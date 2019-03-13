Кто рано встал, того и тапки

№9 (546) от 13 марта 2019 г.

В редакцию нашей газеты обратилась жительница Орла Татьяна Никишина, которая вместе со своими соседями более пяти лет ожидает расселения из аварийного дома №66 по улице Спивака.

С 2013 года, с тех пор, как дом признан аварийным, чиновники администрации Орла предлагают жильцам дома подождать и потерпеть, так как средств на расселение в бюджете города нет. Как рассказала Татьяна Никишина, шлаконабивной двухэтажный дом на стяжках 47-й в очереди на расселение с 2017 года, и очередь все эти годы стоит на месте. Именно в 2017 году дом должны были расселить, но этого не произошло. По мнению Никишиной, чиновники администрации Орла ведут себя по меньшей мере странно: гражданам предлагают за свой счет провести оценку собственности и взять деньги на вторичное жильё либо доплатить за «лишние» квадратные метры в новом жилье – теперь уже в 2021–2022 годах. Жильцы не хотят больше участвовать в этом «шоу» и считают, что их попросту водят за нос.

– Наш дом признан аварийным 9.09.2013 г. и поставлен на очередь под снос до 31.12.2017., – пишет Татьяна Никишина. – Мы набрались терпения и стали ждать, но 31.01.2018 г. пришла отписка из администрации города Орла, что рано нам улучшать условия жилья и нужно пожить в этом доме ещё до 31.12.2019 г., так как в бюджете нашего города нет на нас денег. Подписали «отписку» первый заместитель главы администрации города Орла Минкин О.В. и глава администрации города Орла Муромский А.С.

До 30.12.2019 эти господа сменятся, как до них сменились господин Бойко и господин Берников, которые обещали нас переселить в 2017 году. И потом новые господа попросят нас подождать ещё. Всё так и происходит, но сценарий ещё запутанней.

Собственников нашего дома собрали в городской администрации 5.03.2019 г., предварительно оповестив о собрании всего двух жителей дома по телефону и никого не уведомив письменно. В комиссии заседало пять некомпетентных дам, которые не представились. Как я понимаю, «шоу» проходило инкогнито, чтобы в дальнейшем некому было предъявлять претензии. Что-то пошептав в неработающие микрофоны, нас развели по двум кабинетам, не предоставив время обдумать предложенные варианты, буквально заставляя подписать заявление о согласии на один из вариантов, т. е. добровольно-принудительно.

Суть предложенных условий в следующем: нам компенсируют стоимость нашей квартиры после того, как мы произведём оценку собственности за свой счёт, то есть нужно брать деньги и покупать жильё на вторичном рынке. А ведь в наших домах проживают семьи с малолетними детьми, получается, администрация города предлагает деньги на руки, но что скажут органы опеки? Второй вариант: нам предоставляют новую квартиру, и разницу из оценочной стоимости мы должны будем доплатить за недостающие метры.

Когда наши дома признавались аварийными, ни о каких доплатах и оценке собственности за наш счёт речи не было. В 2017 году соседние дома по улице Коллективной расселялись без доплат и выбора условий. На этот вопрос в администрации нам ответили: «Значит, этим жильцам повезло». Как в анекдоте: «Кто рано встал, того и тапки». И эти бредовые ответы мы получаем в жилищном комитете города Орла. Жуть и срамота. Плохо подготовились господа чиновники из мэрии, всё шито белыми нитками.

Мы постоянно слышим: «В бюджете денег нет». На «коней» с «царями» есть, только на пенсионеров и детей нет. Федеральная программа о сносе аварийного жилья проходит по всей стране, и только такое хамское отношение чиновников наблюдается у нас в Орле. А всё потому, что заезжим пришельцам и варягам наплевать на орловчан, т. к. они сюда едут совершенно с другими целями».

Напомним, дом на ул. Спивака был признан аварийным в сентябре 2013 года. По странному стечению обстоятельств именно на сентябрьской сессии облсовета в 2013 году единороссовское большинство парламентариев проголосовало за сокращение размера поступлений НДФЛ в бюджет города Орла с 15 до пяти процентов. Таким образом 10-процентную «городскую» долю налога на доходы физлиц передали области. Закон вступил в силу с 1 января 2014 года; с тех пор городу не хватает средств ни на текущие, ни на первостепенные нужды.

Наталья Зарубина

К сведению:

11 марта в соцсетях появилась информация об обрушении части фасада дома по ул. Металлургов, 38. (на фото вверху). Как сообщают «Орловские новости», пятиэтажка 1970 года, в которой 187 комнат, считающихся квартирами, давно признана аварийной. «По состоянию на 2018 год многоквартирный дом занимал 145-ю позицию в очереди на расселение. В 2018–2019 гг. власти обещают начать расселение первых девяти домов из очереди», комментируют «ОН».