КСП выявила массу нарушений при использовании служебного жилья в Орле

Проверка эффективности использования муниципальных жилых помещений затронула два года без 1 месяца — 2015 и 2016-ый. Как говорится в официальном отчете КСП выявлено, что в Орле не проведена госрегистрация права оперативного управления на 65 жилых помещений специализированного фонда или на 84,4%. Отсутствие государственной регистрации и соответствующего обременения на жилые помещения является основанием для принятия судами решений об удовлетворении исков граждан о снятии с занимаемых ими квартир статуса служебных. В итоге возникает риск утраты муниципальных жилых помещений в случае их приватизации гражданами.

Из-за отсутствия механизма взаимодействия и несогласованности действий структурных подразделений горадминистрации и УКХ учёт объектов специализированного жилого фонда осуществляется не в полном объеме, информация о специализированном жилищном фонде, в ряде случаев недостоверна и противоречива. Информация об общей площади ряда квартир вообще отсутствует! Плата за наём в таких квартирах начисляется только на жилую площадь комнаты, предоставленной нанимателю, что приводит к потерям бюджета города Орла от платы за найм.

Задолженность нанимателей служебного жилищного фонда города Орла по плате за наём в проверяемом периоде увеличилась более чем в 3 раза, и составляет: на 01.01.2015 г. – 3 020,49 рублей; на 01.01.2016 г. – 7 820,78 рублей; на 01.07.2016 г. – 10 914,43 рубля.

Администрация города Орла и УКХ не использовали по назначению муниципальные помещения специализированного жилищного фонда. Так, из 29 служебных помещений 13 занимали граждане не связанные трудовыми отношениями с органами местного самоуправления или муниципальными унитарными предприятиями; 3 помещения свободны от проживания; 1 помещение числилось служебным, но фактически по решению суда был заключен договор социального найма; а 1 помещение в 2008 году предоставлено нанимателю безосновательно.

Из 48 помещений маневренного фонда 23 жилых помещения маневренного фонда использовались не по назначению, установленному жилищным законодательством. УКХ Орла не начисляло и не взимало пени за несвоевременное внесение нанимателями служебных жилых помещений платы за наем. Пени также являются потерями бюджета города Орла. Допущены и иные нарушения действующего законодательства, — говорится в отчете КСП.