Крымова и Ивановский официально утверждены в должностях, а в Залегощенском районе — новый глава

Татьяна Крымова и Владимир Ивановский официально назначены на должности заместителей председателя правительства Орловской области.

Как сообщает официальный Портал Орловской области, Татьяна Крымова утверждена в должности первого заместителя председателя правительства Орловской области, а Владимир Ивановский — в должности заместителя председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры.

Кроме того, 30 ноября на сессии Залегощенского районного совета депутаты единогласно избрали главой района Валерия Замуруева.