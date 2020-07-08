Кто слушал людей?

№24 (603) от 8 июля 2020 г.

Жители Орла бьют тревогу по поводу предстоящей реконструкции Парка Победы. По их мнению, под видом благоустройства в парке планируют уничтожить естественную природную среду. При этом инициаторы преобразований ссылаются якобы на народный выбор, хотя люди за подобную варварскую реконструкцию не голосовали. С просьбой вмешаться и остановить «беспредел» граждане обратились к депутату Орловского облсовета Виталию Рыбакову, а ранее направили аналогичное обращение в природоохранную прокуратуру.

Депутату Орловского областного Совета

народных депутатов

Рыбакову В. А.

Уважаемый Виталий Анатольевич!

К вам обращаются граждане Орла, которых тревожит судьба лесопарка Победы, который чиновники запланировали «реконструировать», а по- простому — выпилить многие деревья (под маркой сухостоя!), уничтожить в центре города ЛЕС! Чиновники, видимо, не понимают разницы между лесопарком, парком и сквером!

Мы знаем Вас как человека, небезразличного к судьбе Орловской области, принципиального депутата. Просим Вас остановить беспредел с неконтролируемым уничтожением зелёной зоны в центре города!

Мы обратились в природоохранную прокуратуру Орловской области, ждём ответ и обязательно проинформируем Вас о результатах.

Люди, которые приняли решение, выбрав абсолютно не привязанный к теме проект, ссылались на народный выбор! Мы ходили на обсуждение и голосовали против таких варварских преобразований!

Как мог победить этот проект по реконструкции комплекса Дворянского гнезда и Парка Победы?!! Кто слушал людей на обсуждении?!!

Кому пришло в голову, что в Парке Победы нужна ещё одна скейт-площадка?!! Тургенев о ней мечтал?!! Так на стадионе Ленина на входе одна уже есть!

Неужели не учили литературу в школе «преобразователи»? Пытаются объединить тематически с Дворянкой! Так пусть выдерживают стиль!

Здесь не нужно суеты, в 19-м веке ее не было! Тенистые аллеи, возможность в тишине прогуляться, послушать птиц! В лесу нет сорных растений (как определил их в своём очередном обращении губернатор!), не нужна точка общепита («как Лиза Калитина любила шаурму»!), а в проекте она есть, и плевать, что на входе ДВА ресторана!!! Лавочки и освещение разгонят лесных, ЛЕСНЫХ (!!!) птиц!

Мы опрашивали по-настоящему людей, которые там гуляют с детишками, пожилых граждан, подростков! Все против таких преобразований! Как в старом анекдоте: «Что вы себе там такое записываете, мы же не это говорили»!!!

Надо беречь природу, она нам уже по-серьезному мстит! Чистый воздух нужен ВСЕМ!!! Трудно это понять чиновникам, построившим свои дома в водоохранной зоне в районе «Мечты»!

Убедительно просим Вас, пока не поздно (а то уже выставили новое итоговое голосование по территориям!), вмешаться и остановить беспредел в лесопарке Победы, в котором достаточно обновить тропинки, посадить новые деревья, а не повторить судьбу Ботаники, где на каждом субботнике убирают гору шприцев. Верим Вам, надеемся на Вашу помощь.

Орловскому природоохранному

межрайонному прокурору

старшему советнику юстиции

Булгаковой Ирине Петровне

Генеральному прокурору Российской Федерации

Краснову Игорю Викторовичу

(копия)

Первому Заместителю прокурора

Орловской области

старшему советнику юстиции

Хамошину Андрею Николаевичу

(копия)

В Администрацию Президента России

(копия)

Главному Федеральному инспектору по Орловской области

Соломатину Леониду Михайловичу

(копия)

Губернатору и

Председателю правительства Орловской области

Клычкову Андрею Евгеньевичу

(копия)

Главе администрации г. Орла

Муромскому Александру Сергеевичу

(копия)

Уважаемая Ирина Петровна!

К вам обращаются неравнодушные граждане города Орла.

Одна из поправок в статью 114 Конституции Российской Федерации гласит: «Правительство Российской Федерации осуществляет меры, направленные на создание благополучных условий жизнедеятельности населения, снижение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду».

Мы боремся за сохранение природного обьекта, лесопарка Победы, который вместе с Дворянским гнездом вошел в План реконструкции в 2020 году,

согласно Указу Губернатора Орловской области от 5 декабря 2019 года и обозначен как литературно-рекреационный комплекс.

Данная территория является землей общего пользования и занята лесопарком, разбитым к 30-летию Победы, имеет площадь 35 гектаров. Насаждения представлены более чем 30 видами деревьев и кустарников и находятся в заповедной зоне.

Недавно прошли «общественные» слушания, затем появился победитель проекта реконструкции этого объекта (ООО «ХЭДС ГРУПП»).

Учитывая, что ремонтные работы повлекут выпил деревьев по течению реки Орлик, это приведет к размыванию прибрежной полосы и нарушению санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, выпил деревьев в самом лесопарке приведет к нарушению целой экосистемы, состоящей из многочисленных пород деревьев, видов птиц и животных, сложившейся за более чем 40-летний срок существования лесопарка, выпил деревьев вдоль оврага повлечет за собой эрозию почв, увеличение его ширины, что создаст реальную угрозу разрушения домов частного сектора, стоящих воль оврага, так как он не будет укреплен корнями деревьев, потому что работники администрации Советского района пометили их под спил.

Это напрямую угрожает безопасности жизнедеятельности горожан.

Статья 33, п. 3, 4, 5 ФЗ № 7 от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» предполагает государственный и муниципальный контроль над этим объектом.

Действия чиновников областной и городской администраций грубым образом нарушают конституционные права граждан на благополучную среду обитания, нарушают презумпцию экологической безопасности и положения Федерального закона № 7 от 10.01.2002 г. «Об охране окружающей среды».

Просим Вас поручить сотрудникам Орловской природоохранной межрайонной прокуратуры провести проверку законности реконструкции Дворянского гнезда и лесопарка Победы, провести экологическую экспертизу планируемых работ, законность выпила деревьев на всей указанной территории сотрудниками городской и районной (Советского района) администрации (а под видом сухостоя уже помечены нормальные здоровые деревья!). Обращаем внимание, что публичные слушания по реконструкции данного объекта проводились без участия природоохранной прокуратуры и, соответственно, не могут быть законными.

Кроме того, более двух месяцев ведутся работы со стороны улицы Зои Космодемьянской, в овраг сбрасывается строительный мусор, выпилены деревья. Просим проверить, на основании какого плана проводятся работы по примыкающей территории стадиона им. Ленина, и если эта территория входит в план реконструкции литературно-рекреационного комплекса, то есть ли законные основания для начала проведения данных работ (соответствие Федеральному закону №44 -ФЗ от 5.5.2013), и запретить проведение работ до получения результатов экологической экспертизы.

По результатам проведенных мероприятий просим Вас принять меры прокурорского реагирования.

Просьба ответить заявителям и в вышеуказанные адреса: Орловскую областную прокуратуру, Администрацию Президента, Главному федеральному инспектору.

(Под обращением более 20 подписей,

копия обращения имеется в распоряжении редакции)