Кровавая река: о чем молчат рыбы

№26 (519) от 8 августа 2018 г.

«Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением». Статья 42 Конституции РФ

Наше издание уже писало о жуткой ситуации, в которой оказались жители сразу нескольких населенных пунктов по соседству со спиртзаводами ЗАО «РФК» (см. материал «Кровавая река» в №25 (473) от 19 июля 2017 г.). Завод сбрасывает свои отходы в реки и вывозит бочками на поля. Ядовитая жижа убивает рыбу, проникает в водоносные слои. Растет заболеваемость (особенно у детей). Эта история только на моей памяти тянется уже 7 лет. И в этом году сериал получил неожиданное продолжение — заводам выдали официальное разрешение на сброс их отходов в близлежащие реки. Может показаться абсурдом, что чиновники, которые должны стоять на страже жизни и здоровья граждан, по факту стоят на страже интересов частного капитала. Но это, увы, Орловская область! Здесь абсурд — характерная черта многих процессов. И в этой статье мы лишь покажем, как нашем регионе местные власти «защищают» экологию не на словах, а на деле.

За рыбку — штраф, а за речку?

В мелких орловских речках помимо обычных видов рыб обитают и краснокнижные. Вот только если браконьер поймает на удочку одну «запрещенную» рыбку, его ждет суровый штраф. Если улов будет побогаче, то может последовать и уголовное наказание. А если завод отравит целую речку с редкими и уникальными обитателями? Правильно — на его защиту встанут тесными рядами те, кто обязан выявлять нарушителей и с ними бороться. В редакцию «Орловской среды» пришло письмо, в котором приводятся просто дичайшие факты, в частности, свежие результаты научных микробиологических исследований реки Любовши в Краснозоренском районе Орловской области.

В документе, в частности, говорится, что «12 октября 2017 было проведено визуальное обследование водоема и отобраны образцы речной воды и донных отложений на микробиологическое исследование. При визуальном обследовании специалисты Орловского государственного аграрного университета обнаружили по берегу реки Любовши слизистые образования. При изучении отобранных образцов выявлены сообщества нитчатых бактерий, грибов и простейших, которые интенсивно развиваются при сильном органическом загрязнении, образуя слизистые обрастания. При детальном микробиологическом изучении на питательных средах выделены и идентифицированы с помощью тест-системы энтеробактерии Е. coli (75.12% id; 0.51 Tin) и С. freundii (63.31% id; 0.37 Tin), также выделены нитчаные грамм-положительные бактерии. На основании полученных данных ученые орловского вуза пришли к выводу, что количество общих колиформных бактерий и количество термотолерантных колиформных бактерий значительно превышают нормы СанПиН 2.1.5.980-00. Согласно нормативам, микробиологические показатели воды реки Любовша свидетельствуют о загрязнении», — отмечается в официальном заключении.

Специалисты обнаружили, что «в реке Любовше идет неестественное стимулирование интенсивного роста метициллина Staphylococcusaureus. Этот микроорганизм способен вызывать не одно, а сразу несколько инфекционных заболеваний. Некоторые виды этих бактерий стойки к воздействию мощных антибиотиков и антисептиков. Штаммы этой бактерии могут жить в верхних отделах дыхательных путей, в открытых ранах и мочевыводящих каналах. Для человека эта бактерия представляет опасность. Интенсивность роста микроорганизмов идет за счет дополнительного питания, состав и источник выявления его требует дополнительных биохимических и физико-химических исследований. Рост микробной ассоциации влияет на фито- и зоонаселение реки». Если сказать простым языком, то постоянный слив отходов спиртзавода привел к тому, что в реке сверх всяких СанПиНов развелись опасные для человека и рыб микроорганизмы.

С широко закрытыми глазами

Если вы думаете, что такая ситуация сложилась только в 2017 году, спешим вас разочаровать. В письме, которое пришло нам в редакцию, говорится, что производственные площадки компании ЗАО «РФК» работают на территории Орловской области с 2007 года. И с этого самого времени заводы сбрасывают отходы в речку. (Автор этого материала сам видел жуткие последствия таких сбросов в 2012 году, когда краснокнижные речные миноги просто выползали на берег и умирали в огромном количестве). Очень показательный момент: до 2012 года предприятие осуществляло производство этилового спирта на основании лицензии Росалкогольрегулирования. Однако, в связи с несоблюдением технологического цикла производства (и в частности, отсутствием очистных сооружений) лицензия у ЗАО «РФК» была отозвана. Выход сообразительные предприниматели нашли быстро. Производителям этилового спирта как фармацевтической продукции не предъявляются такие же жесткие требования, как при производстве алкогольной продукции, поэтому формально вместо спирта там начали производить лекарства. При этом местные жители подозревают, что даже лицензию на производство лекарственных средств предприятие соблюдает не в полном объеме. В частности, в письме они пишут, что сомнение вызывают транспортные средства, на которых вывозят готовую продукцию. По логике лицензии, предприятие должно вывозить небольшие пузырьки, упакованные в ящики. То есть территорию завода должны покидать фуры. А на выходе со спиртзавода постоянно отмечаются автоцистерны. Жители обращаются со страниц нашего издания к компетентным органам с просьбой провести проверку: действительно ли завод выпускает лекарства или нелегально возит готовую продукцию спиртовозами?

Теперь вернемся к нашим баранам, вернее, к дохлым рыбам. Несмотря на множество проверок (которые заканчивались мелкими штрафами) предприятие и не думает заниматься модернизацией технологического процесса и налаживать утилизацию отходов производства, как это положено по закону. Ситуацию осложняет и тот факт, что на базе Любовшинского спиртзавода зарегистрировано более 5 различных юридических лиц, использующих мощности ЗАО «РФК». Как утверждают наши читатели, у данных хозяйствующих субъектов отсутствует разрешительная документация, однако надзорные органы не принимают каких-либо мер по их проверке или приостановлению деятельности данных юридических лиц. Начиная с 2012 года в эфире региональных СМИ (ГТРК «Орел», «Орелград», «Орловская среда», «Орловские новости», ТРК «Первый областной») более 20 раз выходили сюжеты и публикации, посвященные негативному воздействию хозяйственной деятельности ЗАО «РФК» на состояние окружающей среды Краснозоренского района Орловской области. Неоднократно публикации имели статус официальных запросов в природоохранную прокуратуру. Однако нам до сих пор неизвестно, чем закончились прокурорские проверки. Более того, упорно циркулируют слухи, что результаты прокурорских проверок просто не доходят до суда для принятия окончательного решения.

После жалоб жителей Верховского и Краснозоренского районов компетентными органами неоднократно подтверждался тот факт, что вредные и токсичные отходы вывозятся на близлежащие поля и сливаются в окрестные водоемы. В ходе судебного заседания в Краснозоренском районном суде в 2013 году было установлено, что ЗАО «РФК» отходы производства размещались в бетонных картах навозохранилища бывшего свинокомплекса, а также на землях сельскохозяйственного назначения, т.е. в не предназначенных для размещения отходов объектах. В рамках судебного заседания было установлено превышение концентрации марганца в почве, что опасно в силу способности данного вещества к миграции через получаемую продукцию.

Но и это все цветочки. Из-за проникновения ядовитых отходов в глубокие водные горизонты произошло отравление источников питьевого водоснабжения села Верхняя Любовша. (Об этом сообщали наши коллеги с ГТРК «Орел» еще в 2013 году oryol.ru/material.php?id=29109). Население просто осталось без источников питьевой воды. Между тем, сбросы отходов не могли не привести к более серьезным последствиям. Как пишут в своем письме жители, зафиксирован рост аллергических заболеваний, произошло увеличение количества тяжело протекающих случаев респираторных заболеваний, в том числе у детей, живущих в окрестных деревнях. При этом, по итогам проверочных мероприятий установлено, что у ЗАО «РФК» на сегодняшний момент отсутствует оборудование для переработки и утилизации отходов спиртового производства. То есть отходы по-прежнему сливаются либо на поля, либо в реку.

Наказали?

В октябре 2017 года Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям при осмотре земельных участков в границах Никитинского сельского поселения были отобраны образцы почвы для агрохимического и токсикологического исследований. На основании полученных результатов исследования была проведена экспертиза, согласно которой установлен факт ухудшения качественного состояния почвы на земельных участках сельскохозяйственного назначения. Причиной изменения показателей свойств почв стало превышение норм внесения отходов производства в 12,8 раза. Кроме того, местные жители неоднократно фиксировали слив в реки Любовша и Полевые Локотцы мелассы (отхода от производства фармацевтической субстанции), в том числе посредством фото- и видеосъемки. По данному факту в 2018 году заведено уголовное дело. В частности, по делу достоверно установлено, что производились выбросы на территории сельскохозяйственных угодий, в реке Полевые Локотцы на территории Липецкой области зафиксирован неприятный запах, рыба погибла, исчезли дикие утки. Казалось бы, проведен огромный объем исследований, есть уголовное дело и предприятие как минимум должно быть наказано. А как максимум – его деятельность приостановлена до тех пор, пока не будут построены нормальные очистные сооружения. Ан нет: оштрафовали не спиртзавод, а… предприятие, на чьи поля сливали отходы. Это было в 2017 году.

А вот свежие данные за 2018-й. Только, пожалуйста, постарайтесь громко не смеяться. В апреле-июне 2018 года сотрудники Россельхознадзора расследовали факт сброса неизвестного жидкого вещества коричневого цвета на земельные участки сельхозназначения неподалёку от спиртзавода ЗАО «РФК» в Краснозоренском районе Орловской области. В ходе расследования было установлено, что на земельных участках сельскохозяйственного назначения ООО «ОТД-Легион» осуществляло внесение комплексных удобрений на основе отходов производства растительного происхождения ЗАО «РФК». При этом, по мнению Россельхознадзора, ООО «ОТД-Легион» вносило удобрение без предварительного агрохимического обследования сельскохозяйственных угодий. Норма внесения также была превышена. При осмотре на части участка обнаружены лужи с комплексным удобрением, что говорит о неравномерном внесении вещества в почву. Анализ результатов аналитического исследования показателей свойств почв, характеризующих уровень их плодородия, показал, что на земельном участке допущено ухудшение свойств почвы. По результатам административного расследования… юридическое лицо ООО «ОТД-Легион» оштрафовано на 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

Вы поняли чиновничью логику? За то, что спиртзавод не имеет очистных сооружений, а сливает свои отходы на поля — наказывают сельхозпредприятие. О судьбе владельцев завода в официальных релизах Россельхознадзора – ни слова, что позволяет предполагать — они снова ушли от ответственности, как это бывало уже не раз, и не два, и не три, и не четыре, а все ДЕСЯТЬ лет!

«Борцуны» за экологическую безопасность

Несмотря на многочисленные нарушения природоохранного законодательства, подтвержденные фактами загрязнения окружающей среды, несмотря на общественный резонанс ситуации с «кровавой рекой», в региональном управлении экологической безопасности в феврале 2018 года ЗАО «РФК» выдано… разрешение о предоставлении водного объекта в пользование для сброса сточных вод в реку Полевые Локотцы, протекающую в черте Орловской и Липецкой областей. Вот самый яркий пример, как работает региональное управление экологической безопасности. Вместо того чтобы добросовестно сделать свою работу — проверить все необходимые данные, прежде чем выдавать разрешение — очередной чиновник поставил свою подпись и тем самым продлил сериал с загрязнением рек. Очень хочется, чтобы власти наконец-то обратили внимание на ситуацию с ЗАО «РФК». Тем более, что отходы наших спиртзаводов благополучно достигли соседней Липецкой области. Наши коллеги с ГТРК «Орел» в апреле 2018 года сделали уже не первый материал про злополучные спиртзаводы. Ситуацию обсуждают уже на федеральном уровне. Вот только абсурд ситуации в том, что пока СМИ и жители кричат о проблеме уже десять лет, орловские чиновники в эконадзоре, Росприроднадзоре, Ростехнадзоре, рыбнадзоре, речной службе (и еще сколько у нас всяких надзоров) спокойно получают зарплату. Или совсем уж в крайнем случае кого-то наказывают – например, сельхозпредприятие, на чьи поля сливают ядовитые отходы. А неуловимые спиртзаводы благополучно уходят от ответственности. Рыба и утки тем временем погибают в отравленных речках. Чего ждем? Пока вымрут местные жители и некому будет отвлекать чиновников от раскладывания пасьянсов?

Сергей Миляхин

Редакция просит считать эту публикацию официальным обращением в прокуратуру Орловской области и провести проверку соответствия транспорта спиртзаводов действующей лицензии. Дать правовую оценку действиям сотрудников областного управления эконадзора, выдавшим разрешение на сброс опасных отходов в водные объекты. Просим также официально уведомить редакцию о результатах прокурорских проверок, которые проводились в отношении спиртзаводов РФК в течение последних 10 лет (какие штрафы были выписаны и выдавались ли предписания по созданию очистных сооружений).