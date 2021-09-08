Кручу-верчу – запутать хочу

№31 (655) от 8 сентября 2021 г.

К сожалению, реформирование системы ЖКХ на Орловщине все больше напоминает известную поговорку «шаг вперед, два назад». Очередное постановление областного правительства от 14.01.2020 №7 повергло в шок многих жителей многоквартирных домов. Если до сих пор многоэтажки, где установлены общедомовые счетчики тепла платили за теплоснабжение только в отопительный сезон, то с 1 июля 2021-го плату стали начислять и за месяцы, когда батареи выключены. Жителей заверили, что сумма в квитанции до конца года будет одна и та же, рассчитанная за 1/12 годового потребления тепла, зафиксированного по показаниям общедомового прибора учета за предыдущий календарный год. Но любой орловец знает, что отопительный сезон не совпадает с календарным, равно как и зимы бывают очень разными — и когда жители мерзнут большую часть зимы, и когда в квартирах царит Африка.

На сайте горадминистрации людям разъяснили, что размер ежемесячного платежа будет меняться 2 раза в год. Первый раз — в январе в связи с изменением базы расчета (смена года). Платеж может меняться в меньшую или большую сторону — в зависимости от того, сколько тепла фактически получил дом за прошедший год. Второй раз – в июле в связи с ежегодным изменением тарифов на тепло. Кроме того, в 1 квартале каждого года будет производиться перерасчет платы. Сумма перерасчета будет определяться как разница между начислением за год и фактическим потреблением по прибору. Если дом потребил меньше тепла, плату снимут, если больше — доначислят.

Поддержка населения удушающим приемом

Подобное нововведение вызвало массу вопросов и протестов. Особенно у старших по домам, которые обратились в нашу редакцию, чтобы донести до властей свою позицию. Также старшие по домам готовят и обращения в прокуратуру. Здесь важно обратить внимание на один нюанс. Договор с жителями на поставку тепла заключала не областная администрация, а поставщик тепла. И в договоре прописан способ оплаты – в течение отопительного сезона в соответствии с показаниями приборов учета тепла. По мнению старших по домам, одностороннее нарушение тепловиками условий подписанного договора недопустимо, так как приводит к нарушению целого ряда действующих законов. Например, Гражданского кодекса, а именно части 2 статьи 422 ГК РФ, которая гласит, что если после заключения договора поменялись какие-либо законы (например, принято постановление правительства Орловской области), то условия ранее подписанного договора продолжают действовать.

Нарушает новый документ облАда и здравый смысл. Который, к счастью, тоже зафиксирован в законах. Например, в законе «О защите прав потребителей» в статье 37 прописано, что «потребитель обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме работу ПОСЛЕ ее принятия потребителем». Оплата авансом возможна только с согласия потребителей. В орловском случае людей заставляют платить летом, еще до того, как в дом подано тепло. То есть услуга не оказана. А как мы упоминали выше, в договоре с теплоснабжающей организацией прописано, что жильцы платят ПОСЛЕ того, как начался отопительный сезон. Закон о защите прав потребителей допускает авансовые платежи, но с одной существенной оговоркой – если сам потребитель дал на это согласие. А согласия на изменение способа оплаты на аванс, насколько известно, никто из жителей Орла не давал.

Жители – главные богачи?

Вполне может возникнуть ситуация, что человек продал квартиру. А за ее отопление он уже заплатил. Да, собственнику пересчитают плату за период владения помещением. В релизе мэрии говорится, что «при смене владельца лицевой счет предыдущего собственника закроют, и на эту дату пересчитают плату. На нового собственника откроют новый лицевой счет, и взаиморасчеты начнутся с даты приобретения квартиры. Чтобы перерасчет был сделан правильно, необходимо своевременно известить об изменении права собственности, а также предоставить информацию, куда возвратить переплату». Невольно возникает вопрос: а для чего создавать такие сложности людям? Какая необходимость менять способ оплаты, который устраивал все стороны? По крайней мере в публичном пространстве не было жалоб от жителей, которые просили бы изменить способ оплаты, чтобы авансировать и без того не бедные теплоснабжающие организации. Не было жалоб и со стороны тепловиков. Зачем было менять работающую систему? Увы, ответа на этот вопрос пока так никто и не дал.

Более того, жителям цинично объявили, что если они будут платить не только в отопительный период, а в течение всего года, то это облегчит нагрузку на семейный бюджет. Каким же образом наступит это «облегчение», если отопительный сезон еще не начался, а жители уже получили платежки за тепло? А между прочим, летом люди собирают детей в школы, в детские сады, и дополнительные траты на еще не поставленное в дом тепло никак нельзя назвать «поддержкой». Пожилые орловцы то ли доживут до весеннего перерасчета, то ли нет. А в кошелек к ним залезли уже сейчас, когда отопительный сезон еще не начался. Разве у нас пенсионеры – самая обеспеченная часть населения? Или им не на что потратить деньги, кроме как на аванс фирмам-поставщикам тепла?

Впрочем, вернемся к договорам. Поскольку жители теперь выступают в роли неких «рокфеллеров» и авансируют тепловиков, то в договорах необходимо прописать условия, на которых тепловые компании будут распоряжаться деньгами жителей. Ведь может так случиться, что предприятие соберет деньги с жителей и до начала отопительного сезона обанкротится. По мнению старших по домам, права жителей в данном случае существенно нарушены, так как в договорах четко не прописан порядок возврата денег. И разобраться в хитросплетении законов может и должна прокуратура.

Расчеты в три приема

Еще один важный момент может привести к серьезным социальным последствиям. Уж простит меня читатель, но процитируем снова 37 статью закона «О защите прав потребителей». В ней говорится, что «…обязательства потребителя перед продавцом (исполнителем) по оплате товаров (работ, услуг) считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с момента внесения наличных денежных средств соответственно продавцу (исполнителю)». В Орловской же области жители сначала оплатят не оказанную им услугу, а потом людям предлагают произвести перерасчет! Вместо простой и понятной (а главное, соответствующей закону) схемы оплаты жители должны будут сначала заплатить за кота в мешке, и только потом узнать, недоплатили они или переплатили!

Помимо очевидного и явного нарушения нормы закона, «ноу хау» областных чиновников чревато еще и социальными последствиями. Каким образом малообеспеченным семьям будут компенсировать расходы на коммуналку, если эти расходы ТРИЖДЫ будут корректироваться? И не получится ли так, что людям сначала выдадут компенсацию, а потом отберут, так как после корректировки они окажутся не попадающими под категорию лиц, которым положена компенсация? Да и вообще на основании чего людям будут компенсировать расходы на ЖКХ, если основным условием получения субсидии является ОТСУТСТВИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ? А по новой схеме, напомним, есть долги у жителя или нет, станет известно только в конце второго квартала. Напомним, при ранее действовавшей схеме все было просто и понятно. Теперь же с легкой руки областных чиновников все до предела запутано, и плюс ко всему нарушение на нарушении сидит и нарушением погоняет.

Все эти аргументы изложил в своем обращении на имя прокурора Орловской области Владислава Малкина председатель совета дома №1 по ул. Латышских стрелков Эдуард Самушенок, который просит отменить действие Постановления правительства Орловской области №7.

Меньше знаешь – больше платишь?

При этом в обращении в надзорное ведомство (копия имеется в распоряжении редакции) заявитель обращает внимание и на такую интересную деталь. Существует федеральная программа, утвержденная постановлением Правительства РФ от 17.01.17 № 18. Этот документ предусматривает компенсацию в пределах 80% расходов собственников многоквартирных домов, установивших в своих многоэтажках приборы учета тепла. Когда дом переходит с оплаты по нормативу на оплату по счетчику, жители, естественно, получают колоссальную экономию. Например, в доме №62 по улице Октябрьской в первый же сезон после установки приборов учета тепла жители практически полностью окупили их стоимость за счет сложившейся экономии. А уже со второго года люди стали платить за тепло в два раза меньше.

Естественно, что главным аргументом в пользу экономии должны служить расчеты за тепло. Если же люди будут платить, размазывая платежи по всему году, да еще с тремя перерасчетами, то понять объем экономии будет крайне проблематично. Люди просто не захотят заниматься этой работой (устанавливать приборы учета, утеплять подъезды и подвалы, чтобы предотвратить потери тепла). Но самое циничное, что в области отсутствует хоть какая-то информация о том, сколько же домов, установивших приборы учета тепла, получили компенсацию по упомянутому постановлению Правительства РФ №18 (подробно о том, как работает этот документ, писали наши коллеги из «Российской газеты» в №227 от 9 октября 2019 года в статье «Сезон экономии» https://rg.ru/2019/10/09/regiony-podkliuchaiutsia-k-programme-gospodderzhki-energoeffektivnogo-kapremonta.html).

Областные власти должны активно развивать сферу ЖКХ и максимально информировать людей о том, что они могут вернуть часть денег, потраченных на установку приборов учета, убеждена старшая по дому №62 по ул. Октябрьской Светлана Сороковая. Тем более, что руководит профильным блоком в областном правительстве приглашенный из Липецкой области Игорь Тиньков. И именно Липецкая область называлась в числе российских регионов-лидеров по внедрению приборов учета тепла. Почему же приезд липецкого специалиста никак не отразился на работе местных чиновников? Почему Орел так и не стал реализовывать постановление правительства (или, по крайней мере, почему нет никакой информации о такой работе и возмещении домам до 80% затрат на оборудование приборами учета)? Сфера ЖКХ как оставалась одной из главных «болевых точек» для жителей города Орла и Орловской области, так и продолжает генерировать скандалы. Причем, последний скандал целиком и полностью — дело рук областных чиновников.

Сергей Миляхин