КСП г. Орла выявила нарушения при закупке песко-соляной смеси на 9 млн рублей

По итогам проверки контрольно-счетной палаты г.Орла, выявлены нарушения при закупке песко-соляной смеси

О нарушениях сообщил заместитель председателя горсовета, руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Владимир Негин 29 ноября на очередной сессии горсовета. По итогам проверки КСП, ущерб городской казне при покупке песко-соляной смеси составил 9 млн рублей.

Владимир Владимирович потребовал от главы администрации Орла провести по данному факту служебную проверку. В случае подтверждения этих фактов депутаты фракции ходатайствуют об увольнении руководителя УКХ, а также причастных лиц. Кроме того, администрации города необходимо принять соответствующие меры по возвращению в бюджет 9 млн рублей.

Мэр Орла Василий Новиков поручил провести проверку до 15 декабря.

Глава администрации Александр Муромский сообщил создана соответствующая рабочая группа и ведется проверка.

По информации пресс-службы горсовета