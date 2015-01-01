Крещенскую купель оборудуют на реке Орлик

Праздничную купель оборудуют на реке Орлик возле спортивного комплекса «Труд».

Граждане смогут окунуться в Крещенскую купель с 18 часов 18 января до 18 часов 19 января. Обряд торжественного освящения иордани состоится ровно в полночь.

В спорткомплексе «Труд» будут открыты теплые раздевалки. Безопасность будут обеспечивать сотрудники полиции, МЧС и медики, сообщает мэрия Орла.