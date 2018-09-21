21 сентября 2018



КСП считает, что квартиры для детей-сирот в Орле покупали по завышенным ценам

Контрольно-счётная палата города Орла проверила, каким образом УМИЗ распоряжалось бюджетными средствами, выделенными покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2017 году и в первые семь месяцев 2018-го. Всего из бюджета Орловской области в 2017 году было выделено 67, 4 млн рублей, в 2018 году 115,3 млн. За счет выделенных средств в 2017 году было приобретено 48 квартир на первичном рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве. А в 2018-ом заключено 2 муниципальных контракта на приобретение 76 жилых помещений для детей-сирот путем участия в долевом строительстве.

Вместе с тем, аудиторы пришли к выводу, что завышение цен по муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений для детей-сирот, заключенным УМИЗ по результатам электронных аукционов, привело к неэффективному использованию бюджетных средств в общей сумме 12,7 миллиона рублей.

Как говорится в заключении КСП, опубликованном на официальном сайте, ненадлежащий анализ рынка недвижимости привёл к приобретению жилых помещений для детей–сирот не только по завышенным ценам, не отвечающим реальным предложениям на рынке недвижимости, но и квартир площадью, превышающей установленную норму предоставления жилья для детей-сирот. Были установлены и иные нарушения действующего законодательства.

Важная деталь — результаты проверки, переданные в соответствующие надзорные органы, не повлекли никаких мер. А вот публикации в СМИ этих же данных вынудили СК начать доследственную проверку. Как говорится в релизе силового ведомства, в настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входило осуществление контроля за расходованием выделенных денежных средств.

 

27 июня в Орле отпразднуют День молодёжи мото-шоу, боди-артом и уличными танцами
На горячей линии мэрии Орла новая тема
В Орле состоялась IV Всероссийская молодёжная научно-практическая конференция “МИФХ-2016
Опубликовано 21 Сен 2018 в 15:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

Комментарии закрыты.

Новости

Виталий Рыбаков проинспектировал мост "Дружбы" в Орле


Евгений Косогов на пресс-конференции, посвященной капремонту моста "Дружбы"


«ЛИЦО ПОПРОЩЕ, И ЖИЗНЬ УДАЛАСЯ»


Как восприняли депутаты облсовета отчет Андрея Клычкова


Депутат Рыбаков В. не согласен с докладом Тарасова В и задал ряд вопросов


Депутат В. Рыбаков задал ряд острых вопросов Филатову С.


Музалевский Л.С. заставляет депутатов фракции Единая Россия увеличить тариф ЖКХ


Депутат Рыбаков призвал спикера Музалевского сложить полномочия из-за публичной лжи


Виталий Рыбаков: области снова навязывают очередную проблему


Орловцы обратились к Путину с просьбой возобновить работу ПАТП-1 и наказать виновных в его банкротстве


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"