Кто стоит за «вбросом»?

«Орловская среда-плюс», №1 от 15 ноября 2017 г.

На днях ряд орловских электронных СМИ опубликовали информацию о том, что депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков выдвинет свою кандидатуру на предстоящих губернаторских выборах в Орловской области. В качестве источника был назван телеграмм-канал с говорящим названием «Бог не фраер» и тремя десятками подписчиков.

Именно на данном канале был опубликован снимок Виталия Рыбакова и депутата Госдумы, председателя политической партии «Родина» Алексея Журавлева, сопровождавшийся «сенсационной новостью» о том, что орловский депутат якобы ведет переговоры с руководством партии о выдвижении его в качестве кандидата на выборы губернатора Орловской области, которые должны состояться в сентябре 2018 года. Примечательно, что информацию практически одновременно распространили ресурсы, в свое время занимавшие более чем лояльную позицию по отношению к бывшему орловскому губернатору Потомскому. Прочие орловские СМИ, надо сказать, к данной новости отнеслись «скептически» – в первую очередь из-за сомнительного источника. И оказались правы. О том, как расценивает данную информацию сам герой публикаций, Виталий Рыбаков рассказал в комментарии «Орловской среде».

– Считаю, что это был банальный информационный вброс, причем провокационного характера. Никому не известный канал объявил о том, о чем говорить явно преждевременно – до выборов почти целый год. Причем в безапелляционной форме. И что интересно, что вроде бы профессиональные журналисты, работающие на определенных сайтах, эту непроверенную информацию тут же распространили. Я не знаю, кому принадлежит телеграмм-канал «Бог не фраер», но могу предположить, что в этой истории не обошлось без бывшего губернатора и его людей. Очевидно, что человек, потерпевший явное фиаско в качестве главы региона, не может смириться с этим фактом. Очевидно, что он хочет продолжать оказывать некое влияние на происходящие в области процессы. И я полагаю, это влияние носит не конструктивный характер. Думаю, что после назначения врио губернатора Орловской области Андрея Клычкова и особенно после нашей встречи с ним, на которой мы пришли к пониманию, что нам необходимо совместно и, подчеркну, конструктивно обсуждать насущные проблемы, искать их решение, словом, работать для пользы области и ее жителей, попытки оказывать такое негативное влияние будут продолжаться. Полагаю, Потомский, так и не сумевший выстроить нормальные взаимоотношения с целым рядом орловских политиков, депутатов, представителей общественности и бизнес-структур, хотел бы, чтобы происходящие сейчас в Орловской области процессы носили нездоровый характер, чтобы имело место некое противостояние, антагонизм между врио губернатора и, например, депутатами. И в данном случае, как мне кажется, была предпринята попытка спровоцировать такую смуту, что, конечно же, не может пойти на пользу жителям региона.

– Что касается моего визита в Госдуму и встречи с Алексеем Журавлевым, то, как я уже говорил вашим коллегам из других изданий, для меня это обычная практика: с депутатами, представляющими в нижней палате российского парламента различные политические партии, я встречаюсь регулярно – и уже не первый год. В данном же случае мы обсуждали мое предстоящее участие в избирательной кампании Владимира Путина на выборах президента России. Для меня и моих сторонников Владимир Владимирович Путин – это лидер, который услышал жителей Орловской области и досрочно отправил Потомского в отставку, за что сотни орловчан, и я в их числе, выразили ему благодарность на митинге в октябре этого года. И, конечно же, мы готовы самым активным образом поддерживать его на президентских выборах, если он будет в них участвовать.

– А по поводу моего выдвижения на выборах губернатора Орловской области повторю: говорить об этом сейчас преждевременно.