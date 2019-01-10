Крещенскую купель оборудуют на Оке

Как и в прошлом году, Крещенскую купель оборудуют на Оке в районе Центральной спасательной станции. Время посещений — с 18.00 18 января до 00.00 20 января.

Обеспечивать общественный порядок в месте проведения Крещенских купаний будут сотрудники УМВД России по городу Орлу.

Администрация Орла напоминает: купание в других водоемах запрещено. За соблюдением этого ограничения также будут следить сотрудники правоохранительных органов.

Купель появится на Оке до 17 января. Ее оборудуют двумя лестницами для комфортного погружения в воду, рядом установят раздевалки.