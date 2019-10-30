Кто ответит за провалы?

№37 (574) от 30 октября 2019 г.

Жителям дома №4 по пер. Ботаническому, где всего год назад отремонтировали дворовую территорию, вновь напомнили о том, каково это — иметь двор с дырами в асфальте.

Как рассказали жильцы пятиэтажки, летом подрядная организация, нанятая «Орелгортеплоэнерго», меняла трубы. В августе работы завершили, однако дорогу «восстановили» так, что она провалилась.

Когда дорогу доделывали, я говорила подрядчикам: «Вы неправильно делаете: «Асфальт положили прямо на песок, там нет щебня вообще, к тому же слой асфальта очень тонкий», — рассказала «ОС» старшая по дому Татьяна Волобуева. — К соседнему дому ехала машина ремонтировать двор, она просто провалилась! Нам только недавно сделали дорогу, здесь и трактора ходили, и самосвалы ездили, и бетономешалки. Провалов никаких не было. Здесь у нас дорожный асфальт, а тепловики положили тротуарный. Мы позвонили, рассказали о провалах, приехали сразу, установили бетонные ограждения, здесь у нас претензий нет. Но дальше ничего не решается. Провалы образовались больше двух недель назад, асфальт отходит. За домом тоже идут тепловые трубы, их также ремонтировали; рядом организована парковка. Теперь и она стала небезопасной. На днях здесь провалился кран. На нашем доме ремонтируют крышу, при помощи крана подаются стройматериалы. Приехал кран, чтобы убрать мусор и поднять что-то на крышу, — колеса ушли в землю… Разве это не говорит о том, что работа была сделана некачественно ? Грунт оседает — такого быть не должно. Крыша открыта, ее нужно сделать до дождей. Как работать?

Как рассказала Татьяна Волобуева, она неоднократно обращалась в «Орелгортеплоэнерго» и даже писала туда заявление.

Отнесла заявление и дня через четыре провалилась машина. Они хотят найти, кто виноват, и чтобы виновники дорогу восстанавливали, то есть кто провалился, тот и пусть делает. Но разве дорога должна проваливаться, разве она не для того, чтобы по ней ездили? — недоумевает старшая по дому. — Вот люк, и под люком камера, она пустая, сверху лежит плита. Плита, может, была треснутой и поэтому «ушла». Мне сказали, что заказали плиту, её они сделают. А о том, что дальше — молчат. Завершены работы официально или нет, мы не знаем, никто ничего не подписывал. Скоро зима, и эти дыры на месте хорошей, отремонтированной дороги… Кто-то должен отвечать за эти провалы?

«Орловская среда» просит считать данную публикацию официальным обращением в «Орелгортеплоэнерго» и прокуратуру Орловской области.