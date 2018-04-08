Кто ответит за потоп?

№14 (507) от 18 апреля 2018 г.

В редакцию «Орловской среды» обратился орловчанин Анатолий Захарченко, рассказавший о ежегодном бедствии, которое в период наводнения испытывают жители пригородных районов.

«Уважаемая редакция, хочу через вас поднять одну из проблем, беспокоящих жителей Орловской области, и в частности членов СНТ «Приокский», расположенного в п. Мезенка Орловского района.

Дело заключается в следующем. Городские власти в период весеннего наводнения сначала топят город, а затем открывают плотину и искусственно затапливают все населенные пункты ниже г. Орла, в том числе и СНТ «Приокский». Как случилось и в этом году 7 апреля. Вода доходила до середины окон дачных построек (фото прилагается).

К сожалению, вода на огородах стоит до сих пор. В связи с этим закономерно возникают два вопроса: