Кровь орловских лошадей протестировали на очень опасное заболевание

За первый квартал специалисты Орловской испытательной лаборатории провели 95 исследований сыворотки крови лошадей на сап. По результатам исследований положительных результатов не обнаружено. Как пояснили в пресс-службе лаборатории, сап – инфекционная болезнь непарнокопытных животных, характеризующаяся лихорадкой, истощением и развитием в паренхиматозных органах, чаще в легких, на слизистых оболочках и коже сапных узелков и язв.

Сап наносит большой экономический ущерб. Отсутствие способов лечения больных лошадей и опасность данной инфекции для людей вынуждают уничтожать всех заболевших животных. Лечение при сапе не разработано. Специалисты ЦНМВЛ отмечают, что к возбудителю восприимчивы не только лошади, ослы, мулы, лошаки, но и человек. Профилактика заболевания заключается в соблюдении правил гигиены при уходе за животным и строгом ветеринарном контроле. Чтобы предотвратить появление инфекционной патологии в конных хозяйствах и на фермах, не следует покупать животных в неблагополучных районах. Поголовье, пополнившее табун, нужно поместить в карантин, осмотреть каждую лошадь и провести ее маллеинизацию, выполнить серологическую диагностику. После получения отрицательных результатов можно переводить животных в общую конюшню. Также следует не забывать про ежегодные исследования на наличие инфекции.