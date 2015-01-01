КСП нашла массу нарушений при госзакупках

КСП области провела встречные проверки в департаментах здравоохранения, соцзащиты и выборочно нескольких бюджетных учреждениях Орловской области. Проверки коснулись 2016 года. Основными нарушениями являлись: заключение контрактов с единственным поставщиком, искусственное дробление однородных сделок с целью уклонения от конкурсных процедур, превышение начальной (максимальной) цены контракта. И, как следствие, была упущена возможность потенциальной экономии бюджетных средств. Также установлены случаи участия в аукционах аффилированных фирм (по медицинским препаратам).

В прошлом году по представлению аудиторов велась «работа над ошибками». Было проведено 2 456 закупок на общую сумму 8 531,4 млн рублей. Экономия бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования составила — 537,1 млн рублей. За 4 месяца 2018 года Управлением размещено еще 1 314 закупок на общую сумму 2 597,8 млн рублей, по результатам которых, экономия составила более 100 млн. рублей.