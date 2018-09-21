КСП считает, что квартиры для детей-сирот в Орле покупали по завышенным ценам

Контрольно-счётная палата города Орла проверила, каким образом УМИЗ распоряжалось бюджетными средствами, выделенными покупку жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2017 году и в первые семь месяцев 2018-го. Всего из бюджета Орловской области в 2017 году было выделено 67, 4 млн рублей, в 2018 году 115,3 млн. За счет выделенных средств в 2017 году было приобретено 48 квартир на первичном рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве. А в 2018-ом заключено 2 муниципальных контракта на приобретение 76 жилых помещений для детей-сирот путем участия в долевом строительстве.

Вместе с тем, аудиторы пришли к выводу, что завышение цен по муниципальным контрактам на приобретение жилых помещений для детей-сирот, заключенным УМИЗ по результатам электронных аукционов, привело к неэффективному использованию бюджетных средств в общей сумме 12,7 миллиона рублей.

Как говорится в заключении КСП, опубликованном на официальном сайте, ненадлежащий анализ рынка недвижимости привёл к приобретению жилых помещений для детей–сирот не только по завышенным ценам, не отвечающим реальным предложениям на рынке недвижимости, но и квартир площадью, превышающей установленную норму предоставления жилья для детей-сирот. Были установлены и иные нарушения действующего законодательства.

Важная деталь — результаты проверки, переданные в соответствующие надзорные органы, не повлекли никаких мер. А вот публикации в СМИ этих же данных вынудили СК начать доследственную проверку. Как говорится в релизе силового ведомства, в настоящее время проводится проверка для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверки также будет дана оценка действиям должностных лиц, в чью компетенцию входило осуществление контроля за расходованием выделенных денежных средств.