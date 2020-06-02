2 июня 2020



Круглый: «Перчатки не нужно носить всё время»

Длительное пребывание в перчатках не скажется на здоровье, но и носить их всё время — бессмысленно. Об этом в интервью «Парламентской газете» рассказал сенатор от Орловской области Владимир Круглый.

В сети появляются самые разные сообщения – от призывов постоянно носить защитные перчатки до заявлений о том, если долгое время носить медицинские перчатки, можно навредить своему здоровью. Якобы это может привести к поражению кожи и грибковым заболеваниям. По мнению Владимира Круглого, перчатки носить все время не нужно, но и при их использовании не стоит забывать про антисептик.
«Вред от ношения перчаток сильно преувеличен. Это я говорю, как хирург с многолетним стажем. Я много времени проводил в хирургических перчатках, и никакого вреда от этого не было. Но это не значит, что люди должны длительное время носить перчатки», — сказал Владимир Круглый.

Сенатор напомнил, что до сих пор точно не установлено, как долго коронавирус живёт во внешней среде. Мнения на этот счёт разнятся. К тому же вирус может распространяться и на самих перчатках, просто с меньшей вероятностью заразит носящего их человека.

«Есть смысл носить перчатки в магазинах, в транспорте, в местах скопления людей. Но в принципе, этого можно и не делать, если регулярно мыть и дезинфицировать руки. Кстати, руки в перчатках тоже нужно обрабатывать антисептиком. Потому что вирус на перчатке так же опасен, как и вирус на голой коже», — заключил парламентарий.

 

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Опубликовано 02 Июн 2020 в 17:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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