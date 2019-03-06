6 марта 2019



Кто дискредитирует «мусорную реформу»

№8 (545) от 6марта 2019 г.

ОНФ назвал 20 «мутных» мусорных регоператоров и призвал губернаторов внимательно оценить их способность справиться с задачами реформы.

Кроме этого, Народный фронт попросил УФАС проанализировать, каким образом проходили соответствующие конкурсные процедуры.

Общероссийский народный фронт представил общественный доклад по итогам масштабной кампании по контролю за реализацией «мусорной реформы».

«Мы выбрали 20 операторов, у которых, например, минимальный уставной капитал – 10 тысяч рублей, ноль или один человек в штате, а также отсутствует прибыль за предыдущий период. Это фирмы, которые были созданы под «мусорную реформу». Они заключили подряды, но как без опыта, нужного штата сотрудников они будут работать, общаться с людьми и вести коммуникационную кампанию, непонятно. У нас возникают большие сомнения. Если наступит банкротство, то эти компании просто не смогут ответить по своим обязательствам. В большинстве регионов определены регоператоры, конечно, разного масштаба, но способные осуществлять работу, это ответственная позиция. Однако из-за этих, как сказал президент, «мутных» компаний, вся реформа может быть дискредитирована. Рассчитываем, что губернаторы обратят пристальное внимание на таких регоператоров. Мы будем контролировать их работу в ходе рейдов», – заявил руководитель Исполкома ОНФ Михаил Развожаев.

(Добавим, что орловский региональный оператор ООО «УК «Зеленая роща» с уставным капиталом 10 тысяч рублей, одним сотрудником в штате и нулевой прибылью в 2017 году полностью подпадает под критерии «мутной» фирмы. – Прим. ред.).

По итогам доклада ОНФ также отправил в правительство РФ ряд предложений. В частности, общественники настаивают на внесении изменений в Федеральный закон №89-ФЗ, закрепив обязанность по обустройству и содержанию контейнерных площадок за региональными операторами. Таким образом, решится проблема с «витриной» «мусорной реформы», за работу с мусором с первой до последней мили будет отвечать региональный оператор. Кроме этого, общественники просят правительство РФ подготовить и провести в сельской местности переход на тариф за обращение с ТКО, исходящий из фактического объема потребления услуги.

«За месяц на круглосуточную горячую линию ОНФ поступило 4 тысячи звонков… Граждан больше всего волнуют две темы. Плохое состояние контейнерных площадок на фоне повышения стоимости. Считаем, что нужно передать регоператорам ответственность за контейнерные площадки, чтобы не возникал сыр-бор между операторами и управляющими компаниями по поводу того, кто их должен убирать и приводить в порядок. Вторая тема, которая волнует людей, — это вывоз мусора из сельской местности. Люди в деревне объективно производят меньше отходов, требующих обработки, и они говорят о необходимости пересмотреть тариф, который должен рассчитываться по факту накопления. Да, это достаточно сложная технологическая работа, но это должно быть сделано, потому что люди убедительно доказывают, что сегодня тариф для сельской местности не справедлив», – заключил Развожаев.

По информации пресс-службы ОНФ

 

Романтики уходят
Просто платите — и всё
Чей двор лучше
Опубликовано 06 Мар 2019 в 14:38. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 58

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