ли такой проект пройти госэкспертизу из-за несоответствия ряду нормативов? Кроме того, такой способ ремонта более длителен по времени.

Интересное предложение прозвучало из зала: оставить вместо двух трамвайных путей на мосту лишь один и сделать стрелки с двух сторон. В этом случае трамваи пересекали бы мост поочередно, зато опять же можно было бы расширить проезжую часть еще на полтора метра и сделать 4 полноценные полосы — по две в каждую сторону. Кстати, аналогичные решения успешно применяются в Японии, правда, там речь идет о монорельсовой дороге. Кстати, в сети очень популярен ролик, показывающий, как по одному участку пути последовательно проходят составы в разных направлениях.

Просчеты в расчетах?

Один из очень эмоциональных участников слушаний выразил серьезные сомнения в проведенных проектировщиками расчетах. В частности, предполагается, что расчетная скорость движения по мосту составит 80 км/ч. На такой скорости вписаться в существующий изгиб на выезде моста будет невозможно. То есть необходимо либо как-то спрямлять путь, либо по мосту, как и прежде, машины будут тащиться с черепашьей скоростью, заявил выступавший. Вместе с тем проектировщики напомнили, что речь на слушаниях идет о земельных участках, а расчеты по скоростям и траекториям будут сделаны позднее.

Возникли вопросы и по красным линиям варварски уничтоженного дома-памятника на Гостиной, 1, где сейчас красуется котлован. Проектировщики настаивали, что границы линий останутся прежними. Участники слушаний настаивали на контроле, чтобы отступы даже от несуществующего памятника не нарушались. При этом в который раз была затронута больная для Орла тема постановки на кадастровый учет земельных участков под объектами культурного наследия. Так, например, в прошлом номере мы писали про ситуацию с колоннадой в городском парке, где до сих пор нет всех необходимых документов на памятник. Вблизи моста – сразу несколько охраняемых объектов, и участники слушаний просили повнимательнее отнестись к соблюдению их границ. И, конечно же, оформить все необходимые бумаги до начала ремонта моста.

Сергей Миляхин