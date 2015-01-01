КСП выявила массу нарушений при использовании служебного жилья в Орле

Проверка эффективности использования муниципальных жилых помещений затронула два года без 1 месяца — 2015 и 2016-ый. Как говорится в официальном отчете КСП выявлено, что в Орле не проведена госрегистрация права оперативного управления на 65 жилых помещений специализированного фонда или на 84,4%. Отсутствие государственной регистрации и соответствующего обременения на жилые помещения является основанием для принятия судами решений об удовлетворении исков граждан о снятии с занимаемых ими квартир статуса служебных. В итоге возникает риск утраты муниципальных жилых помещений в случае их приватизации гражданами.

Из-за отсутствия механизма взаимодействия и несогласованности действий структурных подразделений горадминистрации и УКХ учёт объектов специализированного жилого фонда осуществляется не в полном объеме, информация о специализированном жилищном фонде, в ряде случаев недостоверна и противоречива. Информация об общей площади ряда квартир вообще отсутствует! Плата за наём в таких квартирах начисляется только на жилую площадь комнаты, предоставленной нанимателю, что приводит к потерям бюджета города Орла от платы за найм.

Задолженность нанимателей служебного жилищного фонда города Орла по плате за наём в проверяемом периоде увеличилась более чем в 3 раза, и составляет: на 01.01.2015 г. – 3 020,49 рублей; на 01.01.2016 г. – 7 820,78 рублей; на 01.07.2016 г. – 10 914,43 рубля.

Администрация города Орла и УКХ не использовали по назначению муниципальные помещения специализированного жилищного фонда. Так, из 29 служебных помещений 13 занимали граждане не связанные трудовыми отношениями с органами местного самоуправления или муниципальными унитарными предприятиями; 3 помещения свободны от проживания; 1 помещение числилось служебным, но фактически по решению суда был заключен договор социального найма; а 1 помещение в 2008 году предоставлено нанимателю безосновательно.

Из 48 помещений маневренного фонда 23 жилых помещения маневренного фонда использовались не по назначению, установленному жилищным законодательством. УКХ Орла не начисляло и не взимало пени за несвоевременное внесение нанимателями служебных жилых помещений платы за наем. Пени также являются потерями бюджета города Орла. Допущены и иные нарушения действующего законодательства, — говорится в отчете КСП.

 

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Опубликовано 04 Апр 2017 в 16:10. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 10

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


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КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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