26 октября 2018



КСП проверила работу регионального Фонда капремонта. Результаты удручающие

Проверка КСП коснулась периода 2014 года – 7 месяцев 2018 года. КСП проверила выполнение областной адресной программы капремонта и расходование средств областного бюджета, выделенных одноименному фонду. В итое аудиторы установили, в региональном фонде капремонта недостаточно организована работа по взысканию взносов на капитальный ремонт в многоквартирных домах. Так, по состоянию на 1 августа 2018 задолженность по платежам составила 502 млн рублей. В нарушение действующего законодательства фонд не обеспечил проведение капитального ремонта в объеме и в сроки, предусмотренные краткосрочными планами. При проверке 2016-2017 гг выявлено необоснованное завышение стоимости принятых и оплаченных работ, указанное в актах о приёмке выполненных работ, над фактически выполненными работами по 9 многоквартирным домам на общую сумму 16,7 млн рублей. В этом размере причинен ущерб самому фонду. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы, — сообщили в пресс-службе обладминистрации.

 

Пропавшую в Орле девочку нашлии
В Орле автомобилистов поздравил полицейский Дед Мороз
В Орле ограничено движение
Опубликовано 26 Окт 2018 в 17:24. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 8

Комментарии закрыты.

Новости

Говорит депутат Рыбаков: об обманутых дольщиках п.Нарышкино


Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"