Крышу городского роддома обещают доделать к понедельнику

Зампред облправительства по социальной политике Андрей Усиков пообещал, что капитальный ремонт здания Орловского городского роддома будет завершен в ближайшие дни. Напомним, суть проблемы в том, что подрядная организация ООО «Лига-Строй» не завершила в установленные сроки капитальный ремонт крыши акушерского здания родильного дома. В результате к наступлению холодов крыша здания осталась раскрытой. В здании продолжают находится пациенты.

После того, как жители обратились к врио губернатора, вопрос был поднят на заседании регионального правительства. Руководством департамента здравоохранения с подрядной организацией, которая не выполнила свои обязательства, срочно были проведены переговоры. Подрядчик гарантирует, что к понедельнику работы по ремонту крыши будут полностью завершены. Все вопросы, связанные с отсутствием стройматериалов и рабочих, удалось решить, — заверили в пресс-службе облправительтсва.

Другой подрядчик – ООО «Спецмонтаж-М» уже практически завершил работы по обновлению фасада, утеплению, замене входной двери и плитки на подходе в орловский родильный дом.

 

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Опубликовано 15 Ноя 2017 в 17:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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