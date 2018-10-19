КСП: Квадратные метры для детей-сирот покупались неэффективно

Вчера, 18 октября на заседании комитета по бюджету и налоговой политике был озвучен итог проверки контрольно-счетной палатой работы УМИЗ по обеспечению жильем детей-сирот с 2017 — по август 2018 г. В этот период из областного бюджета городу Орлу было фактически перечислено субвенций на приобретение жилья детям-сиротам в сумме чуть более 136 млн руб. На эти средства было приобретено 124 жилых помещения. Было отмечено, что законодательство предусматривает возможность покупки для такой цели квартир площадью от 28 — до 45 квадратных метров.

Специалисты КСП посчитали, что завышение начальной (максимальной цены контракта привело к завышению сумм муниципальных контрактов, заключенных по результатам электронных аукционов, и, следовательно, к неэффективному использованию бюджетных средств, выделенных на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, в размере 12,7 млн руб.

Претензии вызвала форма организации аукциона, выбранная УМИЗ. Заместитель председателя горсовета Владимир Негин назвал абсурдом ситуацию, при которой участник аукциона, дававший минимальную цену при максимальной площади проигрывал тому, кто предложил минимальную площадь при большей цене. «В результате мы купили на 20 квартир меньше чем планировали», — сказал Негин.

Аргументы руководителя УМИЗ Максима Лобова, прозвучавшие на комитете — стояла задача обеспечить квартирами максимально возможное число детей-сирот, поэтому лучше купить больше квартир с меньшим метражом, чем более дешевые квадратные метры при меньшем числе квартир. При этом покупались квартиры готовые к проживанию, то есть дешевые варианты без отделки не рассматривались.

Председатель КСП с последним аргументом не согласилась: «Мы интересовались — стоимость отделки не поднимает цену с 30- до 38 тысяч за кв.м.».

В результате обсуждения комитет принял решение создать рабочую группу для детального изучения этой ситуации. «Либо мы признаем, что по-другому УМИЗ поступить не мог, либо найдем вариант более эффективного использования бюджетных средств», — предложил Владимир Негин.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, на июль 2018 г. только по решениям судов администрация города Орла была обязана предоставить квартиры для почти сотни детей-сирот. «В связи с тем, что в предыдущие годы вопросы обеспечения жилыми помещениями детей-сирот решались не в полной мере из-за недостаточного выделения бюджетных средств для реализации данных переданных государственных полномочий, лица данной категории не были своевременно обеспечены жилыми помещениями и, как следствие, сформировалась «внеочередная очередь» на основании решений судов», — отмечает председатель КСП Татьяна Успенская.

Всего в городе на учете состоит около 350 человек, по закону имеющих право на бесплатную квартиру, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Кстати, аналогичная ситуация с обеспечением детей-сирот квартирами сложилась и в области. Там также образовалось две очереди — тех, кто ждет квартиру в общем порядке, и тех, кто поучит жилье по решению суда. При этом на следующий год заложено средств только-только чтобы очередь не росла. Ни о какой ликвидации очереди и полном обеспечении всех сирот жильем речи пока не идет, — заявили на выездном комитете облсовета.