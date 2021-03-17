17 марта 2021



Кто заасфальтировал Южный рынок?

№9 (633) от 17 марта 2021 г.

4 марта мэр Орла Юрий Парахин внес изменения в постановление администрации города Орла от 30 декабря 2020 года «Об утверждении Плана размещения ярмарок на территории города Орла в 2021-2022 гг.». В результате в план вернулись две ярмарки – на площадях Жукова и Комсомольской, которые ранее из него исключили.

 

Согласно подписанному Парахиным постановлению, ярмарка на Комсомольской будет работать по субботам с 7 до 15 часов, а ярмарка на площади Жукова – по субботам и воскресеньям – опять же с 7 до 15 часов. Таким образом, под давлением прокуратуры и общественности мэрия отказалась от планов закрыть две любимые горожанами ярмарочные площадки – теперь они официально остаются на своих местах. Между тем в плане размещения ярмарок остается и площадка на Комсомольской, 287 (территория Южного рынка), с которой связана некрасивая история о личной заинтересованности мэра Парахина в переносе ярмарок с Жукова и Комсомольской. При этом, как выяснил депутат Орловского горсовета Константин Клепов, с того самого времени, как было принято решение о закрытии этих двух ярмарок, площадку на Южном рынке стали асфальтировать – причем, очень качественно.

 

Этот процесс показался депутату подозрительным и стал поводом для обращения к прокурору Орловской области Владиславу Малкину. Текст обращения мы публикуем ниже.

Депутат Константин Клепов

 

 

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Опубликовано 17 Мар 2021 в 13:40. В рубриках: Коммуналка. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 145

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