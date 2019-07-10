Криминальные тайны орловских дворов

Совместный проект газеты «Орловская среда» и Агентства федеральных расследований FLB.RU «Вор должен сидеть в тюрьме!»

№24 (561) от 10 июля 2019 г.

Дворовые территории и межквартальные проезды – это те самые места, которые жители Орла видят каждый день. Оглянитесь вокруг, уважаемые граждане и товарищи! Посмотрите и подумайте, устраивает ли вас, обычных жителей областной столицы то, как они выглядят. Посмотрите и подумайте, а действительно ли их «капитальный ремонт», выполненный при экс-губернаторе Потомском, может стоить сотни миллионов рублей?

Этим вопросом задались в Контрольно-счетной палате Орловской области, которая проводила в 2018 году соответствующие контрольные мероприятия. Поскольку отклика на акт Счетной палаты долгое время не было, депутат Орловского областного Совета народных депутатов Виталий Рыбаков 26 апреля 2019 года послал запрос в прокуратуру Орловской области. Ответ заместителя прокурора области В.Г. Сергиенко был довольно лаконичным. В нем сообщалось, что «в связи с выявленными фактами неправомерного и неэффективного использования бюджетных средств, в том числе при приобретении скамеек и урн, прокурором Советского района г. Орла 20.03.2019 вынесено постановление в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании должностных лиц МКУ «УКХ г. Орла» по ч. 1 ст. 285 УК РФ, 11.04.2019 следователем СО по Советскому району СУ УМВД России по г. Орлу возбуждено и расследуется уголовное дело.

Ответ заместителя прокурора Орловской области на запрос депутата В.А. Рыбакова

Всего же по результатам прокурорской проверки было возбуждено 7 уголовных дел. Но скамейки и урны – это одно, а уголовные дела по мошенничеству в крупных и особо крупных размерах – совсем другое. В распоряжении редакции имеется справка о том, как проходила эта прокурорская проверка и каковы ее первые результаты.

Прокуратурой области проанализировано состояние законности и практика прокурорского надзора за исполнением законодательства в сфере выполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 – 2018 гг.

Для начала прокурорами Северного, Железнодорожного, Советского, Заводского районов г. Орла было установлено, что по результатам ремонта 29 дворовых территорий г. Орла работы были приняты комиссиями, в которые входили начальник МКУ «УКХ г. Орла» Зуев Д.М., начальник отдела из того же управления Гладенко А.Ю., главный специалист оттуда же Торсунов И.С., специалист КУ ОО «Орелгосзаказчик» Музаев С.В., генеральный директор ООО «АМСтрой» Алиев Г.Х. и руководители других подрядных организаций. А вот представители собственников многоквартирных домов, которые также должны были оценивать качество работы и делать замечания, в комиссию допущены не были.

Комиссия принимала ремонт, а общественники — нет.

Фото из соцсетей, опубликованное в «Комсомольской правде», сентябрь 2017 г.

В Ливнах в аукционную документацию должностными лицами городской администрации не были включены положения о необходимости предоставления банковской гарантии на период гарантийных обязательств. В Орле МКУ «УКХ г. Орла» заключило 4 контракта на сумму 28 354 560 рублей с ООО «АВТОБАН – 99» (учредитель Геворгян Марат Маисович, генеральный директор Рабаданов Магомед Ильясбагомедович). https://synapsenet.ru/searchorganization/organization/1157746003326-ooo-avtoban99 Работы должны были быть выполнены с 5 июня по 2 сентября 2017 г. «Автобану» выплатили почти полтора миллиона рублей аванса, но когда 6 сентября комиссия МКУ «УКХ г. Орла» пришла проконтролировать результаты работы «Автобана», выяснилось, что к работе это ООО вообще не приступало! И это называется контроль со стороны заказчика!

Различным ООО дарились выплаченные авансы, сотрудники МКУ «УКХ г. Орла» «забывали» начислить штрафы за невыполненные работы, не приостанавливали оплату в случаях, когда подрядчики отказывались предоставить банковское обеспечение гарантийных обязательств.

В общей сложности в Орле было неправомерно принято и оплачено работ на 17 718 000 рублей, а в Мценске – на 4 859 000 рублей. Это более 23,5 миллионов рублей из «контрактных» 154,5 миллионов! Немного странно, что уголовное дело в отношении сотрудников МКУ «УКХ г. Орла» № 1182540005000053 было возбуждено по статье «халатность»…

Кстати, по 13 материалам, направленным прокуратурой в декабре 2018 года-январе 2019 года для организации уголовного преследования должностных лиц заказчиков и подрядчиков по чч. 3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в крупных и особо крупных размерах) по 9 материалам возбуждено 6 уголовных дел, по 4 материалам проводятся процессуальные проверки.

Совместный проект Агентства федеральных расследований FLB.RU и «Орловской среды» «Вор должен сидеть в тюрьме!» будет внимательно следить за ходом расследования этих уголовных и освещать его в наших следующих выпусках.

ПО СЛЕДАМ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ

17 августа 2017 года «Орловские новости» сообщили о том, как председатель Орловского областного Совета народных депутатов и лидер орловских единороссов Леонид Музалевский победно заявил, что «в Орле проект партии «Единая Россия» «Городская среда» реализуется успешно». Музалевский проводил «контроль качества» не в одиночку, а с ближайшими соратниками. «Вместе с председателем регионального заксобрания в объезде приняли участие первый заместитель областного совета народных депутатов Михаил Вдовин, заместитель председателя горсовета Владимир Негин, глава администрации Александр Муромский, депутаты областного и городского советов, руководитель управления коммунального хозяйства Дмитрий Зуев, представители подрядчиков». Территории и подрядчики были специально отобраны, чтобы проиллюстрировать, насколько успешно Музалевский лично руководит процессом. «Орловские новости» по этому поводу писали: «Проверяющие побывали во дворах домов № 19-25 но Наугорскому шоссе, где подрядная организация «АМСтрой» уже завершает работы. Объем финансирования проекта составил более 4 млн. рублей. Во дворе, объединяющем пять многоэтажек, депутаты увидели ровный асфальт, новые бордюрные камни, лавочки и должное освещение». https://newsorel.ru/fn_283787.html

Леонид Музалевский, видимо, крайне компетентен в вопросах благоустройства дворовых территорий. Он сообщил журналистам: «Состояние дворов входит в число вопросов, с которыми жители областного центра наиболее часто обращаются в общественную приемную партии, к депутатам и представителям исполнительной власти. Именно поэтому очень важно, чтобы люди смогли сами определить адреса объектов, которым в первую очередь необходим ремонт. Качество работ находится на особом контроле. Сегодня мы осматриваем ряд объектов, чтобы убедиться в том, что работы выполняются качественно». https://newsorel.ru/fn_283787.html

17 августа 2017 года. Леонид Музалевский со свитой высоко оценивает результаты работы фирмы Магомеда Алиева ООО «АМСтрой». В январе 2019 года в отношении ее руководства и чиновников из МКУ «УКХ г. Орла» возбуждено уголовное дело.

«Особый контроль», «работы выполняются качественно», так оценил Леонид Музалевский работу ООО «АМСтрой» 17 августа 2017 года. Любопытный факт: само тульское ООО «АМСтрой», получившее подряд на ремонт дворовых территорий, было зарегистрировано ровно за два месяца до высокой оценки Музалевского – 17 мая 2017 года. Генеральным директором и учредителем этой компании с двухмесячным стажем и уставным капиталом в 10 тысяч рублей являлся господин Алиев Магомед Хасбулатович. Единственный госзаказчик у Алиева – МКУ «УКХ г. Орла». «АМСтрой» получил от добрых орловчан 14 контрактов на сумму в 91 993 175 руб. https://www.rusprofile.ru/id/11016436

Чем так приглянулся Музалевскому подрядчик, сказать трудно, по совместной фотографии это не определишь. Но вот областной прокуратуре, в отличие от Музалевского», деятельность ООО «АМСтрой» во главе с Магомедом Хасбулатовичем Алиевым и среднесписочным числом сотрудников 1 человек совсем как-то не понравилась. Прокуратурой были выявлены «факты отсутствия контроля (помните слова Музалевского про «особый контроль»?) за работами со стороны заказчика, неуведомления подрядчиками заказчика о выполнении работ с привлечением субподрядчиков, несвоевременного выполнения работ подрядчиком, принятия и оплаты некачественных работ».

Тут мы вспомним слова главного орловского «единоросса» про то, как он осматривал объекты с целью убедиться, «что работы выполняются качественно», и продолжим цитировать справку областной прокуратуры: «Внесены представления, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в правоохранительные органы направлены материалы в порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, по результатам рассмотрения которых в отношении должностных лиц заказчика и руководителей подрядчиков ООО «Зодчий» и ООО АМСтрой» (это его работу инспектировал Музалевский,- Ред.), некачественно выполнивших работы, 28.01.2019 возбуждены и расследуются два уголовных дела по ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ». Напомним читателям что ч. 3 ст. 159 – это мошенничество в крупном размере или с использованием служебного положения, ч. 4 – мошенничество в особо крупном размере или совершенное группой лиц. По последней части санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы…

Леонид Музалевский рассказывает Александру Короткевичу об успехах своей партии в капитальном ремонте дворовых территорий.

ЦИТАТА НОМЕРА:

А теперь – самое занятное. 4 июля в 20 часов 20 минут программа телеканала «Вести 24» была ожидаемо (об этом телезрителей постоянно предупреждали) прервана прямым включением с совместной пресс-конференции президента России В.В. Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте. Мероприятие прошло успешно, и начались комментарии политологов.

И вдруг экстренно, без всякого предупреждения, один из комментариев во время трансляции на территории Орловской области был прерван на полуслове, и на экране появился председатель Орловского областного Совета народных депутатов, лидер местного отделения «Единой России» Леонид Музалевский и стал рассказывать ведущему программы «Контакт» Александру Короткевичу, как проходило состоявшееся за пару дней до этого заседание облсовета, как идет бюджет. Через 16 минут Музалевский добрался и до отдельных проектов «Единой России». На вопрос ведущего, как с ними дела, он ответил: «На мой взгляд, успешно… Причем они успешно финансируются. Ну вот, например, капитальный ремонт дворовых территорий межквартальных проездов, а сегодня еще и скверы, парки. Посмотрите, как проект эффективно работает! Только в городе Орле мы порядка 900 дворовых территорий отремонтировали. Программа действительно работает, она не закрывается. И с каждым годом она финансируется все больше и больше. Если в прошлом году, если я не ошибаюсь, выделялось на эту программу 280 миллионов, то в этом – 380. И мы дальше будем в том числе и софинансировать, чтобы эта программа успешно работала». http://oreloblsovet.ru/events/intervyu-leonida-muzalevskogo-na-telekanale-rossiya-24.html Мы считаем, что Музалевский, похоже, намеренно вводит граждан в заблуждение приводимыми им цифрами «успешной реализации партийного проекта».

На самом деле в 2017 г. на реализацию мероприятий по благоустройству дворов было выделено 154 486 000 рублей, а в 2018 году – 156 100 000 рублей, а вовсе не 280 миллионов! А насчет результатов «партийного проекта» с ремонтом 900 дворовых территорий только в Орле – это вообще за гранью добра и зла. В справке прокуратуры Орловской области указано, что в 2017 году в Орле, Болхове, Ливнах и Мценске было благоустроено 103 дворовые территории, а в 2018 году – 171 дворовая территория. Вместе во всех городах 274, а никак не 900!

Нет, была одна похожая цифра. При Вадиме Потомском, который также любил приписки, в том самом августе 2017 года, когда Музалевский «проверял» фирму Магомеда Алиева, увидело свет приложение

к постановлению Правительства Орловской области

от 31 августа 2017 г. N 372, подписанному экс-губернатором. В нем говорилось о том, что будет благоустроено не менее 750 дворовых территорий по области. Но не в 2017-2018, а в 2019-2022 годах!!! Цитируем пункт 7: «Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в муниципальные программы, за весь период реализации государственной программы составит не менее 750 дворовых территорий, в том числе по годам: в 2019 году — не менее 150 дворовых территорий, в 2020 году — не менее 150 дворовых территорий, в 2021 году — не менее 200 дворовых территорий, в 2022 году — не менее 250 дворовых территорий». http://docs.cntd.ru/document/450324394