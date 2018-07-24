Кто ответит за улицу Ленина?

№25 (518) от 1 августа 2018 г.

Бывший депутат Орловского городского совета Юрий Малютин передал в редакцию «Орловской среды» текст открытого обращения к врио губернатора Андрею Клычкову. Это уже четвертое обращение общественного активиста к врио, в котором он просит вернуть улице Ленина утраченный исторический облик. Текст публикуется с сокращениями.

ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ

Андрей Евгеньевич , здравствуйте !

Поводом для очередного обращения послужили ответы подчинённых Вам чиновников на мои предыдущие заявления на Ваше имя.

Я предлагал во исполнение ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ ГЛАВАМ РЕГИОНОВ принять меры по возвращению заповедной улице Ленина её исторически сложившегося архитектурного облика и ПЛАНИРОВКИ, разрушенных вандалами летом 2016 г.

Ответы, подписанные чиновниками от вашего имени, не могли не возмутить. Начну с цитаты из письма С.В. Семиделихина от 01 марта 2018 г. «Напоминаем, что обозначенный в вашей жалобе объект под названием «Ансамбль улицы Ленина» НЕ ЯВЛЯЕТСЯ объектом культурного наследия, включённым в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,…». Обстоятельства вынуждают сходу задать несколько прямых вопросов :

1. Почему до сих пор, начиная с 1985г., и по чьей вине Заповедный «Ансамбль улицы Ленина» не внесён в Единый Государственный Реестр ОКН 2. Кто должен нести ответственность за преднамеренное неисполнение законодательства в области госохраны объектов культурного наследия? В 1970 г. Правительство РСФСР приняло Постановление » О Генеральном плане г. Орла», которым оно обязало Орловский облисполком разработать и утвердить «Проект детальной планировки Центра г. Орла». Облисполком заказал Ленинградскому госинституту проектирования городов «Проект детальной планировки исторического центра г.Орла.» (далее ПДП ). Заказ был своевременно выполнен, и в феврале 1985 г. ПДП был утверждён депутатами облсовета. В 1991г. он был доработан, и с этого времени является на многие десятилетия вперёд неотъемлемой частью Генлана нашего города. Это правительственный документ, игнорировать который запрещено законом. Он является Государственным актом, поставившим на госохрану исторический центр города, включая заповедную улицу Ленина, что подтверждено РЕШЕНИЕМ ОРЛОВСКОГО АРБИТРАЖНОГО СУДА от 10 июня 2002г. и которое ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ.

Орловский облсовет в марте 1999 г. по «Согласованию» с Министерством культуры РФ принял Постановление » О заповедной зоне г.Орла» и объявил ул. Ленина на всём её протяжении Заповедной зоной № 2., т.е. ещё раз подтвердил её ОХРАНЯЕМЫЙ ГОСУДАРСТВОМ СТАТУС.

В её составе 19 памятников истории и культуры, объединённых в единый » Ансамбль ул. Ленина».

За прошедшие годы алчные люди много раз пытались откусить кусочки заповедной территории. Отбиваться от незаконных притязаний приходилось, обращаясь к неравнодушной общественности или подавая исковые заявления в суд.

10 июня 2003г. Был СОЗДАН СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ , ЗАЩИЩАЮЩИЙ ЗАПОВЕДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ В г.ОРЛЕ и «АНСАМБЛЬ улицы ЛЕНИНА» В ЧАСТНОСТИ ! Сегодня можно уверенно утверждать, что руководитель областного управления не выполнил своих должностных обязанностей и СВОЕВРЕМЕННО не внёс в Госеестр охраняемый «Ансамбль улицы Ленина», что помогло властным проходимцам уничтожить ИСТОРИЧЕСКУЮ ПЛАНИРОВКУ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ ЗАПОВЕДНОЙ УЛИЦЫ, являющуюся по Закону объектом госохраны исторического поселения «г. Орёл». Почему Семиделихин так ревностно утверждает, что «Ансамбль улицы Ленина» не является объектом культурного наследия? Что он пытается утаить от граждан и от своего непосредственного руководителя ? Смотрим ФЗ № 73 от 25 июня 2002г. и читаем статью 5.1 : «НА ТЕРРИТОРИИ … АНСАМБЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ … ПРОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, МЕЛИОРАТИВНЫХ И ИНЫХ РАБОТ за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко — градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.» Проведение запрещённых ФЗ № 73 земляных, строительных, мелиоративных и иных работ в 2016 г. на территории «Ансамбля улицы Ленина» под видом «ремонта» было официально согласовано управлением по госохране объектов культурного наследия области.

Так сказано в ответном письме от 01. 03. 2018 г. и скреплено подлинной личной подписью Семиделихина . На обратной стороне листа указан телефон управления: 76-47-47 . Он расписался в том, что является соучастником уничтожения ОХРАНЯЕМОЙ ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ и ИСТОРИЧЕСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА дорожного покрытия верхней части «Ансамбля улицы Ленина».

Необходимо процитировать и прокомментировать последний абзац письма: «По многочисленным пожеланиям жителей города Орла и в соответствии с поручением Губернатора Орловской области В.В. Потомского БУЛЫЖНАЯ часть улицы сохранена.»

Покажите на ул. Ленина хотя бы маленький кусочек булыжной мостовой!

Хорошо известно, что граждане требовали не прикасаться к базальтовой брусчатке и не менять архитектурный облик Заповедной зоны. Они изобличили ближайшее окружение Потомского в попытке списать и присвоить дорогостоящую базальтовую брусчатку по цене б/у булыжника всего за 390 тысяч рублей, заменив её обычной цементной плиткой. И здесь у Семиделихина «нос в пуху», поскольку он лично «согласовал» демонтаж дорожного покрытия НА ВСЁМ ПРОТЯЖЕНИИ ул. Ленина.

Андрей Евгеньевич! Вторым по Вашему поручению «отстрелялся» и.о. начальника Управления градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области В.С.Миронов , не сказав ни слова об известных фактах уничтожения исторической планировки и архитектурного облика заповедной улицы. Но больше всех на этом поприще потрудился Ваш первый заместитель, приславший возмутительную отписку от 02 апреля 2018 г. :

«Принимая во внимание, что улица Ленина расположена в Заповедной зоне № 2 областного центра, представленная муниципалитетом документация на проведение ремонта дорожного покрытия улицы была рассмотрена ( в том числе на предмет соответствия требованиям законодательства в сфере государственной охраны объектов культурного наследия) и В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ СОГЛАСОВАНА.»

Далее чиновник, пытаясь доказать свою компетентность, «набивает» отписку словесной шелухой, ссылаясь при этом на областной закон от 2014 г., который не имеет обратной силы и в любом случае не может отменить ст. 5.1 ФЗ № 73 от 25 июня 2002г.

На последней странице внизу был мелко набран номер телефона исполнителя: 76-47-47 . Оказывается РУКОЙ первого зама председателя правительства области «ВОДИТ» по совместительству руководитель управления по госохране объектов культурного наследия!

Сам того не ведая, Злобин своей подписью «крышует » сомнительную деятельность Семиделихина.

В предыдущих обращениях к Вам я прямо говорил о том, что руководитель областного управления несёт персональную ответственность за превращение Заповедной зоны № 2 в кладбище с «гробницами от Вермишяна» и предлагал Вам принять меры для возвращения ей прежнего облика. Надеюсь на то, что Вы сумеете образовать рабочую группу из ведущих архитекторов и дизайнеров и попросите их подготовить заключение, чтобы, опираясь на мнение профессионалов, выйти из тупиковой ситуации.

Решение проблемы лежит на поверхности. Для этого потребуется относительно небольшая сумма. Прямоугольный «саркофаг без дна» легко выдёргивается из грунта подъёмным краном небольшой грузоподъёмности. Один подъём с погрузкой на грузовик обойдётся примерно в 2 (две) тысячи рублей. Для очистки ул. Ленина от инородных «гробниц» потребуется порядка 150 тысяч рублей, которые могут быть получены за счёт должностных лиц города и области , своими действиями (бездействием ) причинившими вред ПЛАНИРОВКЕ И АРХИТЕКТУРНОМУ ОБЛИКУ «АНСАМБЛЯ улицы ЛЕНИНА» ( ЗАПОВЕДНАЯ ЗОНА № 2) . Так может быть решена первая часть проблемы.

Вторая часть — возвращение дорожному покрытию улицы утраченной БАЗАЛЬТОВОЙ брусчатки должна решаться поэтапно по мере накопления необходимых средств и может занять несколько лет.

Сейчас ОСОБЕННО ВАЖНО принять без указания срока исполнения Постановление » О возвращении АНСАМБЛЮ ул.ЛЕНИНА прежней ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЛАНИРОВКИ и АРХИТЕКТУРНОГО ОБЛИКА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ НА ВСЁМ ПРОТЯЖЕНИИ ЗАПОВЕДНОЙ ЗОНЫ № 2 «.

С уважением, депутат Орловского городского Совета

1-го и 2-го созывов Ю.И. Малютин

24.07.2018 г.