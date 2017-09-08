КСП Орла нашла массу нарушений в реализации энергосервисного контракта

Контрольно-счётная палата Орла завершила большую проверку законности и самое главное — результативности использования бюджетных средств на уличное освещение. Напомним, город вступил в пилотный для региона проект по замене «прожорливых» уличных светильников на экономичные светодиодные. При этом начался поток жалоб от водителей и пешеходов на то, что улицы областного центра стали темнее. По поручению властей объективное расследование было поручено контрольно-счетной палате. Результаты проверки опубликованы на сайте КСП.

В отчете говорится, что УКХ города в нарушение порядка приемки, установленного контрактом, не принимало каждый этап энергосервисного мероприятия. Со своей стороны ПАО «Ростелеком» нарушило срок окончания работ более чем на 2 месяца. Не были представлены в полном объёме протоколы измерения уровня освещения в установках наружного освещения, а также сертификаты соответствия на применённые материалы и оборудование. Важная деталь — в ходе выполнения энергосервисных работ «УКХ города Орла» претензионную работу не проводила и только спустя два месяца (!) после истечения установленных сроков городские чиновники направили исполнителю досудебную претензию.

Со своей стороны УКХ не приняло работы, выполненные еще в 2016 году, так как были выявлены многочисленные недостатки. В частности, не исправны светильники, подключенные от ТП-341, уровень освещения дорог отдельных улиц не соответствует проектному значению, не выполнена замена светильников в количестве 308 штук на деревянных опорах и т. д. В настоящее время ведётся судебное разбирательство.

Кроме всего прочего УКХ передало МУ «ПАТП №1» демонтированное светотехническое оборудование без письменного договора (или иного документа), подтверждающего передачу-приемку указанного оборудования на ответственное хранение и устанавливающего обязательства сторон по его хранению, — говорится в отчете КСП.