Кто поможет выжить деревне и городу?

№13 (682) от 13 апреля 2022 г.

Как и предполагала «Орловская среда», население региона в случае непредвиденных ситуаций накормят крестьяне. На протяжении нескольких лет наша газета пишет о необходимости рационального планирования объёмов производимой в Орловской области сельскохозяйственной продукции, о недопустимости перекосов в сторону уменьшения производства овощей и фруктов, яиц, «молочки» и всего того, что должно составлять ежедневный рацион граждан. Однако руководство области и профильные чиновники в частности все эти годы ориентировали сельхозтоваропроизводителей на увеличение объёмов производства высокомаржинальных сельскохозяйственных культур, приносящих быструю прибыль. И сегодня все эти перекосы обернулись неконтролируемым повышением цен на продукты питания, в первую очередь, иногородних — из-за затрат на логистику, в том числе.

За то, что мы не производим — платим двойную цену. Но и в этой ситуации, как оказалось, есть выход. Его находят сами люди — выращивающие картошку и овощи, возделывающие яблоневые сады. О том, что где-то там, за пределами огороженных колючей проволокой холдингов, есть жизнь, мы узнаём сегодня, когда приходим на ярмарки в Орле и маленькие сельскохозяйственные рынки в райцентрах. Здесь у простых деревенских жителей — не у перекупщиков, или же у «кооператоров» можно купить всё необходимое. Пока. И к этому «пока» мы ещё вернёмся.

В редакцию «Орловской среды» недавно пришло письмо, которое, по нашему мнению, может вселить некоторый оптимизм даже в скептически настроенных граждан. Нам написали жители посёлка Нарышкино: они приятно удивлены тем, что местное райпо вот уже несколько месяцев — с осени и до сегодняшнего дня — «держит» цены на картошку и овощи, на деревенское мясо и другие продукты, не позволяя себе спекулировать на сегодняшней непростой ситуации.

Вот это письмо: «Мы очень благодарны нашей районной кооперации за то, что с осени и до сегодняшнего дня в продаже есть картошка нескольких сортов. Если в сетевых магазинах цена на неё выросла в полтора, а то и в два раза, то в торговых точках райпо она практически не повышается. Скоро начнутся посадки, а местная кооперация уже подготовила для огородников семенной картофель шести сортов — по 35 рублей. Всю осень и зиму в продаже был лук по 16-21 рубль за килограмм, есть он и сейчас. В обычных магазинах цена на него уже доходит до 56-66 рублей. Морковка, свёкла, капуста, даже квашеная, тоже есть в продаже. А ведь это же деревенские продукты, с огородов, что особенно ценно. Наш продавец с рынка зимой даже торговала мясом на улице, свинину продавали по 187-190 рублей, мёрзла, чтобы люди, проходящие мимо, могли видеть дешёвое по нашим временам мясо. Нарышкинские хлеб, сухари, сметана, молоко всегда есть в продаже, как и зерно — его покупают те, кто держит живность на своих подворьях. Такое человечное отношение, понимание того, что нельзя спекулировать, когда практически все вокруг это делают, дорогого стоит».

Судя по ценам, предлагаемым потребкоперацией, в их магазинах и на ярмарках, к примеру, на продовольственный картофель, к закупочной цене, которая в среднем составляет 28-32 рубля за килограмм, кооператоры «добавляют» максимум несколько рублей, и это действительно достойно похвалы. К тому же, как выясняется, они еще и помогают населению, занимающемуся выращиванием картофеля, обновлять семенной фонд. Гражданам предлагают высокоурожайные сорта картофеля Гала, Вега, Коломбо, Королева Анна, Жуковский, Ред Скарлетт, Гранд, Ривьера, Кроне, Джувель и другие. Жаль, что департамент сельского хозяйства не считает нужным рассказать нашим крестьянам, где и в каких количествах имеется семенной картофель, чтобы их будущие урожаи не «вырождались», а увеличивались. Сейчас это как никогда важно. По информации «ОС», в прошлом году потребительская кооперация закупила у населения около 1700 тонн картофеля, и это для такой области, как Орловская, внушительная цифра. Раскрыт секрет относительной дешевизны лука: как рассказали постоянные посетители одной из орловских ярмарок выходного дня, лук кооператоры покупают в южных регионах у фермеров, минуя наценки посредников.

У населения районные кооперативы закупают не только картофель, плоды и овощи, но и говядину, свинину, баранину, мясо птицы, яйцо, зерно, мёд – всё то, что никогда не попадет в сетевые магазины. А если учесть, что тот, кто производит, как правило, не имеет возможности продавать, то система кооперации — это единственное, что может помочь выжить нашей деревне. К сожалению, таких организаций в нашей области явно недостаточно. За последние годы кураторам орловского АПК не удалось создать практически ни одного кооператива, который мог бы конкурировать с потребительскими обществами советского образца.

По данным микропереписи, в Орловской области насчитывается 132 428 личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, в среднем на каждое такое хозяйство в прошлом году приходилось 0,4 га земли (пять лет назад, в 2016 году, было 0,5 га), и далеко не каждое из них что-то производит, какая-то часть из них просто «числится», кто-то уехал на заработки, кто-то постарел и больше не может работать на огороде, а кто-то просто пьёт и больше ничем не занимается. Сколько в Орловской области таких участков, где могли бы выращиваться картошка и овощи, ягоды, расти сады?

Но худа без добра, как известно, не бывает. В орловские деревни стали приезжать … москвичи. В период пандемии они поселялись в орловских сёлах целыми семьями и на недавно приобретенных в собственность земельных участках сеяли не газонную траву, а сажали картошку и овощи. Некоторые из столичных «гостей» остаются в орловских деревнях навсегда и вливаются в орловскую «армию» огородников. К тому же, как сообщал портал SuperJob, и дачных картофельных плантаций у жителей Орловской области в этом году будет больше.

«Сажать картофель в этом году собирается 66% орловских землевладельцев в Орловской области: при этом 55% выращивали картофель в прошлом году, а 11% — нет. Многие из тех, кто сажал картофель и ранее, в комментариях говорили о планах увеличить объем посадки. Лишь три из десяти владельцев дач, огородов и частных домов в регионе не планируют сажать картофель.

Орловчане в возрасте 35-44 лет делились агропланами чаще более молодых и более зрелых сограждан (64%): «Посадим больше, чем в прошлом году. Неизвестно, что зимой будет». Но больше всего тех, кто планирует сажать картофель в этом году, — среди респондентов с доходом до 50 тыс. руб. в месяц (67%)».

В этой связи есть небольшая надежда, что часть пустующих земельных участков вновь будут введены в оборот, и на ярмарках появится больше картошки, а также сезонных овощей.

«Орловская среда» уже писала о структуре производства основных продуктов растениеводства в 2021 году. Если исключить зерно и сахарную свёклу, можно увидеть, что те самые основные продукты питания, необходимые нашему населению, производит само же население. По официальным данным, только 16,8% овощей в прошлом году было произведено в сельхозорганизациях, 82,7% — в хозяйствах населения, а 0,5% — в фермерских хозяйствах.

10,3% картофеля произвели в сельхозорганизациях, 18,7% — в фермерских хозяйствах, и основную часть общего объёма — 71% — опять же в хозяйствах населения.

Орловские чиновники наконец-то начинают понимать, что бороться с ценами нужно путём увеличения ярмарочных площадок, где продукты должны продаваться без торговых наценок. Об этом на днях заявил руководитель регионального департамента промышленности и торговли Максим Петров: «В Орловской области мы будем развивать формат ярмарочной торговли для обеспечения жителей региона качественной фермерской продукцией по доступным ценам. Например, яйца куриные можно купить по цене от 45 рублей».

Инициатива Максима Петрова понятна: с одной стороны, он хочет помочь страдающим от ценового беспредела жителям Орла и области, с другой — поддержать малые формы хозяйствования в АПК. Правда, непонятно, где он намерен взять нормальные куриные яйца по 45 рублей, если в Орловской области в промышленном объёме они не производятся, а в тех регионах, где есть птицефабрики, они продаются чуть дешевле, чем в Орле. 45 рублей — цена десятка яиц молодых кур, размером они, как голубиные. Но, согласитесь, цифра красивая.

Пожалуй, Максиму Петрову стоит ненадолго отвлечь от насущных забот главного по агропромышленному комплексу области Сергея Борзёнкова, а также других своих коллег-чиновников и поинтересоваться у них, что они сделали, чтобы орловская деревня стала привлекательной для жизни и работы? Есть ли там дороги, водопроводы, хватает ли местным жителям, которые производят сельхозпродукцию, магазинов, школ, детских садов, больниц? И из их ответов сделать вывод: хватит ли продуктов, которые производятся в орловских деревнях и сёлах для ведения широкой ярмарочной торговли.

Наталья Зарубина

Тем временем

Расширена поддержка малых форм хозяйствования в АПК

Соответствующее постановление Правительства РФ подписано 2 апреля. Принятые меры будут способствовать увеличению объемов производства в сегменте малого агробизнеса, а также вовлечению населения в предпринимательскую деятельность.

Так, для стимулирования сбыта продукции личных подсобных хозяйств будет предоставляться поддержка сельхозтоваропроизводителям, закупающим ее у ЛПХ, а также авансирующим производство по так называемым агроконтрактам. При этом граждане, поставляющие продукцию, должны быть самозанятыми, что позволяет включать ее в официальный товарооборот.

Расширены и меры господдержки сельскохозяйственных кооперативов. В частности, предоставлена возможность возмещения до 20% лизинговых платежей за приобретенные в лизинг объекты для организации хранения и переработки сельхозпродукции, а также оборудование для их комплектации. В состав поставщиков продукции в кооперативы при возмещении им затрат, связанных с ее последующей реализацией, включены самозанятые ЛПХ, не являющиеся членами кооперативов.

Для получателей «погектарной» поддержки в области растениеводства исключено требование по приобретению районированных семян.

По всем видам грантовой поддержки малого агробизнеса для получателей 2021-2022 годов предоставлена возможность продления обязательства по расходованию гранта на 12 месяцев.

Минсельхоз РФ