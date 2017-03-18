Кто на пруду хозяин?

№7 (455) от 8 марта 2017 г.

Эта история началась еще прошлым летом. В июне 2016-го представители орловской Ассоциации предпринимателей малого и среднего бизнеса и регионального отделения Российской партии пенсионеров за справедливость, решившие провести спортивный праздник для пожилых людей на берегу одного из водоемов в Орловском районе, получили от ворот поворот – на пруд в деревне Красная Горка их просто не пустили. Подход к водоему был перегорожен шлагбаумом, а рядом красовалась табличка «Купание запрещено». Инцидент получил огласку в СМИ, а представители партии и Ассоциации предпринимателей обратились с жалобами на нарушение закона во всевозможные инстанции. Прошло более полугода, однако в Красной Горке не изменилось ничего – живописный пруд по-прежнему остается недоступным для простых смертных.

«Напомню, как развивались события, – рассказал «Орловской среде» председатель НП «Ассоциация предпринимателей малого и среднего бизнеса» Аркадий Николаев. – Прошлым летом мы вместе с региональным отделением партии «Пенсионеры за справедливость» решили провести спортивный праздник для пенсионеров, в том числе и соревнования по рыбной ловле. Посоветовались со знатоками и выбрали живописное место – пруд в поселке Красная Горка. Предварительно решили выехать на место, посмотреть, сделать разметку: где разместить жюри, гостей праздника и так далее. Но, на наше удивление, к нам подошли коренастые ребята и сказали, что рыбу здесь ловить нельзя, потому что этот водоем является рыбопромысловым участком (РПУ).

В конце концов нас с пруда прогнали, и мы обратились в полицию. Полицейские приехали на место и зафиксировали наши жалобы, в частности на то, что подъезд к пруду перегорожен шлагбаумом, подойти к водоему невозможно; плотина тоже перегорожена, то есть проезд на другой берег ограничен. Позднее, когда мы уже обратились в природоохранную прокуратуру, были обнаружены некоторые нарушения. На пруду сделан настоящий пляж, но купаться там местным жителям запрещено – там установлена запрещающая табличка. При этом, как заявила глава сельского поселения, это было сделано по ее распоряжению. Хотя мы уверены, что табличка была установлена самовольно. Таким образом, я считаю, что факт использования пруда не по назначению – налицо».

Действительно, как выяснила проверка, проведенная в июле 2016 года специалистами Управления экологической безопасности и природопользования Орловской области (Орелоблэконадзор), пруд в деревне Красная Горка является рыбопромысловым участком и в соответствии с договором от 25 декабря 2015 года предоставлен в пользование ОАО «Автокомплекс». Та же проверка установила и ряд нарушений действующего законодательства: ограничение свободного доступа граждан к общедоступной береговой полосе, нарушение режима прибрежной защитной полосы, самовольное использование акватории водного объекта (в частности, обустройство пирсов).

По информации тогдашнего и.о. начальника управления облэконадзора В. Некрасова, в отношении лиц, допустивших нарушения закона, были составлены административные протоколы. Позднее Аркадию Николаеву сообщили, что нарушители оштрафованы, а нарушения устранены. Уже зимой, выехав на место, Аркадий Николаев убедился, что это не так.

«Все как было, так и осталось, – рассказал Аркадий Николаев. – Более того, территорию у водоема продолжают огораживать – мы это зафиксировали (см. фото). Почему управление экологии заявило, что недостатки устранены, хотя это не так?». По мнению Аркадия Николаева, все дело в фирме, которая использует пруд в деревне Красная Горка в качестве якобы рыбопромыслового участка.

Компания «Автокомплекс» в Орле и области хорошо известна – и прежде всего тем, что в течение многих лет одним из ее совладельцев являлся нынешний спикер Орловского областного совета Леонид Музалевский. Он же до своего вхождения во власть (в 2011 году) был бессменным генеральным директором фирмы. В разное время акции «Автокомплекса» принадлежали нескольким гражданам с одной фамилией – Музалевские. На сегодняшний день владелицей 73,651% акций ОАО «Автокомплекс» является Светлана Александровна Музалевская, которая сменила Леонида Музалевского на должности гендиректора и которой перешли 20% принадлежавших ему акций. Сам же Леонид Семенович по данным, имеющимся в открытом доступе в сети Интернет (приложение 4 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года №454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»), по сей день значится в списке аффилированных лиц ОАО «Автокомплекс» как лицо, принадлежащее к той группе лиц, к которой принадлежит акционерное общество.

Впрочем, в том, что господин Музалевский по-прежнему тесно связан с компанией «Автокомплекс», Аркадий Николаев и его спутники, побывавшие летом прошлого года на водоеме в деревне Красная Горка, убедились воочию. На том самом пруду, где ОАО «Автокомплекс» якобы занимается рыбным промыслом и куда перекрыт доступ обычным гражданам, они увидели мирно катающегося на лодке спикера областного совета. И даже вступили с ним в диалог (цитируется по видеозаписи, имеющейся в распоряжении редакции):

– То есть туда мы проехать не можем, где катамараны стоят?

– А с какой стати вы там будете проезжать?

– Ну а почему там нельзя проехать?

– Как понять почему? Потому что.

– Там доступ к водоему должен быть… Леонид Семенович, там доступ к водоему должен быть. Ну так мы проедем туда или нет?

– Нет, конечно.

– Это ваш пруд, да?

– Нет, не мой.

– А чей?

– Как чей? Не знаю. Я плаваю, отдыхаю здесь.

Как уверяет Аркадий Николаев, на пруду плавает и отдыхает не только Леонид Семенович: в гостях у спикера здесь бывает множество vip-персон областного масштаба, к услугам которых – прекрасный пляж, удобные мостки, лодки и катамараны. А для местных и приезжих, которые к разряду важных персон не принадлежат, можно и шлагбаум установить.

«Хотелось бы, чтобы прокуратура провела доскональную проверку, как соблюдается российское законодательство в части исполнения требования к рыбопромысловым участкам, – говорит Аркадий Николаев. – Ведь что такое РПУ? Это запуск рыбы, разведение рыбы, создание определенных условий для этого, ее вылов из водоема и продажа. Для этого, собственно, водоемы и сдаются в аренду под РПУ. Если это рыбопромысловый участок, то там должен вестись промысел рыбы, эта рыба должна поступать куда-то для последующей продажи – допустим, на те же ярмарки выходного дня. И организация, которая этим занимается, должна как-то отчитываться, платить налоги. Считаю, что это необходимо закрепить законодательно. Я как предприниматель знаю, что рентабельность РПУ достаточно велика, плюс предоставляются значительные имущественные и налоговые послабления. Если бы все эти требования соблюдались, госпрограмма работала бы в полную силу. Но у нас, к сожалению, эти пруды «расхватали» представители так называемой местной элиты, и под прикрытием РПУ создают себе особые условия для отдыха, возят на природу нужных людей, решают там с ними свои бизнес-проблемы.

Мне также непонятно, почему управление облэконадзора пошло на поводу у фирмы, подконтрольной спикеру областного совета Леониду Музалевскому, и заявило, что недостатки устранены, хотя это не так? Более того, в прибрежной зоне есть капитальные строения, там проведен газ…

Казалось бы, облэконадзор должен сотрудничать с общественностью, вместе заниматься защитой нашей природы, а мы в их действиях увидели какое-то лукавство. А ведь мы хотим, чтобы соблюдался закон, чтобы доступ к пруду имели не только так называемые «випы», но и обычные граждане, чтобы статус РПУ не использовался для каких-то узких целей избранного круга местечковых депутатов и чиновников».

Редакция «Орловской среды» разделяет мнение Аркадия Николаева и просит считать данную публикацию официальным обращением в прокуратуру Орловской области на предмет проверки исполнения ОАО «Автокомплекс» требований законодательства, регламентирующего вопросы охраны водных объектов, а также принять меры по устранению нарушений закона.

Анастасия Ларионова

В тему:

Год экологии ваще-то, если честно,

Похлеще года всяческой культуры…

К примеру, водоёмов чистых, пресных

И не сыскать, гоняя тачку сдуру.

Тут надо знать, куда ведут асфальты,

Уложенные не на полсезона,

И где снимают стрессы кони в пальтах

Под сенью новороченных законов.

От Выгонки до самой Наугорки

Такого нет и, видимо, не будет.

А вот вблизи поселка Красной Горки

Забацали Ривьеру наши люди.

Там тебе пляж и всяка-разна прелесть

Со светом, с газом вкруг «мини- Байкала»…

Кому болота грязные приелись,

Того пруд дивный удивит немало.

Естественно, охрана водоёма

Налажена всурьёз Эх-ма- надзором.

Пока что, правда, нет аэродрома,

Поблизости, но бают, будет скоро.

Чтоб принимать аэропланы с рыбой

Диковиных мастей, живородящей.

Чтоб наши карасишки с ней могли бы

Общаться поплотнее и почаще.

Не удался прожект «Зеленый берег»,

А в «Красной горке» есть и то, и это!

Причем, как говорится, в полной мере!

А то ли наворотят там за лето?

Клава Шифер