КСП вслед за УФАС нашла нарушения при ремонте сквера Комсомольцам

Итоги проверки аудиторами ремонта в сквере Комсомольцам были озвучены на заседании комитета по муниципальной собственности и землепользованию. Проверка достоверности определения сметной стоимости текущего ремонта по площади Комсомольской проведена АУОО «Орелгосэкспертиза». При этом, муниципальный контракт или иной договор на выполнение этого вида работ между УКХ и ООО «АртСтрой» не заключался. Полномочия по организации проверки достоверности определения сметной стоимости ремонта объекта УКХ передало ООО «АртСтрой» путем выдачи доверенности. Таким образом, аудиторы пришли в к выводу, что УКХ, вопреки интересам города, фактически уклонилось от исполнения возложенных на него функций заказчика по разработке проектно-сметной документации на ремонт сквера, проверке достоверности определения сметной стоимости ремонта и неправомерно передало указанные функции передало ООО «АртСтрой».

17 сентября УКХ заключило с ООО «АртСтрой» договор безвозмездного выполнения работ. В результате анализа документации об электронном аукционе, в том числе локальной сметы, было установлено, что предметом договора стало выполнение работ по демонтажу гранитных плит и разборке существующего покрытия тротуара, которые также были предусмотрены муниципальным контрактом. Этот вид работ выполнялся ООО «АртСтрой» безвозмездно. Впоследствии было установлено, из муниципального контракта этот вид работ был исключен и не выполнялся. Кроме того, КСП Орла считает, что между сторонами УКХ и ООО «АртСтрой» не согласовано существенное условие — предмет муниципального контракта № 150 от 22 октября 2018 года и договора в части места выполнения работ. Напомним, в контракте речь шла о ремонте площади Комсомольской, которая согласно выписке из Реестра муниципального имущества представляет собой автодорогу общего пользования местного значения. Фактически же «АртСтрой» выполняли работы не на автодороге, а на территории памятника.

Представители КСП также констатировали, что согласно федерального законодательства, памятник Героям-Комсомольцам — это не только постамент и памятник, а также площадка вокруг и гранитные ступени. Между тем, актом осмотра объекта от 17 октября, проведенного совместно представителями КСП и УКХ, установлено, что фактически гранитные плиты на территории памятника заменены на бетонную тротуарную плитку.

Руководство УКХ обратилось за выдачей разрешения на проведение работ на памятнике Героям — Комсомольцам в региональное управление по государственной охране объектов культурного наследия, но фактически на тот момент ООО «АртСтрой» уже приступило к работам, не имея необходимых разрешительных документов. Информация по итогам проверки КСП направлена в правоохранительные органы и в управление по государственной охране объектов культурного наследия. Депутаты решили, что вернутся к рассмотрению этого вопроса после рассмотрения прокуратурой Советского района отчета КСП и после получения позиции прокуратуры по этому вопросу. Добавим, что городские власти продолжают настаивать на позиции, что ничего нарушено не было и работы велись не на памятнике, а рядом с ним. Между тем, проверка УФАС уже выявила нарушения законодательства.