Крутое пике

№17 (510) от 6 июня 2018 г.

Городским властям до конца года необходимо дополнительно найти порядка миллиарда рублей, чтобы выполнить взятые на себя обязательства (многих из которых нет в 131-м федеральном законе). По информации, которая прозвучала на майской сессии городского совета, своими силами в лучшем случае удастся наскрести около 100 миллионов. Необходимо принимать срочные меры, но в преддверии выборов губернатора депутаты не пойдут на такой отчаянный шаг, как отказ от непосильных обязательств, например от бесплатного питания школьников. По крайне мере, до сентября 2018-го – точно. Цена такого промедления будет очень чувствительной для всех жителей региона. Напомним, уже сейчас заблокированы счета 81 дошкольного образовательного заведения. И это только начало. Дальше будет гораздо хуже. Судя по прозвучавшим выступлениям, единственная надежда на спасение – это помощь области. Но пока областные власти не спешат протягивать руку помощи столице региона.

Теряли ворохами – собираем крохами

Тревожные звоночки по поводу наполняемости городского бюджета звучали на заседаниях комитетов еще в 2017-м. В 2018-м раздался уже не звоночек, а громкий набат. Фактическое исполнение бюджета в прошлом году составило по доходам чуть более 5 миллиардов рублей. Расходы – 5 миллиардов 766 миллионов. Дефицит на 1 января достиг планки в 758 миллионов. При этом, как отметил начальник финансово-экономического управления мэрии Игорь КРАЛИЧЕВ, поступление неналоговых доходов снизилось по сравнению с 2016 годом на 14,5 миллиона. При остром дефиците средств в федеральный центр было возвращено порядка 40 миллионов рублей, так как их просто не смогли освоить. Что характерно, когда депутат Сергей Елесин попросил уточнить причины произошедшего – главный финансист ушел от ответа, сославшись на то, что «под рукой у него нет цифр». Хотя в данной ситуации важны вовсе не цифры. В итоге депутатов пообещали познакомить с причинами возврата в письменном виде.

Со своей стороны исполнение бюджета-2017 детально изучили аудиторы городской КСП, которые также нашли массу интересного. В частности, в пояснительной записке говорится, что имело место превышение объемов доведенных лимитов бюджетных обязательств на 11,5 миллиона рублей. Неэффективные расходы превысили 32,4 миллиона рублей. Причем львиная часть этой суммы пришлась на содержание самой администрации города – 24,7 миллиона и на содержание МКУ «Служба технического обеспечения администрации города» – еще 6,2 миллиона. По мнению аудиторов КСП, это указывает на недостаточную организацию внутреннего финансового контроля. Как отметил господин Краличев, пугающие цифры в отчетах КСП указывают в первую очередь на то, что приходится работать в авральном режиме. Постоянно «тушить» то в одном месте, то в другом, из-за чего и возникают нарушения.

Картину авральной работы городских властей красочно иллюстрирует опять же сама КСП. Так, в пояснительной записке говорится, что в первоначальное решение о бюджете в течение года вносилось 11 кардинальных правок. Например, только по строке «перечисление части чистой прибыли» изначальная сумма выросла в 4,7 раза. По поступлениям из других бюджетов – в 2,2 раза. В итоге общий объем доходов был увеличен на 46,8% от первоначально запланированной суммы. Объем расходов также был увеличен почти на 2,5 миллиарда. При этом если в изначальном варианте бюджета дефицит составлял всего 248 миллионов, или 10,6%, то в конечном варианте благополучно перепрыгнул через планку в 1 миллиард. Даже со всеми поправками в конечном счете бюджет 2017 года не был выполнен по доходам на 7,8%, а по расходам – на все 11,1%.

Долг растёт, как на дрожжах

Отдельная история – это муниципальный долг. К 1 января он достиг отметки в 2,2 миллиарда рублей. При этом львиную долю составляют коммерческие кредиты. Бюджетных (то есть относительно дешевых кредитов) у города всего 53 миллиона рублей. Но структура долга – не самое страшное. Гораздо важнее динамика. Так, в отчете КСП говорится, что за 2017 год долг увеличился сразу на 786 миллионов, то есть в 1,6 раза. Такого резкого скачка с 2011 года не было – рост составлял от 20 до 40% ежегодно. Увеличение муниципального долга привело и к росту расходов на его обслуживание. Так, за 7 лет расходы на обслуживание долговых обязательств увеличились в 13,6 раза: с 14,4 миллиона до 167 миллионов. При этом аудиторы в который раз отмечают, что увеличение долговой нагрузки на бюджет увеличивает риски в обеспечении устойчивости работы города.

При этом главный финансист честно признался, что самостоятельно Орёл из финансовой ямы уже не выберется. Остается надежда на помощь областных властей. Однако, как отметил депутат Игорь Коновалов, пока реальных результатов в этом направлении не видно. Народных избранников заверяют, что идут переговоры, заседания комиссий и т.д., но нет самого главного – согласия оказать финансовую помощь. Припомнили депутаты и неоднократные обращения в область с просьбой перераспределить налоговые доходы, чтобы в городе оставалось чуть больше собранных средств. Пока областное руководство отвечает стандартно: «Вопрос об оказании поддержки прорабатывается».

Затянуть пояса на себе или сэкономить на детях?

Депутат Сергей Елесин процитировал справку КСП, что порядка 15% кредиторской задолженности в сфере образование составляет задолженность по питанию школьников. При этом, по 131-му закону, организация детского питания вообще не относится к полномочиям муниципалитета, то есть город добровольно взял на себя эти обязательства. Примечательно, что в казне нет денег на исполнение первоочередных задач, которые прописаны в 131-м федеральном законе. Между тем только за 1 квартал 2018 года кредиторская задолженность учреждений образования выросла в 1,5 раза (с 417,9 млн до 607,5 млн), что привело к блокировке их счетов (по состоянию на 21 мая из 143 учреждений заблокированы счета в 81).

Более того, в заключении КСП черным по белому написано: «Применяемая администрацией города схема необоснованного (искусственного) увеличения плана собственных доходов при отсутствии реальных источников дополнительных поступлений с одновременным увеличением расходной части бюджета (…) неминуемо приведет к дальнейшему росту кредиторской задолженности, размер которой до конца года может достичь 1 миллиарда рублей. В ближайшее время из-за недостатка финансовых ресурсов прогнозируется МАССОВАЯ БЛОКИРОВКА СЧЕТОВ как муниципальных учреждений, так и ОРГАНОВ ВЛАСТИ» (выделено редакцией).

Депутат Владимир Негин напомнил коллегам, что они шли на выборы и брали на себя социальные обязательства. При этом уже не первый раз депутатов просят урезать некоторые расходы, в том числе и на питание школьников. Однако, по мнению Негина, работа администрации по стабилизации ситуации видна – иначе город бы «остановился» еще в 2017 году. Названный объем проблем появился в городе не за один день – он копился годами. При этом не только по субъективным, но и по объективным причинам. По мнению депутата, отменять расходы, не отнесенные к 131-му ФЗ, это означает вызвать массу негатива у жителей.

Депутат Евгений Косогов предложил начать экономию с самих ответственных лиц города. Урезать зарплаты и подержать «отцов города» на урезанном пайке, пока бюджет города не выйдет из финансового штопора. По мнению депутата, если чиновников не стимулировать рублем, никаких серьезных подвижек не произойдет. «Отцы города» никак не заинтересованы в улучшении экономической ситуации в областной столице. Кроме того, депутат Косогов напомнил, что уже обращался к мэру города Василию Новикову с предложением сократить число заместителей на постоянной основе с трех до одного. Также на время кризиса. При этом депутат напомнил недавние события, когда президент РФ Владимир Путин сократил себе жалование на 10% из-за сложной финансовой ситуации. По мнению депутата, только ударив по кошельку чиновников, можно заставить власти работать. А как только будут видны реальные действия по наполнению бюджета, тогда можно будет снова повысить зарплаты.

Депутата Сергея Елесина также поразил тот факт, что о сложной экономической ситуации речь идет уже не первый месяц, но до сих пор не последовало никаких шагов со стороны администрации Орла ни по сокращению штата, ни по урезанию расходов на аппарат. Депутатов заверили, что вопросы о сокращении штата все еще «прорабатываются».

Бездарное управление

В очередной раз затронул тему компетентности городских властей в своем выступлении депутат Александр Коровин. По его словам, муниципальное предприятие любого толка для нормальной работы должно иметь экономически обоснованные тарифы. Когда в тарифы начинает вмешиваться политика – ни к чему хорошему это не приводит. Ярчайший пример – история «Банно-прачечного хозяйства», которому дважды отказали в повышении тарифов до экономически обоснованных, так как на носу были выборы. Ситуация в «БПХ» отнюдь не исключение. Картина во многих муниципальных предприятиях схожая. В прошлом году с трудом из банкротства выкарабкалась «Спецавтобаза» (см. «Спецавтобаза»: спасение продолжается» (№45 (493) от 27 декабря 2017 г.). В этом году город лишился ПАТП. При этом, как уже писало наше издание (см. «ПАТП: спасти нельзя банкротить» (№6 (499) от 21 февраля 2018 г.), очень много вопросов к тому, как эта ситуация сложилась: почему МУПу отдавали экономически нерентабельные маршруты, а частникам – самые выгодные? До сих пор орловцы так и не дождались расследования о причинах банкротств МУПов.

В очередной раз Александр Коровин напомнил коллегам, что необходимо не только распродавать остатки муниципальной собственности, но и создавать новые муниципальные предприятия. Чтобы город жил и развивался, чтобы бюджет пополнялся налогами. Создавать новые рабочие места. Если это необходимо, нужно не бояться выходить на более высокий уровень для изменения правил формирования бюджетов областных столиц и регионов, подчеркнул Коровин. Кстати, это общероссийская проблема. Только в тех городах, где руководство более квалифицировано, эта проблема стоит менее остро. В Орле подошли к краю катастрофы. И дальше сидеть и молчать уже не получится, уверен депутат.

Сергей Миляхин