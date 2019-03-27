Критический патриотизм

№11 (548) от 27 марта 2019 г.

Интересно, неужели действительно жители города не имеют никакого права вмешиваться в действия властей? Оказывается, любую инициативу, даже не очень продуманную, надо воспринимать воодушевлённо и благоговейно. Критиковать?! Да вы что! Это неудобно, неуместно, неуважительно, а с некоторых пор ещё и просто опасно. Необходимо дожидаться, пока власть сама поймёт, как она ошибалась. А на это иногда уходят годы, а иногда и жизни нескольких поколений.

Историческое невежество

Некоторые действия вызывают просто недоумение. Ну, вот хотя бы последние сводки с разрушительного фронта благоустройства территорий. Возможно, я малограмотная, дремучая, технически отсталая пенсионерка и потому никак не могу взять в толк, почему в Москве не в пример мне продвинутые архитекторы с успехом и удовольствием закрывают прекрасную историческую архитектуру всякими ларьками, световыми установками, арками и прочими чудесами технического прогресса весьма дурного вкуса, нисколько не считая это ошибкой или проявлением неуважения к культурному наследию. И в Орле, вслед за столицей, с успехом перекрывают вид на памятник архитектуры, каковым является здание железнодорожного вокзала, а также памятник архитектуры Дворец культуры железнодорожников, невнятным «монументом», который к тому же установлен в нарушение закона №73-ФЗ, согласно которому «на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия».

Это непонятное сооружение якобы призвано увековечить подвиг железнодорожников в Великой Отечественной войне, хотя вряд ли кто-нибудь усмотрит в нём даже намёк на художественный образ. О том, что это нагромождение военной техники испортило единственную по-настоящему красивую площадь, говорилось и писалось не раз, но то, что это ещё и антипатриотично, вслух пока не произносили. Давайте разбираться. Сколько сил и техники было потрачено на установку паровоза, перечислять просто неловко, а ещё говорят, что это не капитальное строительство (объекты некапитального строительства легко демонтируются и перемещаются на другое место, сохраняя при этом свои эксплуатационные качества). Оказывается, по утверждению некоторых чиновников, укладка шпал и рельсов – это лёгкая шутливая работа и любые железнодорожные пути, по которым ходят поезда, можно перекидывать с места на место без особых усилий. КЛАСС! Да чтобы теперь сдвинуть эту махину с места, нужна более чем просто тяжелая техника и уйма времени. В связи с этим возникает вопрос: неужели руководителям, благословившим этот проект, не пришло в голову поинтересоваться, почему данную инсталляцию должен возглавлять венгерский паровоз фирмы MAVAG (аббревиатура от Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak — Венгерские Королевские Государственные металлургические, сталелитейные и машиностроительные заводы, г. Будапешт, Венгрия)? Ведь данное предприятие было головным в составе королевского производственного консорциума, известного, среди прочего, своими поставками зенитных автоматических пушек «Бофорс» для войск Третьего Рейха. Если этот паровоз произведён после 1945 года, то к памяти о Великой Отечественной войне он не имеет никакого отношения, а, стало быть, и к подвигу. Если же до 1945 года, то будучи произведенным в буржуазной Венгрии, являвшейся врагом Советского Союза в войне, развязанной против нас Гитлером, он мог попасть в нашу страну лишь по контрибуции, а значит, подвиг здесь тоже ни при чём. Можно добавить и другие нестыковки по отдельным экспонатам, включенным в этот псевдопатриотический «комплекс», хотя и этого достаточно. Историческое невежество на всех уровнях уже пугает. Неужели не стыдно людям, занимающимся патриотическим воспитанием, так безответственно дезинформировать подрастающее поколение, представители которого были первыми, кто заметил это несоответствие, сообщив об этом в соцсетях.

Мой уже солидный жизненный опыт позволяет мне заметить, что о патриотизме больше всего беспокоятся и кричат как раз люди, меньше всего любящие страну и свой город. Настоящие ветераны войны, которых с каждым годом становится всё меньше, заботятся о Родине молча, а вспоминают о войне почти всегда со слезами на глазах. Мой отец, закончивший войну, только когда Рокоссовский объявил всеобщую демобилизацию, и мои два дяди – танкисты, прошедшие войну от звонка до звонка, праздновали День Победы всегда, и тогда, когда он ещё не был всенародным красным днём календаря. У них был интересный тост, неизменный до самой их смерти: «Мы никогда не забудем своё военное прошлое, но выпьем за то, чтобы оно никогда не возвратилось!» Поверьте, им бы в голову не пришло понаставить в мирном городе пушек, танков, катюш и пр. в качестве увековечения памяти о войне. Они думали о Победе и хотели Мира! Они кормили вшей в окопах, горели в танках, месили грязь на бесконечных фронтовых дорогах, получали награды и жуткие раны не для того, чтобы мелкие профсоюзные деятели новой капиталистической России ставили в качестве украшения технику, возможно когда-то политую солдатской кровью, только для того, чтобы отчитаться о проделанной воспитательной работе перед вышестоящим начальством. Их счастье, что настоящие патриоты уже не смогут их перевоспитать в духе военного времени. Единственный разумный выход из сложившейся ситуации, никого не наказывая, осуществить немедленный и полный демонтаж этой антихудожественной инсталляции и забыть о ней навсегда. Закон обратной силы не имеет.

Что-то неладно в нашем королевстве

На фоне всего вышесказанного проект благоустройства сквера Ермолова кажется, по меньшей мере, странным. Здесь анонимный, наверняка московский, автор главной причиной всех изменений называет беспокойство по поводу того, что закрыт для обозрения памятник генералу Ермолову. Вот это да! Значит, настоящее искусство мы безжалостно закрываем от глаз людских, а третьесортный, малохудожественный, немасштабный памятник, который сразу же после установки окрестили «лжефальконе» и «Бедным всадником», должен быть открыт для всеобщего обозрения. И для этого, чиновники намерены вырубить часть деревьев, положить вместо них очередные километры дорогущей плитки и смонтировать на этом месте сухой фонтан. Возникает ощущение, что именно ради него всё и затевается. Не кажется ли вам, что что-то неладно в нашем королевстве? Устраивать пешеходную зону, перерезанную трамвайными путями, как известно, самым опасным видом транспорта, не только неразумно, но и опасно. Никакие ограждения и подъёмы не спасут родителей от постоянного напряженного беспокойства за своих детей. Я понимаю, конечно, что никто не прислушается к моим словам, но всё -таки посоветую. Если уж до зарезу нужен фонтан, то почему бы не устроить его в сквере Маяковского, в той его части, что спускается к реке, только без пошлых розовых сердечек под военные песни. Там бы он был уместней, и пространство для него есть, и сквер в кошмарном состоянии, заодно, привели бы его в порядок. А памятнику и так хорошо. Кстати, уверена, что Ермолов достоин был лучшего.

Всё это было бы смешно…

Вообще, удивительный у нас город. Все властные структуры проявляют отеческую заботу об отдыхе горожан в городском пространстве. Только и разговоров о лавочках, фонтанах, пешеходных зонах. И возникает очередной детский вопрос. А почему хоть никто не озадачивается главным национальным проектом, а именно, построением пятой в мире экономики? Почему вдруг все ухватились за обустройство комфортной среды обитания? К слову, эта самая среда начинается не с фонтанов, а с качественного, всеобщего, консервативного, фундаментального образования в школе. Любой грамотный психолог скажет, что мозг человека формируется через мелкую моторику рук: чем более тонкую работу умеют делать пальцы, тем более сложная работа подвластна мозгу. Нельзя заменять тетради ноутбуками, а ручки кнопками. Если школа в угоду «прогрессу» откажется от ручной работы, то она непременно начнёт плодить людей, пораженных «умственным плоскостопием», которые не будут годны не только к строевой. И если государство окончательно откажется выполнять свою прямую обязанность по образованию и воспитанию детей в школе, то за всё остальное даже браться бессмысленно, потому что в обществе «дикарей» никакие общие технические, гуманитарные и политические задачи решены быть не могут. Неужели это непонятно?! Не школы для одарённых детей надо строить, практика показывает, что из них, как правило, вырастают вполне бездарные взрослые, а просто честно и ответственно, без оптимизации, заниматься общеобразовательными школами, предварительно отменив ЕГЭ. Мечты, мечты… Да какие уж тут мечты! Если приезжает в город новый начальник департамента образования и, с места в карьер, предлагает проводить уроки литературы и истории в музеях и библиотеках! И это было бы смешно, когда бы не было так грустно, потому что почти все музеи у нас на ремонте, а на ремонт библиотек в бюджете денег не предусмотрено! А ещё, по слухам, собираются закрывать малокомплектные школы (это и в советское время делали, но очень быстро признали ошибкой), и дети будут каждый день ездить за несколько километров в чужую школу. Ни учёбы полноценной, ни отдыха у них не будет, а будет изнурительная дорога и хроническая усталость. Какая уж тут комфортная среда! Но зато на всех совещаниях будут звучать доклады, в цифрах и процентах, о невероятной заботе о подрастающем поколении и, конечно, о воспитании патриотизма, а более всего, об экономическом эффекте от сиюминутных и скороспелых реформ.

Людмила Парицкая,

гражданка России