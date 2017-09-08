Крышу городского роддома обещают доделать к понедельнику

Зампред облправительства по социальной политике Андрей Усиков пообещал, что капитальный ремонт здания Орловского городского роддома будет завершен в ближайшие дни. Напомним, суть проблемы в том, что подрядная организация ООО «Лига-Строй» не завершила в установленные сроки капитальный ремонт крыши акушерского здания родильного дома. В результате к наступлению холодов крыша здания осталась раскрытой. В здании продолжают находится пациенты.

После того, как жители обратились к врио губернатора, вопрос был поднят на заседании регионального правительства. Руководством департамента здравоохранения с подрядной организацией, которая не выполнила свои обязательства, срочно были проведены переговоры. Подрядчик гарантирует, что к понедельнику работы по ремонту крыши будут полностью завершены. Все вопросы, связанные с отсутствием стройматериалов и рабочих, удалось решить, — заверили в пресс-службе облправительтсва.

Другой подрядчик – ООО «Спецмонтаж-М» уже практически завершил работы по обновлению фасада, утеплению, замене входной двери и плитки на подходе в орловский родильный дом.