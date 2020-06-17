Кто украл Должанскую школу?

№21 (600) от 17 июня 2020 г.

Таким вопросом задался депутат областного совета Виталий Рыбаков, не так давно побывавший в поселке Долгое и опубликовавший репортаж из райцентра на канале YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=K4lzToBdJUs

О должанском долгострое «Орловская среда» писала неоднократно. С 90-х годов прошлого века жители поселка Долгое ждут, когда же в районном центре откроют новое здание школы. Пять лет назад у них появилась надежда: компания Газпром выделила администрации района благотворительную помощь на реконструкцию недостроенного здания, однако несколько десятков миллионов ушли неизвестно куда, остальные, неосвоенные, пришлось вернуть, а новой школы как не было, так и нет.

— Деньги потрачены большие, а качества никакого, — констатируют местные жители.

— 30 лет длится долгострой. Меняются губернаторы, но никто не хочет позаботиться о том, чтобы наши дети не учились в две с половиной смены, чтобы не мучились родители. Условий для учебы нет, о людях никто не заботится.

На самом деле «заботу» о жителях райцентра проявляли и губернатор Клычков, и спикер Орловского облсовета, главные единоросс области Леонид Музалевский. Проявления заботы, как правило, совпадали с периодами выборов.

— 2 февраля 2018 года приезжал губернатор Клычков, был здесь представитель Газпрома, прошлись они, поглядели, но толка – никакого, — рассказывает один из героев видеорепортажа.

Ему вторит местная жительница:

— Клычков перед выборами приезжал к нам, обещал все сделать, но ничего не было сделано ни по школе, ни по поликлинике. Потом, после многочисленных жалоб, он вообще не хотел к нам приезжать, но в конце концов мы добились, чтобы он приехал. Была встреча в доме культуры осенью 2019 года, но после этого посещения никаких сдвигов нет. За девять месяцев можно родить ребенка, а он ничего абсолютно не делает. В сентябре дети пойдут в школу, и многие родители не могут их устроить в Должанскую школу, будут возить в деревню, в Никольское. Ровно год назад к нам приезжал Леонид Семенович Музалевский, была встреча, но обещаниями все и закончилось. Никто ничего не делает.

Добавим, что исправить должанский долгострой теперь вряд ли возможно. По мнению наблюдателей, здание школы находится в таком состоянии, что исправить в нем что-либо очень проблематично – проще построить новое, но денег на это, разумеется, нет: Газпром во второй раз вряд ли согласится проспонсировать стройку. Впрочем, если учесть, что через год предстоят выборы в областной совет, не исключено, что к должанцам снова кто-нибудь приедет и снова что-нибудь пообещает. Вот только поверят ли жители обещаниям – большой вопрос.

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— От руководства области мы постоянно слышим о нехватке денег в бюджете Орловской области. Есть два пути решения этой проблемы: это увеличение доходов и контроль над расходами. И вторая составляющая не менее, а может быть, и более важная. Так как никакие инвестиции и подарки из столицы не принесут блага жителям региона при их бездарном использовании, а иногда и просто воровстве.

Все мы хорошо знаем о «Титанике», о юбилейном ремонте театров и о других объектах, на которые были выделены огромные бюджетные средства. И все мы знаем, какие результаты были достигнуты. Деньги были разворованы.

Но не только областная столица славится такими инфраструктурными проектами.

На юго-востоке нашей области находится Должанский район, в котором проживает более 10 000 жителей. В 2015 году компания «Газпром Трансгаз Москва» в качестве спонсорской помощи выделила 185 миллионов рублей на реконструкцию школы в районном центре – поселке Долгое. Казалось бы, можно только порадоваться: жители получат современную школу, а областной бюджет не понесет расходов. Но! В 2018 году Контрольно-счетная палата области провела проверку и выявила в ходе реконструкции многомиллионные нарушения, а Следственный комитет возбудил уголовное дело с формулировкой «Мошенничество в особо крупном размере». 1 ноября 2019 года договор благотворительной помощи был расторгнут, а неизрасходованные средства возвращены Газпрому.

Конечно, виновные должны понести ответственность. Но! В 2019 году уголовное дело было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

В результате непрофессионализма, халатности, а, возможно и жажды наживы чиновников областной администрации жители Долгого получили остов здания школы, которое в связи с нарушением строительных норм, вероятно, будет невозможно использовать по назначению даже после реконструкции. Ученики Должанской школы продолжают учиться в 2 смены в старом здании, которое судя по внешнему виду давно требует капитального ремонта. А жители вынуждены писать письма на имя президента, так как не видят никакого желания властей решить их проблему.

А что же чиновники? Каким образом многомиллионный контракт обошел специально созданную структуру «Орелгосзаказчик»? Почему фактическим распорядителем финансов стала директор школы, учитель литературы, а «Госзаказчик» осуществлял только надзор? И куда смотрел этот надзиратель во время строительства? Как происходило расследование хищения спонсорских средств, если школы до сих пор нет, деньги потрачены, виновные отсутствуют?

По словам жителей, посмотреть на проблемы Долгого приезжало, и не один раз, высшее руководство области. Это и спикер областного совета, секретарь регионального политсовета партии «Единая Россия» Леонид Музалевский, и глава региона Андрей Клычков. Конечно же, были даны обещания решить проблему, но воз и ныне там. В новом учебном году более 500 учеников, как и прежде, продолжат обучение в 2 смены в старом здании, которое давно требует капитального ремонта.

Андрей Евгеньевич, никакие инвестиции и спонсорские деньги не приведут к росту благосостояния и комфорта жителей, а только наполнят карманы коррумпированных чиновников, пока не будет налажен контроль за использованием полученных финансов. Пока высокие посты будут занимать лица, ставящие во главу угла наполнение своего кармана, мы будем вместо новых современных инфраструктурных и социальных объектов получать «Титаник», стадион Ленина, театры и, конечно, Должанскую школу. Если вы хотите остаться в памяти жителей области грамотным руководителем, обеспечившим региону развитие и процветание, вы просто обязаны разогнать свое окружение, которое дискредитировало себя и благополучно дискредитирует вас. Иначе вы просто займете место еще одного временщика в череде быстро сменяемых руководителей.

Со своей стороны я в очередной раз направлю документы в надзорные органы.