КСП проверила работу регионального Фонда капремонта. Результаты удручающие

Проверка КСП коснулась периода 2014 года – 7 месяцев 2018 года. КСП проверила выполнение областной адресной программы капремонта и расходование средств областного бюджета, выделенных одноименному фонду. В итое аудиторы установили, в региональном фонде капремонта недостаточно организована работа по взысканию взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Так, по состоянию на 1 августа 2018 задолженность по платежам составила 502 млн рублей. В нарушение действующего законодательства фонд не обеспечил проведение капитального ремонта в объеме и в сроки, предусмотренные краткосрочными планами. При проверке 2016-2017 гг выявлено необоснованное завышение стоимости принятых и оплаченных работ, указанное в актах о приёмке выполненных работ, над фактически выполненными работами по 9 многоквартирным домам на общую сумму 16,7 млн рублей. В этом размере причинен ущерб самому фонду. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, — сообщили в пресс-службе обладминистрации.