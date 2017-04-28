Кто такой «Вадимчик» и как он связан с кладбищенской группировкой Орловской области

«Совершенно секретно»,

No.5/394, май 2017

Сергей ИВАНОВ

Вадиму Потомскому есть от чего схватиться за голову

Каждое действие, как утверждают специалисты по естественным наукам, рождает противодействие. Взволнованные борьбой государства с коррупцией чиновники придумывают новые способы ухода от ответственности. В Орловской области при губернаторе Вадиме Потомском были созданы схемы, использовавшие все «достижения» современного коррупционного искусства.

Но, несмотря на покровительство высоких персон, УФСБ по Орловской области всё чаще выводит на чистую воду высокопоставленных мошенников и взяточников. И, как сообщают наши источники, задержанные, помещённые в СИЗО или под домашний арест, начинают давать признательные показания. Возможно, уже в мае будут оглашены предварительные результаты следственных действий, которые выделят нити, тянущиеся к самой верхушке областной власти…

Екатерина Стрелец – «королева кладбищ»

КАДРЫ ВОРУЮТ ВСЁ?

Метод скоростной ротации кадров. Этот способ был опробован «командой Потомского» в крупнейшем бюджетополучателе – казённом учреждении «Орёлгосзаказчик» и крайне финансовоёмкой «Дорожной службе». Вадим Потомский неоднократно утверждал, что основные кадры подбираются им лично. В «Орёлгосзаказчике» сменились пять (!) руководителей за три года, а в «Дорожной службе» – семь!

Не всем, однако, удалось быстро урвать свой кусок и сбежать. Экс-начальник «Дорожной службы» Евгений Гончаренко, прибывший по зову губернатора из Петербурга, сейчас находится под следствием по делу о мошенничестве на 112 миллионов рублей. Губернатор Потомский оценил работу земляка кратко: «Евгений Гончаренко экономически человек подготовленный, но не дорожник».

Деятельность однокашника Вадима Потомского Андрея Ерша – руководителя «Орёлгосзаказчика» – закончилась арестом и приговором в 9,5 года лишения свободы. Его сменил Денис Блохин, заместитель которого Константин Диденко попался на полумиллионной взятке. А сейчас исследуются факты хищения бюджетных средств во время празднования 450-летия Орла. В апреле срочно отбыл в неизвестном направлении «сменщик» Блохина Альберт Гутнов…

Расследование «юбилейных» хищений – это начало ниточки. Ведь, только по официальным данным регионального УВД, в период подготовки празднования 450-летия Орла было похищено более миллиарда рублей…

ПОКАЗАНИЯ СВИДЕТЕЛЯКОЧЕРГИНА

Одной из самых коррупционноёмких сфер на Орловщине является строительство. 3 апреля 2017 года на заседании Орловского областного Совета народных депутатов депутат Рыбаков обратился к губернатору Потомскому: «Правительство под вашим руководством заключило с Минстроем соглашение по строительству жилья экономического класса. Выделен под эти цели участок. Название красивое придумали: «Малый Петербург». До 1 июля осталось три месяца. Область не получила ни метра. Вы и только вы ответственны за провал этой федеральной программы!»

Губернатор, член ЦК КПРФ, начал оправдываться: «Соглашение с Минстроем было подписано, стоимость 1 квадратного метра составляла 30 тысяч рублей. На сегодняшний день есть серьёзные изменения в стоимости строительных материалов в период с 2014 по 2017-й, текущий год. Стоимость строительных материалов увеличена. Мы в эту программу войти не можем. Ждём изменения в стоимости до 34 – 35 тысяч рублей на уровне Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства… Мы не входим в эти деньги. Нет ни одной строительной компании, которая способна за эти деньги построить качественное жильё. Их просто нет!»

Слова Потомского вызвали шок. Что это было? Внезапная амнезия? Каких «изменений в стоимости» ждёт губернатор Потомский? До 35 тысяч? 25 февраля 2015 года Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал Постановление №168 об увеличении стоимости 1 квадратного метра в этой программе до 35 тысяч рублей. Потомский его не читал? Забыл? Но 31 июля 2015 года и правительство Орловской области приняло Постановление №355, в котором приводилась та же цифра. Что делал и где был в это время губернатор – председатель правительства – занимался очередным «подбором кадров»? А может быть, среди «приближённых» фирм не оказалось такой, которая согласилась бы на установленную государством цену, а другим вход в регион был просто заказан?

Напомним читателям, что организацию строительства придуманного Вадимом Потомским «Малого Петербурга» в Орле должно было осуществлять Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), которое возглавлял Сергей Кочергин, человек, близкий к губернатору. АИЖК, провалив «Петербург», организовало проблему обманутых дольщиков, которых уже около полутора сотен. Но Вадиму Потомскому, видимо, не до них. И не до «пропавших» в АИЖК десятков миллионов рублей…

31 августа 2016 года против Кочергина, и снова по материалам ФСБ, было возбуждено уголовное дело. В октябре он был арестован по обвинению в крупной растрате и превышении полномочий. Он знает очень много… Как сообщают орловские журналисты, после полугода пребывания в СИЗО Кочергин начал активно давать показания на тех, с кем он сотрудничал и чьи приказы выполнял.

«ВАДИМЧИК» ПОМОЖЕТ?

Люди рождаются и умирают. В тяжкую минуту им всегда нужны и сочувствие, и помощь, в том числе и со стороны чиновников. Но можно предположить, что группировка администраторов, созданная при Потомском из приглашённых им из Питера людей, работала лишь на то, чтобы наживаться на чужом горе.

В 2015 году в орловскую «похоронную систему» был высажен «питерский десант»: Екатерина Стрелец – начальник МУП «Ритуально-обрядовые услуги», Эдуард Троцюк – начальник отдела захоронений Управления коммунального хозяйства (УКХ) и одноклассник Потомского Олег Муханов – коммерческий директор МУП «РОУ».

Эта похоронная троица, как следует из недавно опубликованной беседы с работником МУП «РОУ», как предполагают СМИ, не без попустительства Потомского организовала целую коррупционную систему. Газета «Красная строка» отмечала: «У Екатерины Михайловны с языка не сходило слово «Вадимчик»: «У меня есть два прямых телефона Потомского, в случае чего, решу вопрос сразу, он нас привёз, чтобы порешать вопросы и по зданию МУП «РОУ», также … всех предпринимателей, которые занимаются гранитными памятниками. Все земли будут оформлены на МУП «РОУ», на кладбище никто не зайдёт, не заедет: за всё надо будет платить».

Серьёзной ошибкой этой кладбищенской группы была организация «коммерческих похорон» скончавшегося летом 2015 года ветерана ФСБ, с семьи которого, как утверждают сотрудники МУП «РОУ», взяли 75 тысяч рублей. Та же газета «Красная строка» приписывает Екатерине Стрелец авторство в выражении: «Если фээсбэшники платят такие деньги – 75 штук, то в этом городе можно работать по-крупному»; «Заберём все кладбища области, ещё несколько областей, Вадимчик поможет».

Была организована система продажи мест на кладбищах. Эдуард Троцюк, начальник отдела захоронений, склоняя смотрителей кладбищ к принятию его условий, хвастал неким могущественным покровителем: «Вы не бойтесь, действуйте. «Вадимчик» сказал, полгода не брать ничего, иначе отрубит руки, а теперь решаемы все вопросы».

Однако в мае 2016 года Троцюка задержали, а региональное управление СКР возбудило против него уголовное дело, раскрывшее систему сбора взяток с населения».

А Екатерина Стрелец неожиданно покинула пост похоронной начальницы. Нет, она не уехала обратно в Питер. На два месяца ей было поручено возглавить Управление коммунальным хозяйством города Орла. И именно накануне объявлений конкурсов по определению подрядчиков по ремонту основных городских автодорог, а также центральной улицы города. Покинула Стрелец эту должность сразу после заключения с подрядчиками контрактов. Всего «командировочная» назаключала контрактов «с единственным участником» на 800 миллионов рублей, после чего вернулась в похоронный бизнес. А погорела на крупной взятке. 5 апреля 2017 года она была задержана сотрудниками УФСБ, и против неё было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ. 7 апреля, посидев пару дней в СИЗО, она, как утверждают информированные источники, согласилась сотрудничать со следствием и была отправлена под домашний арест. Учитывая её неоднократно афишированные связи, можно предположить, что выход на «покровителя» – это лишь вопрос времени…

На вторую половину мая общественным движением «Родной Орёл» запланировано проведение общегородского митинга за отставку губернатора Потомского».