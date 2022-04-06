Кто распахивает берега орловских рек?

№12 (681) от 6 апреля 2022 г.

В Орловской области, оказывается, появилась новая практика возделывания сельхозкультур: распашка полей в пределах водоохранных зон. Если раньше орловские землепашцы гордились полями, границы которых подходили к автомобильным дорогам, – таким образом демонстрировалось хозяйское отношение к каждому метру плодородной земли, то теперь «авторы» рекордных урожаев, как утверждают иногородние путешественники, перепахивают водоохранные зоны.

В редакцию «Орловской среды» обратился житель одной из соседних областей, который вот уже в течение нескольких лет приезжает в Орловский регион, чтобы отдохнуть на природе, порыбачить и просто насладиться местными красотами. Путешественник, назовем его Сергей Б., был потрясен тем, что с некоторых пор в Орловском регионе поля с сельхозкультурами, требующими неоднократной обработки химикатами, вплотную приближаются к берегам рек.

– На территории Тимирязевского сельского поселения в районе населенного пункта Хутор-Лимовое поля распаханы вдоль реки в водоохранной зоне, я это вижу уже несколько лет, в последний раз наблюдал эту картину осенью прошлого года, – рассказал Сергей. – Пашут так, что трактор вот-вот в реку свалится. Разве это нормально? Быстрая Сосна – неглубокая река, стараниями землепашцев она постепенно заиливается. Весной часть плодородного слоя почвы смывается в реку. В некоторых местах уже растут кувшинки – это признак заиливания водоёма. Там, где было глубоко, теперь можно по шею зайти – река меняется. Сеют рапс, подсолнечник, их обрабатывают химикатами несколько раз за сезон, разве они не попадают в реку? Рыба уходит – голавль, плотва, язь вообще исчез. Стоят предупреждающие знаки о специальном режиме осуществления хозяйственной и иной деятельности на таких территориях, но он не соблюдается.

По официальным данным, этот участок обрабатывает некое ООО «Рейнланд» (гендиректор – Хоманн Эккарт Клаус), специализирующееся на выращивании зерновых, зернобобовых и семян масличных культур. Земля у реки, в водоохранной зоне, до некоторых пор являлась… собственностью ООО.

Так, еще в 2019 году прокуратура области сообщала: «Орловской природоохранной межрайонной прокуратурой по запросу телерадиокомпании «Истоки» о законности распашки земель в границах прибрежной защитной полосы р. Сосна в д. Хутор-Лимовое Колпнянского района проведена проверка, в ходе которой выявлены нарушения природоохранного законодательства.

Было установлено, что земельный участок, на котором произведена распашка земель, принадлежит на праве собственности ООО «Рейнланд».

Информация о нарушении режима хозяйственной деятельности в пределах прибрежной защитной полосы реки была направлена в уполномоченный орган – Управление Росприроднадзора по Орловской области.

За допущенное нарушение виновное должностное лицо Управлением Росприроднадзора по Орловской области было привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ (использование прибрежной защитной полосы водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной деятельности) в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей (штраф оплачен).

Кроме того, в целях устранения нарушений Управлением Росприроднадзора по Орловской области в адрес ООО «Рейнланд» внесено представление, по результатам его рассмотрения директором общества издан локальный акт, которым запрещена распашка земель в границах прибрежной защитной полосы р. Сосна на земельных участках, принадлежащих ООО «Рейнланд».

Помимо этого, прокурором было установлено, что в нарушение ч. 6 ст. 6, ч. 1 ст. 8 Водного кодекса РФ, ч. 3, 5, 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ при проведении кадастровых работ по выделению вышеуказанного земельного участка в счет долей в праве общей собственности в его границы была включена территория водного объекта общего пользования – р. Сосна и его береговой полосы.

В целях устранения выявленных нарушений Орловский природоохранный межрайонный прокурор обратился в Колпнянский районный суд Орловской области в защиту интересов Российской Федерации и неопределенного круга лиц к ООО «Рейнланд» с требованием о признании недействительными результатов межевания и установлении новых границ для данного земельного участка.

Решением суда иск прокурора удовлетворен в полном объеме.

Решение суда не вступило в законную силу, вместе с тем в целях его исполнения ответчиком разработан межевой план, в соответствии с которым будут установлены границы земельного участка с учетом требований действующего законодательства».

То есть в нарушение закона компании, названной в честь исторической области Германии, выделяется «территория водного объекта общего пользования – реки Сосны и его береговой полосы» в Колпнянском районе Орловской области (глава района В. Громов)? Заметим, это происходит не на берегах Рейна, а в центре России. И это устраивает всех до тех пор, пока нарушение не обнаруживает прокуратура после запроса СМИ? Кто и когда оказывал такие преференции ООО с иностранным названием? Этот вопрос пока остаётся без ответа.

Как рассказал наш собеседник, даже несмотря на решение суда, вынесенное в 2019 году, поля в непосредственной близости от реки Быстрая Сосна осенью 2021 года оставались распаханными. И это далеко не единственный возделываемый землепашцами «водоохранный» участок в Орловской области. По словам Сергея Б., похожая ситуация в районе деревни Гагаринский Хутор в Корсаковском районе (глава района В.Кнодель) – на берегу Зуши, а также вблизи деревни Кикино Мценского района (глава района Е.Ерохина) – на берегу Оки.

– Распахивали пойму реки Зуши – это самая чистая река в Орловской области, – рассказал собеседник «ОС». – С каждым годом рыбы в ней становится заметно меньше: то ли в реку попадают химикаты с полей, то ли потому, что Зуша заиливается и портятся нерестилища. И вообще, если посмотреть по карте, можно увидеть, что основные водные артерии в Орловской области «граничат» с распаханными полями на многих участках во многих районах. Ни в одном другом регионе я такого не видел.

«Орловская среда» обращается к прокуратуре области с просьбой проверить данную информацию на предмет возможного нарушения Водного и Земельного кодексов Российской Федерации отдельными сельскохозяйственными организациями. Полагаем, департамент сельского хозяйства Орловской области, а также администрации Колпнянского, Мценского и Корсаковского районов, которые не могут не знать о происходящем, окажут надзорному ведомству в этом вопросе всестороннюю и добровольную помощь.

Ольга Рождествина

На снимках: берега рек Быстрая Сосна и Зуша. 2018-2019 гг.

Цитата:

«Из окна докторского кабинета виднелись такие дали и такие мягкие и округлые взгорья, что замирало даже от взгляда на них сердце. А у подножия этих далей, увалов, оврагов и взгорий широкой (по весне) лентой протекала под железнодорожный мост река Быстрая Сосна. Она действительно была быстрая, струистая, несла последние коричневые льдины, шуршала, особенно громко по ночам и с каждым часом подымалась, качая и затапливая кусты лозняка».

Константин Паустовский