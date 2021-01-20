20 января 2021



Крещенский Сочельник на Орловщине

№2 (626) от 20 января 2021 г.

18 января после Божественной Литургии митрополит Орловский и Болховский Тихон с Архипастырским визитом посетил Знаменский район. Здесь в селе Знаменское Владыка Тихон возглавил крестный ход и совершил чин великого освящения воды на источнике в честь иконы Божией Матери «Знамение».

Источник в честь иконы Божией Матери «Знамение» известен уже более сорока лет. За здешней водой, которая славится своими целебными свойствами, в Знаменское приезжают паломники не только из Орловской области, но и из других регионов.

Некоторое время назад глава Знаменского района Сергей Семочкин выступил с инициативой облагородить источник. Местные жители его охотно поддержали.

Помимо  святого источника здесь построена купель, дорожки к источнику и купели выложены плиткой. Для удобства паломников организована автостоянка.

В канун праздника Крещения Господня Архипастырь также возглавил всенощное бдение в Богоявленском соборе.
По информации Орловской митрополии

 

 

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Опубликовано 20 Янв 2021 в 14:58. В рубриках: Культура. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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