Кто остановит рост цен?

№10 (679) от 23 марта 2022 г.

Орелстат сообщил об изменении индекса цен на потребительском рынке по итогам февраля 2022 года.

По информации Орёлстата, по сравнению с январём, произошло снижение цен на замороженную рыбу (1,2 процента), свинину (2 процента), курятину (1 процент), яйца куриные (2,5 процента), муку (1 процент), вермишель (3,5 процента). Однако подрожали сахар-песок, соль, черный чай, гречневая крупа, картофель, морковь, яблоки, хлеб и хлебобулочные изделия, молоко и целый ряд других продуктов.

Как сообщают региональные органы власти, ценовая ситуация на потребительском рынке находится на контроле соответствующих служб. По вопросам необоснованного роста цен граждане могут обращаться на горячую линию Управления Федеральной антимонопольной службы по Орловской области. В УФАС можно сообщать о росте цен на продовольствие, а также на непроизводственные товары и услуги: на подорожание лекарственных препаратов, стройматериалов, бытовой техники, электроники, услуг связи и интернета и т. д.

На днях в УФАС подвели предварительные итоги мониторинга ценовой ситуации на потребительском рынке Орловского региона. О мерах по её стабилизации руководитель Орловского УФАС России Андрей Кирьянов рассказал на оперативном совещании в администрации области.

Андрей Кирьянов отметил, что в условиях объявленных экономических санкций со стороны ряда стран «стоимость товаров, работ, услуг растет, и цены становятся запредельными на всё. А вслед за этим дорожает основа любой потребительской корзины».

Что происходит у нас в настоящее время, и чем это можно объяснить? «Очень просто, — прокомментировал глава УФАС: конъюнктуру рынка определяют спрос и предложение».

Что касается сахарного песка. Руководитель УФАС разъясняет: отсутствие сахара в магазинах и рост цен на него связаны с ажиотажным спросом, который подогревается недобросовестными участниками рынка ради извлечения выгоды.

— Люди начинают массово скупать товары, и продавцы повышают цены с учетом возросшего спроса, — объяснил Кирьянов. — Продавцы устанавливают цену с учетом будущих трат, ведь закупать товар им придется уже по новым ценам. Чтобы для этого хватило средств и не случилось дефицита, некоторые продавцы вынуждены повышать цены. Далее. Логистические услуги: задержка товара на фоне контрсанкций происходит из-за усиления таможенных проверок, что увеличивает время транспортировки товаров, в результате повышается цена на услуги. К примеру: многие торговые пути России в порты Балтики проходят через Ла-Манш, мимо Франции и Англии, что дает возможность задерживать российские грузы и срывать поставки. В рамках своих полномочий антимонопольный орган осуществляет контроль за ценообразованием на потребительском рынке в части проверки обоснованности устанавливаемых хозяйствующими субъектами цен на товары в случае, если данные хозяйствующие субъекты занимают доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, а также в случае заключения участниками рынка антиконкурентных соглашений или осуществления антиконкурентных действий.

— В настоящее время в связи со сложившейся ситуацией с потребительскими ценами на социально значимые продовольственные товары по поручению Правительства Российской Федерации федеральными органами власти предпринимается комплекс мер по стабилизации ситуации по необоснованному росту цен на социально значимые продукты питания, в том числе поступило срочное поручение заместителя председателя Правительства Российской Федерации Андрея Рэмовича Белоусова по запросу информации у дистрибьюторов по сахару и её анализу на предмет формирования цены и недопущения задержки отгрузки сахара в объекты розничной торговли. Управлением ежедневно проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости (напомню, этот перечень состоит из 24 наименований товаров). Кроме того, в целях оперативного реагирования по данному вопросу УФАС открыта специальная горячая линия для приёма обращений орловцев по вопросам изменения цен на товары и услуги. Линия работает в круглосуточном режиме.

Руководитель УФАС напомнил, что в рабочие дни горячая линия работает с 8.30 до 17.30, в выходные дни — с 9.00 до 16.00 часов. В остальное время обращение можно подать через портал ФАС России или направить на адрес электронной почты Управления: to57@fas.gov.ru.

Полученные сведения используются для выявления и пресечения необоснованного роста цен, а также принятия мер в отношении недобросовестных поставщиков.

— С 22 февраля по 14 марта в адрес Орловского УФАС поступило 122 заявления, из них более 80 % касаются повышения цен на сахар и отсутствие его в магазинах, повышения цен на детское питание, подгузники (ТС «Детский мир»), остальные обращения касаются повышения цен на прочие товары (кофе, креветки, коньяк, пекинская капуста, мотозапчасти, медикаменты, помидоры, майонез, макароны, мука и т. д.), — рассказал Кирьянов. — Все обращения находятся на контроле, и по каждому из них проводится индивидуальная проверка с учетом указаний и разграничения компетенции между ФАС России, которая мониторит все федеральные торговые сети, и территориальными органами – это межрегиональные и региональные торговые сети.

В связи с многочисленными жалобами граждан на необоснованный рост цен на детское питание и подгузники (хотелось бы обратить внимание, что эти товары не входят в перечень товаров первой необходимости) и усилением контроля за ценовой ситуацией на социально значимых рынках ФАС России проводит анализ обоснованности изменения цен на эти виды продукции. ФАС направлен запрос в группу компаний «Детский мир» с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию. В числе запрашиваемых данных – сведения о динамике отпускных и закупочных цен на детское питание и подгузники в 2022 году, — сообщил Кирьянов.

Однако предварительные выводы, к которым пришла ФАС России по этим вопросам, пока оптимизма не внушают. Как пояснил руководитель орловской УФАС со ссылкой на федеральную антимонопольную службу, «рынки розничной торговли детскими товарами являются конкурентными, с большим количеством участников. В настоящее время ФАС России не выявлены хозяйствующие субъекты, занимающие доминирующее положение на данных рынках, включая детское питание и подгузники. Согласно действующему законодательству, как оптовые, так и розничные цены на детские товары, в том числе детское питание и подгузники, не подлежат государственному регулированию. Таким образом, хозяйствующие субъекты при осуществлении торговой деятельности вправе самостоятельно устанавливать цены на реализуемую продукцию в зависимости от конъюнктуры рынка (спрос и предложение). Предварительный анализ ценообразования на детские товары, в том числе детское питание и подгузники, показывает, что цены на указанные товары формируются с учетом издержек производства, отпускных цен производителей и поставщиков, логистики, общих инфляционных процессов в стране, изменения курса иностранных валют и других экономических факторов. ФАС России проводит всестороннее исследование ситуации на товарных рынках и даст оценку действий хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынках оптовой и розничной торговли детскими товарами, на предмет соответствия антимонопольному законодательству. В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства будут применены меры антимонопольного реагирования».

И ешё раз о сахаре: в связи с поступлением обращений о росте отпускных цен на сахар ФАС предупредила сахарные заводы о недопустимости создания искусственного дефицита для поддержания спроса и роста цен и ущемления интересов участников рынка путем снижения объемов поставки либо отказа в поставке продукции по действующим договорам.

При этом предприятиям рекомендовало при планировании отгрузки товара соблюдать интересы участников рынка с учетом производственных и логистических возможностей.

Кроме того, службой предупреждены отдельные продавцы сахара. В случае выявления фактов нарушений антимонопольного законодательства, в том числе необоснованного повышения цен, ведомство незамедлительно примет меры реагирования. По информации Минсельхоза, в настоящее время на данном рынке отмечается определенное увеличение спроса со стороны промышленных потребителей, а также оптовых компаний. При этом в ближайшее время планируется крупная поставка сахара-сырца в рамках национальной тарифной льготы в размере 300 тыс. тонн, что будет способствовать выравниванию баланса спроса и предложения на рынке.

В настоящий момент запасы сахара достаточны для удовлетворения внутреннего спроса, риски дефицита отсутствуют.

Сахарные компании выполняют обязательства по отгрузке продукции в торговые сети.

— Вместе с тем в настоящее время поступают сигналы, что сахар при «якобы его отсутствии» отгружается через служебные входы, — сообщил Кирьянов. — Данная информация перенаправлена в рамках межведомственного взаимодействия в правоохранительные органы. Кроме того, налажено тесное информационное взаимодействие с прокуратурой Орловской области, правоохранительными органами, департаментом промышленности и торговли, департаментом сельского хозяйства, управлением по тарифам, региональным Росздравнадзором и другими контрольно-надзорными органами. Управление с целью анализа обоснованности изменения цен на сахар в регионе подготовило и направило запросы поставщикам сахара: ООО «Олимп», ИП Харламов М.В., ИП Старых Е.А., ИП Быкова С.А., ИП Бережная Л.В., а также в региональные и межрегиональные торговые сети: «Европа», «Линия», «Оптовичок», «Горки». Информация о результатах проведенного анализа и принятых мерах будет доведена до заявителей и размещена в публичном доступе на официальном сайте службы.

Также руководитель регионального управления ФАС напомнил, что у антимонопольных органов имеются ограничения в полномочиях на принятие мер реагирования. Их применение возможно только в отношении хозяйствующих субъектов, занимающих доминирующее положение на соответствующем товарном рынке, т.е. их доля должна составлять более 50%.

А у нас, к сожалению, на территории региона таких субъектов только два: это представители торговых сетей «Пятерочка», расположенных на территории Краснозоренского (53.5%) и Сосковского (68.81%) районов. Что касается аптечных сетей на территории региона, то у нас вообще доминантов нет.

Как видим, возможности УФАС и других контрольных и надзорных органов весьма ограничены. И в этой ситуации разделить с ними ответственность за происходящее могут органы власти: областные и городские. Проявить политическую волю и сделать так, чтобы спекулянты перестали чувствовать вседозволенность, как сейчас это происходит в соседних регионах, нашим чиновникам вполне по силам. Так что смогут, если захотят.

Подготовила Наталья Зарубина

Тем временем:

22 марта прокуратура Орловской области сообщила, что по поручению Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова проведена проверка исполнения законодательства о ценообразовании на социально значимые товары, в том числе сахар и гречневую крупу.

Под председательством прокурора Орловской области Алексея Тимошина состоялось межведомственное совещание по вопросу состояния законности в сфере ценообразования на товары первой необходимости в регионе.

Прокурор области отметил, что в розничной торговой сети на территории региона произошло существенное увеличение стоимости сахара, гречки – товаров, входящих в перечень продуктов первой необходимости.

При этом установлены факты приостановки их отгрузки хозяйствующими субъектами.

В целях защиты прав граждан, пресечения искусственного дефицита и необоснованного завышения цен на данные виды продуктов Алексей Тимошин объявил производителям и поставщикам предостережения о недопустимости нарушений закона.

В совещании приняли участие заместитель губернатора региона по экономике и финансам Вадим Тарасов, заместитель председателя правительства Орловской области по развитию АПК Сергей Борзенков, руководитель департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области Максим Петров, руководитель УФАС России по Орловской области Андрей Кирьянов, заместитель начальника УФСБ России по Орловской области Олег Колосов, заместитель начальника УМВД России по Орловской области – начальник полиции Виталий Власов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Орловской области Евгений Лыкин, председатель Орловского регионального отделения общероссийской общественной организации «Опора России» Руслан Хахичев, работники прокуратуры области, а также руководители организаций, осуществляющих производство и поставку сахара на территории региона — ООО «Ливны Сахар», АО «Сахарный комбинат «Отрадинский», ООО «Залегощенский сахарный завод», ЗАО «Сахарный комбинат «Колпнянский», ООО «Делос», ИП Савоськина М.А., ИП Быкова С.А., гречки – ООО «Элита-М», ООО «Сударушка», ООО «Центральная крупяная компания», а также руководители крупных торговых сетей – «Горки», «Оптовичок», АО «Орловский хлебокомбинат».

К сведению:

Телефон «горячей линии» Орловского УФАС по вопросам повышения цен на товары и услуги — 8 (4862) 475-584.

При обращении на «горячую линию» гражданам необходимо назвать ФИО, кратко изложить суть обращения, указать наименование торговой точки и ее адрес (где зафиксирован рост цен).

Время приема обращений:

понедельник — четверг: с 8:30 до 13:00 и с 13:45 до 17:30;

пятница: с 8:30 до 13:00 и с 13:45 до 16:15.