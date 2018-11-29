29 ноября 2018



КСП г. Орла выявила нарушения при закупке песко-соляной смеси на 9 млн рублей

По итогам проверки контрольно-счетной палаты г.Орла, выявлены нарушения при закупке песко-соляной смеси

О нарушениях сообщил заместитель председателя горсовета, руководитель фракции «Единая Россия» в горсовете Владимир Негин 29 ноября на очередной сессии горсовета. По итогам проверки КСП, ущерб городской казне при покупке песко-соляной смеси составил 9 млн рублей.

Владимир Владимирович потребовал от главы администрации Орла провести по данному факту служебную проверку. В случае подтверждения этих фактов депутаты фракции ходатайствуют об увольнении руководителя УКХ, а также причастных лиц. Кроме того, администрации города необходимо принять соответствующие меры по возвращению в бюджет 9 млн рублей.

Мэр Орла Василий Новиков поручил провести проверку до 15 декабря.

Глава администрации Александр Муромский сообщил создана соответствующая рабочая группа и ведется проверка.

По информации пресс-службы горсовета

 

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Опубликовано 29 Ноя 2018 в 12:41. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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