2 декабря 2021



Крымова и Ивановский официально утверждены в должностях, а в Залегощенском районе — новый глава

Татьяна Крымова и Владимир Ивановский официально назначены на должности заместителей председателя правительства Орловской области.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, Татьяна Крымова утверждена в должности первого заместителя председателя правительства Орловской области, а Владимир Ивановский — в должности заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

Кроме того, 30 ноября на сессии Залегощенского районного совета депутаты единогласно избрали главой района Валерия Замуруева.

 

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Опубликовано 02 Дек 2021 в 14:05. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 45

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