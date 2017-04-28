КСП нашла многомиллионные нарушения при ремонте и содержании дорог в Орле

Контрольно-счётная палата города Орла опубликовала результаты проверки МКУ «УКХ г. Орла» по вопросу эффективности и экономности использования бюджетных средств на ремонт и реконструкцию улично-дорожной сети.

Проверка коснулась 2016-го и первых пяти месяцев 2017 года. По результатам контрольного мероприятия установлено, что городскими властями не зарегистрировано право муниципальной собственности и право оперативного управления на автодороги общего пользования стоимостью 576 млн 333,9 тыс. рублей. Кроме того, МКУ «УКХ г. Орла» допущено неправомерное использование бюджетных средств на оплату частично выполненных работ, принятие которых не предусмотрено условиями муниципального контракта в сумме 400 млн 854,4 тыс. руб. Также аудиторы выявили неэффективное использование бюджетных средств в сумме 42 млн 111,9 тыс. руб. на оплату штрафов, вызванных неудовлетворительным состоянием дорог.

Штрафовали город и за невыполнение предписаний об устранении нарушений. Деньги шли также на возмещение ущерба, нанесённого имуществу третьих лиц в результате неудовлетворительного состояния автомобильных дорог. Кроме того, в ходе проверки были установлены случаи неисполнения МКУ «УКХ г.Орла» полномочий администратора доходов, из-за чего потери бюджета города Орла составили 60 млн 038,4 тыс. руб. (не взысканы пени, штрафы за просрочку и неисполнение обязательств, не оприходован асфальтовый гранулят и т.д.). Результаты проверки опубликованы на официальном сайте КСП, переданы в прокуратуру, УФАС и руководству города.