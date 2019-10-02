Крутой маршрут

№34 (571) от 2 октября 2019 г.

К 1 ноября чиновники планируют ликвидировать Сабуровскую основную общеобразовательную школу. Родители учеников в панике: дорога, по которой детей собираются возить в соседнюю Знаменскую школу, не соответствует нормам безопасности. Школьному автобусу придется ежедневно преодолевать практически вертикальный подъем; именно из-за наличия этой «горы» в Сабурово не ходит общественный транспорт. Но районная администрация и чиновники областного департамента образования решили, что школьный автобус с крутыми спусками и подъемами как-нибудь справится.

Ситуация цинична настолько, насколько циничны люди, намеренно её создавшие. На детях и учителях решили сэкономить, собственно, этого никто и не скрывает. В беседах с родителями чиновники прямо говорят: на содержание детей, учителей и одноэтажного здания нет средств, поэтому придется возить детей за 8,5 километра в Знаменскую среднюю школу.

Сколько «стоит» ребенок?

О «доступном и качественном образовании», обязательном наличии в школе компьютерного класса, спортзала и пищеблока заговорили летом текущего года. Родителей предупредили о ликвидации школы, в которой «слишком мало учеников», чуть позже даже назвали сумму, в которую каждый из них обходится: триста тысяч рублей.

— Сейчас в нашей школе учатся девять детей, нам говорят о каких-то немыслимых расходах, хотя даже ремонт мы делаем за свои средства, — рассказала мама ученицы четвертого класса Татьяна Филимонова. — Школа уютная, крепкая, да, здание построено хозспособом в 1961 году, но оно приспособленное. У нас в Сабурово раньше были две школы, одна сгорела, и никто не вложился, чтобы заново ее отремонтировать, у нас и пищеблок, и спортзал были, здание просто продали. Теперь и эту школу закрывают. Сказали ещё, что образование не на должном уровне, но наши дети оканчивают эту школу, поступают в колледжи, а потом в вузы. Медики, юристы, все учатся, становятся хорошими специалистами. Нет денег на ремонт, на реконструкцию, на детей, вот почему ликвидируют сельскую школу. Нет денег даже на нормальную дорогу. Дорога опасная. Гора очень крутая. В зимний период ничем не посыпается, не чистится. Глава сельского поселения привезёт песок, а мы сами его раскидываем, если кому-то надо проехать. Или покупаем соль, впереди идёшь — посыпаешь, а сзади машина еле-еле поднимается. Сейчас сделали разметку до половины дороги, поставили знаки «Лежачий полицейский», а самих искусственных неровностей нет. Ограждение старое частично покрасили, его еще наши родители ставили, но гора-то от этого меньше не стала. Было собрание, приезжали из районного отдела образования, глава сельского поселения, глава района Парахин, заместитель Парахина… Парахин стоит на своем: наш уровень образования не соответствует современным требованиям: нет компьютерного класса, нет спортзала, нет пищеблока, еще здание, где в прошлом году провели воду и оборудовали теплый туалет, хочет признать аварийным… Мы ходили к Крымовой (руководителю областного департамента образования. – Прим. ред.) — ответ тот же.

Есть заключения прокуратуры, ГИБДД о том, что дорога с таким уклоном недопустима для запуска регулярного автобуса. Мы задавали Клычкову вопрос по поводу уклона, когда он в Знаменке спортплощадку открывал. Он сказал: «А вы знаете, сколько на это уйдет денег?». Сказал, нет в бюджете средств, чтобы эту горку сравнять. Денег на ремонт школы тоже нет… Мы ведь просили сделать нашу школу филиалом Знаменской. Отказали. Сделайте тогда хотя бы дорогу! Водителя нашли на школьный автобус — 64 года дедушке…

«Всё уже закрыли, продали…»

— До того места, где учеников будут забирать, кому-то из детей надо будет пройти почти три километра, — рассказала жительница села Сабурово Оксана Ильичёва. — Уроки в Знаменской школе начинаются в восемь часов, и нашим детям придется идти в темноте, без освещения, у нас же нет ни одного фонаря! В период половодья как они до Знаменки будут добираться? У нас ведь даже школьные каникулы в этот период объявляют. Интересы детей вообще никого не волнуют, ни Парахина, ни Крымову. На каждого ребенка уходит более трехсот тысяч в год, вот в чем дело! Плюс еще со Знаменки нам возят обеды, это тоже расходы. Мы даже готовы от обедов отказаться, лишь бы школу не закрывали. Мы задавали вопрос: кто возьмет на себя ответственность, если что-то случится на этой дороге? Нам чиновница из отдела образования сказала: «Получите компенсацию». Представляете?!

— Нас школа устраивает: и уровень образования, и к каждому ребенку индивидуальный подход. Говорят: нет у вас спортплощадки, но у нас отличная площадка на улице с оборудованием, с турниками. Мы же просили, чтобы заброшенный клуб переоборудовали под спортзал для детей. Только начали просить — быстро его продали. Это уже при Парахине было. Из инфраструктуры в селе, где проживают около пятисот человек, остается только фельдшерско-акушерский пункт, всё уже закрыли, продали, скоро, наверное, и ФАП прикроют. Зачем лишние расходы?

— Та, которая с Парахиным приезжала, сказала, что наши дети социально неадаптированными будут, — возмутилась Оксана Ильичёва. — Эта женщина с силиконовыми губами, на шпильках. Она-то точно социально не адаптирована, если в деревню на шпильках приехала!

Есть еще одна очень серьезная проблема: вдоль дороги — посадка тополей, и они падают! — рассказала Филимонова. — Выделяли миллион рублей, деревьев двадцать спилили, потом деньги кончились. На днях тополь упал на проезжую часть. Так как же детей собираются перевозить?

«Гонки» по вертикали

В соответствии с результатами обследования дороги Знаменка-Сабурово, проведенного ГИБДД ОМВД России по Орловскому району совместно с прокуратурой Орловского района и специалистами «Орелгосзаказчика» в феврале текущего года, «установлены участки дороги с продольными уклонами 75,4% и 97,7%, что недопустимо при условии запуска регулярного автобусного сообщения… Максимальная высота насыпи для участка без барьерного ограждения должна составлять менее 2,5 м, однако в ходе обследования были выявлены участки насыпи с высотой более 2,5 м без барьерного ограждения».

Как следует из муниципального контракта на выполнение работ по содержанию автодороги Знаменка-Сабурово, заключенного между администрацией Сабуровского сельского поселения и ООО «Доринвест», запланировано нанесение дорожной разметки, устройство искусственных неровностей, установка дорожных знаков, установка и окраска существующего барьерного ограждения, устройство разворотной площадки и монтаж остановочного павильона.

Иными словами, вертикальный подъем никуда не денется, а установка старого ограждения и его покраска не обезопасят маленьких пассажиров. И это, что немаловажно, понятно даже социально адаптированной даме с силиконом. Не говоря уже о Клычкове, у которого нет денег на сельские школы и дороги, но есть средства на фонтаны в Орле, о Парахине и Крымовой, которых беспокоит отсутствие компьютерных классов, актовых и спортивных залов, но не волнуют падающие на школьном маршруте деревья и отсутствие освещения в селе, где ликвидируют единственную школу.

Наталья Зарубина

К сведению:

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» ликвидация общеобразовательного учреждения проходит с учетом мнения жителей данного сельского поселения.

Как указала в своем письме от 04.07.2019 Татьяна Крымова — руководитель областного департамента образования — в ответ на обращение Татьяны Филимоновой, в опросе жителей Сабуровского сельского поселения, проведенном в период с 15 по 28 апреля 2019 года, приняли участие 329 человек, из них 122 проголосовали против ликвидации школы, 200 — «за», семь опросных листов признаны недействительными.

Однако месяцем ранее (в июне текущего года) прокуратура Орловского района, рассмотрев обращение Филимоновой о несогласии с результатами проведенного администрацией Орловского района опроса граждан по вопросу ликвидации Сабуровской средней общеобразовательной школы, пришла к следующему выводу: « выявлены нарушения установленного законодательством порядка подведения итогов опроса граждан в Орловском районе, утвержденного решением Орловского районного Совета народных депутатов от 24.09.2015г. В связи с изложенным заместителем прокурора района главе Орловского района внесено представление, председателю Орловского райсовета принесен протест на вышеуказанное положение».

Татьяна Крымова в курсе этих нарушений или её они тоже не волнуют?