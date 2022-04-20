Кто ставит под сомнение доверие граждан к действиям государства?

№14 (683) от 20 апреля 2022 г.

На прошлой неделе прошло заседание Совета при полномочном представителе президента России в ЦФО, где обсуждались меры социальной поддержки многодетных семей. Главам регионов был дан ряд поручений. Одно из них – взять под личный контроль исполнение решений президента страны по предоставлению бесплатных земельных участков многодетным семьям. На заседании присутствовал и губернатор Орловской области Андрей Клычков, который и должен лично контролировать, как выполняются поручения президента. Не сомневаемся, Клычков сумеет отчитаться перед федеральным центром: бесплатные земельные участки для строительства жилья многодетным семьям в Орловской области выделяются. Вот только построить на них ничего нельзя: как правило, эти «наделы» находятся в чистом поле, к участкам не подведены ни вода, ни канализация, ни газ, ни электричество. Да что там – зачастую даже дорог нет. И хотя законодательство обязывает муниципальные и областные власти оснащать такие участки всеми необходимыми коммуникациями, выполнять свои обязательства орловские чиновники не спешат. Когда же граждане обращаются за защитой своих прав в прокуратуру, а та – в суд, и суды принимают решения в пользу людей, те же чиновники эти решения оспаривают. Судебные тяжбы длятся месяцами, негодные участки зарастают травой, многодетные семьи остаются без комфортного жилья, а областные власти рапортуют об успешном выполнении поручений президента.

Бесплатный земельный участок в деревне Хардиково получила в 2013 году многодетная семья Марины К., а вместе с ней и еще несколько семей. Как рассказала Марина «Орловской среде», на протяжении нескольких лет она и другие многодетные родители добивались от районных и областных властей, чтобы к участкам подвели хотя бы газ. Тщетно: на все обращения, заявления и жалобы люди получали стандартные отписки, в которых чиновники перечисляли причины, по которым подвести коммуникации к земельным участкам в довольно крупном поселении, находящемся буквально в двух шагах от областного центра, не представлялось возможным. Как в последнюю инстанцию граждане обратились к депутатам фракции «Справедливая Россия» Орловского областного совета. В свою очередь депутат Денис Филипченков обратился к прокурору Орловской области (на тот момент прокуратуру возглавлял Владислав Малкин). Надзорное ведомство оперативно провело проверку, после чего прокурор Орловского района вышел с иском в суд. Весь процесс – от момента поступления обращения до направления искового заявления занял десять дней.

Прокуратура выступила в суде в защиту прав четырех многодетных семей.

В исковом заявлении районный прокурор А. Краснов указал, что на основании Указа Президента Российской Федерации №600 от 7 мая 2012 года (т.н. «майский указ». – Прим. ред.) Правительству РФ поручено совместно с органами исполнительной власти субъектов федерации до июля 2012 года разработать комплекс мер по улучшению жилищных условий многодетных семей, включая создание при поддержке субъектов РФ и муниципальных образований необходимой инфраструктуры на земельных участках, предоставленных данной категории граждан на бесплатной основе.

Как орловские власти «исполняли» майский указ президента, становится ясно из содержания искового заявления.

Ссылаясь на целый ряд правовых норм, прокуратура отмечает, что земельные участки, предоставляемые многодетным семьям, «по возможности уже на момент их предоставления гражданам или в течение определенного разумного срока после такого предоставления должны позволять получить услуги в сферах газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в точках подключения к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также должны иметь транспортную доступность».

Ничего из перечисленного на земельных участках, предоставленных многодетным семьям в деревне Хардиково, как мы знаем, не было и нет до сих пор. При этом администрация Орловского района признавала, что техническая возможность оснащения этих участков необходимой инфраструктурой имеется, но в реальности подключить их к сетям невозможно, потому что точки подключения находятся на значительном расстоянии от границ участков. Все это, по мнению прокуратуры, не позволяет достичь целей государственной поддержки многодетных семей, поскольку реальная возможность реализовать их право на улучшение жилищных условий им не предоставлена. В суде прокурор потребовал обязать правительство области и районную администрацию обеспечить земельные участки в деревне Хардиково системой коммунальной инфраструктуры в течение двух лет.

В Орловском районном суде, где рассматривался иск прокуратуры, ответчики – представители администрации Орловского района и правительства Орловской области, разумеется, возражали против удовлетворения требований прокурора. Первые заявили, что за два года подключить участки к сетям невозможно – нужно как минимум четыре. Вторые и вовсе пытались убедить суд, что они ни при чем: дескать, действительно, если муниципалитет не имеет финансовых возможностей оснастить земельные участки необходимыми коммуникациями, то это можно сделать за счет средств областного бюджета. Но для этого районная администрация должна подать бюджетную заявку в областной департамент строительства, ТЭК, ЖКХ и транспорта. А администрация Орловского района таких заявок не подавала. Соответственно, по логике областных чиновников, нарушения прав граждан со стороны правительства Орловской области не было, а стало быть, и выполнять требования прокуратуры эти самые областные чиновники не должны.

Заметим, районная администрация бюджетных заявок в область действительно не подавала. Хотя у ее экс-главы Юрия Парахина такая возможность и даже обязанность была как минимум дважды: в 2018 и 2019 годах прокуратура Орловского района вносила в адрес Парахина представления об устранении нарушений и восстановлении прав многодетных семей, однако никаких действенных мер для этого администрация так и не приняла. Вместо действий Парахин рассылал гражданам отписки о том, что, например, средства для газификации отдельных улиц в деревне Хардиково в бюджете района отсутствуют, что вопрос выделения денег для разработки ПСД будет рассмотрен при формировании бюджета на 2021-2023 годы – и так далее и тому подобное. Что мешало тому же Парахину подать бюджетную заявку в департамент и получить деньги на подведение сетей к участкам, выделенным многодетным семьям? Увы, ответа на этот вопрос в суде не прозвучало. Зато в судебном заседании всплыла очень интересная информация, весьма ярко характеризующая качество работы не только орловских чиновников, но и высшего органа законодательной власти региона – Орловского облсовета под руководством бессменного спикера Музалевского, который так любит подчеркивать социальную направленность деятельности вверенного ему заксобрания.

Дело в том, что выделение многодетным семьям участков под застройку в Орловской области регулируется областным законом №1872-ОЗ от 10.11.2015 (ранее в той же сфере действовал закон Орловской области №320-ОЗ от 15.04.2003) «Об отдельных правоотношениях, связанных с предоставлением в собственность гражданам земельных участков на территории Орловской области». Так вот, в этом законе (как, впрочем, и в ранее действовавшем) порядок обеспечения этих земельных участков объектами инфраструктуры не определен. То есть отсутствует правовое регулирование обеспечения указанных участков инфраструктурой, в том числе и по вопросам финансирования на указанные цели, — констатировала прокуратура. И это несмотря на то, что необходимость разработки такого порядка предусмотрена в Приказе Минрегиона России от 9 сентября 2013 года №372 «Об утверждении методических рекомендаций субъектам Российской Федерации по порядку и случаям бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей».

Таким образом – обратите внимание – изначально в областном законодательстве заложена возможность выделять многодетным семьям участки без коммуникаций и тем самым нарушать их права, в том числе и конституционное право на жилище. Заметим, областной закон, о котором идет речь, действует уже семь (!) лет. Решение суда, в котором указано на имеющийся в нем пробел, вынесено в ноябре прошлого года. Известно ли об этом руководству Орловского облсовета и лично спикеру Музалевскому? Приняты ли облсоветом какие-то меры для устранения этого пробела путем внесения изменений в областной закон? Сомневаемся. Потому что, если бы порядок оснащения участков для многодетных семей коммуникациями был прописан в законе, вряд ли чиновникам областного правительства пришло бы в голову оспаривать совершенно законные и справедливые решения судов вместо того, чтобы их выполнять. А именно этим они и занимаются.

Не согласившись с решением Орловского районного суда, удовлетворившего требования прокуратуры и обязавшего районных и областных чиновников обеспечить земельные участки, выделенные в деревне Хардиково четырем многодетным семьям, коммунальными сетями и дорожной инфраструктурой, представители областного правительства обжаловали его в областном суде. Областной суд оставил решение суда первой инстанции в силе. Более того, судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда со ссылкой на определение Конституционного суда России напомнила чиновникам, что «если предоставление земельного участка в собственность гражданам бесплатно выступает именно в качестве меры социальной поддержки… тем более в отношении многодетных семей… как нуждающихся в особой заботе со стороны государства и общества, в силу конституционных принципов равенства и справедливости предполагается недопустимость возложения на таких граждан бремени несения дополнительных финансовых затрат, связанных с инфраструктурным оснащением предоставленных земельных участков. Иное вследствие значительной тяжести такого рода вынужденных расходов могло бы обесценить данную меру социальной поддержки и поставить под сомнение доверие граждан к действиям государства». Мы не знаем, читали ли представители областного правительства апелляционное определение и что именно они в нем вычитали, но то, что делают орловские чиновники, на наш взгляд, и есть то самое, о чем говорится выше: обесценивают и ставят под сомнение действия государства. Потому что и с позицией Орловского областного суда те же самые чиновники не согласились – и совсем недавно, в начале апреля, подали кассационную жалобу в Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове. Таким образом, судебная эпопея затягивается как минимум еще на несколько недель, если не месяцев.

Напомним, с иском в районный суд прокуратура вышла в сентябре прошлого года. Решение в пользу граждан было вынесено в ноябре. Сейчас апрель. Полгода чиновники областного правительства «бодаются» с надзорным ведомством и гражданами, не желая выполнять то, что обязаны делать по закону. За это время районная администрация уже могла бы выйти с бюджетной заявкой в профильный департамент, областные чиновники могли бы внести изменения в бюджет, а депутаты облсовета – их утвердить, деньги могли бы поступить в районный бюджет и даже траншею под водопроводную трубу можно было бы начать копать. Но нет! Слуги народа, сидя в теплых кабинетах «серого дома», оборудованного водопроводом и канализацией, строчат кассации и апелляции, экс-глава района, а ныне мэр Орла Парахин после праведных мэрских трудов отдыхает в «тещином» доме, где с инфраструктурой, включая знаменитую дорогу со светодиодными фонарями, все прекрасно, председатель облсовета Музалевский со своими многочисленными замами и верхушкой аппарата регулярно начисляют самим себе многочисленные премии за «особо сложную и важную» работу на ниве регионального законодательства… а многодетные семьи думают, кому им продать свои никчемные участки среди чистого поля, к которым невозможно добраться ни осенью, ни весной, ни зимой из-за непролазной грязи – не то чтобы что-то на них построить.

Полагаем, что ни Парахин, ни Музалевский, ни губернатор Клычков такие участки не купили бы. А жаль. Жаль, что нельзя продать им их принудительно. По спекулятивной цене. И заставить пожить там годика два. Без воды, газа и дорог. Чтобы в полной мере ощутить на себе заботу орловской власти.

Татьяна Филева