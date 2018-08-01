«Кровавая река». Неожиданное продолжение

В апреле – июне 2018 года сотрудники Россельхознадзора расследовали факт сброса неизвестного жидкого вещества коричневого цвета на земельные участки сельхозназначения неподалёку от спиртзавода ЗАО «РФК» Краснозоренского района Орловской области. Наше издание подробно писало о борьбе местных жителей с этими сбросами см. «Кровавая река» №25 (473) от 19 июля 2017 г. и «Орловская «кровавая река» дошла до Липецкой области»

В ходе расследования было установлено, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения ООО «ОТД-Легион» осуществляло внесение комплексных удобрений на основе отходов производства растительного происхождения ЗАО «РФК». При этом, по мнению Россельхознадзора, ООО «ОТД-Легион» вносило удобрение без предварительного агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий. Также норма внесения была превышена. При осмотре на части участка обнаружены лужи с комплексным удобрением, что говорит о неравномерном внесении вещества в почву. Анализ результатов аналитического исследования показателей свойств почв, характеризующих уровень их плодородия, показал, что на земельном участке допущено ухудшение свойств почвы.

По результатам административного расследования юридическое лицо ООО «ОТД-Легион» оштрафовано на 400 000 (четыреста тысяч) рублей. Постановление управления Россельхознадзора обжаловано не было. Штраф оплачен в полном объёме.

При этом, данное происшествие уже не первый такой случай, закончившийся штрафом. Но нарушитель продолжает нарушать. Никто не ставит вопрос о том, почему предприятие работает без очистных сооружений и регулярно сбрасывает отходы на поля и в воду. В следующем номере мы подробно расскажем о том, в каких нечеловеческих условиях по вине спиртзавода живут люди в окрестных деревнях и как орловские чиновники делают все от них зависящее, что бы не наказывать истинного виновника происходящего.