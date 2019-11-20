Кто купил квартиры?

№39 (576) от 20 ноября 2019 г.

Орловский общественник Василий Паскару, ранее «обнаруживший» незадекларированный дом сити-менеджера Орла Александра Муромского в элитном пригородном поселке Горки и сообщивший о нем в прокуратуру, снова обратился в надзорное ведомство. И снова – по поводу недвижимости, принадлежащей семье Муромских.

На этот раз в своем заявлении Паскару обращает внимание прокурора Орловской области Ивана Полуэктова на квартиры родителей Александра Муромского, суммарная рыночная стоимость которых, по данным заявителя, составляет порядка 10 миллионов рублей. Две квартиры в соседних домах на ул. Октябрьской родители Муромского приобрели в 2012 и 2019 годах, продав при этом свое прежнее жилье. При этом, как отмечает Паскару в заявлении на имя прокурора области, рыночная стоимость квартиры, приобретенной отцом Муромского в 2012 году, составляла свыше трех миллионов рублей, тогда как проданная им же ½ прежней квартиры принесла доход, по подсчетам заявителя, порядка 950 тысяч рублей. Купленная в 2019 году матерью Муромского трехкомнатная квартира стоила 5,3 миллиона рублей, тогда как сумма от продажи старой квартиры составила 2,4 миллиона. В качестве источников доходов родителей сити-менеджера Паскару называет пенсии и мизерные дивиденды от ряда фирм. По его подсчетам, собственных доходов пенсионеров никак не могло хватить, чтобы компенсировать разницу в 6,6 миллиона рублей между доходами от продажи прежнего жилья и средствами, затраченными на покупку нового.

Как сообщает на свое странице в социальной сети Фейсбук Василий Паскару, «анализируя данные, возможно коррупционной направленности, обращаюсь к уважаемому прокурору Орловской области Полуэктову И.В., прошу провести тщательную проверку по вышеизложенным фактам, так как возможно Муромский А.С., получая «нетрудовые доходы», вкладывал их в строительство дома, который не декларировал, и оплачивал покупку недвижимости (квартир) своим родителям на сумму 6,6 млн руб.».