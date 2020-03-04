Кто заплатит за канализацию?

№8 (587) от 4 марта 2020 г.

Депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков продолжает добиваться детальной прокурорской проверки по фактам нарушений, допущенных при строительстве сетей водоотведения в деревне Овсянниково Орловского района.

Напомним, эпопея со строительством канализации в Овсянниково началась в 2015 году. Тогда, в рамках программы «Преодоление последствий радиационных аварий» КУ ОО «Орелгосзаказчик» заключило контракт с победителем электронного аукциона — вологодской компанией ООО «СегментСтрой», которая и приступила к строительству системы водоотведения.

Стоимость контракта составила 32 миллиона 474 тысячи 179 рублей. При этом вологодская фирма ухитрилась освоить всю сумму буквально за месяц. Акты выполненных работ были подписаны в 2016 году, расчет с подрядной организацией произведен. Однако канализация в Овсянниково так и не заработала, а кроме того, строители разрушили деревенские дороги. Тем не менее это не помешало управлению градостроительства и архитектуры Орловской области дать разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в марте 2018 года. Возмущенные жители Овсянникова посчитали, что «произошло крупное хищение денежных средств», о чем и сообщили в прокуратуру Орловской области. В июне 2018 года по постановлению прокурора Орловским МСО СУ СКР по Орловской области было возбуждено уголовное дело по факту хищения средств при строительстве сетей водоотведения, однако следователи не усмотрели события преступления и дело прекратили. Чиновники, ставившие подписи под актами якобы выполненных работ и перечислявшие недобросовестной фирме десятки миллионов бюджетных рублей, также не были привлечены к ответственности. Более того, даже «смешную» неустойку в сумме 2,2 миллиона рублей с подрядчика никто взыскивать не спешил.

Обо всем этом депутат Рыбаков, который неоднократно поднимал проблему неисправной канализации в Овсянниково как на сессиях облсовета, так и в орловских СМИ, сообщил в очередном обращении в прокуратуру Орловской области, направленном в надзорное ведомство еще в декабре прошлого года. Как следует из ответа, подписанного заместителем прокурора области В. Сергиенко, факты, изложенные в депутатском обращении, подтвердились.

15 января представители прокуратуры и депутат Рыбаков выехали на место и осмотрели канализационную сеть, построенную с нарушением строительных норм. После этого визита «Орелгосзаказчик» обратился в Арбитражный суд Орловской области с иском к ООО «СегментСтрой» о приведении канализационной системы в деревне Овсянниково в нормативное состояние. Кроме того, прокуратура проверила законность решения о прекращении уголовного дела по факту хищения бюджетных средств и в настоящее время готовит документы о возбуждении перед судом ходатайства об отмене «отказного» постановления.

Тем временем депутат Рыбаков направил в прокуратуру еще одно обращение, в котором указывает, что, несмотря на акты прокурорского реагирования, руководству ООО «СегментСтрой» и КУ ОО «Орелгосзаказчик» до сих пор удается избегать уголовного преследования по факту хищения бюджетных денег в размере 31 662 324 рублей 50 копеек.

Кроме того, как полагает депутат, «направление искового заявления в Арбитражный суд в отношении фирмы-банкрота ООО «СегментСтрой» спустя 3 года после принятия выполненных работ, возможно, указывает и на коррупционную составляющую не только в действиях руководства КУ ОО «Орелгосзаказчик», ООО СегментСтрой», но и руководства администрации Орловского района Орловской области, на территории которого находится д. Овсянниково, и которым была принята на баланс нефункционирующая система водоотведения в д. Овсянниково Орловского района».

В связи с этим депутат просит прокурора области Ивана Полуэктова провести более детальную проверку, а именно:

— Проверить законность выбора ООО «СегментСтрой» в качестве генподрядчика по строительству сети водоотведения в д. Овсянниково Орловского района.

— Истребовать акты приемки выполненных работ системы водоотведения в д. Овсянниково Орловского района и опросить лиц, которыми были приняты такие работы.

— Опросить руководство КУ ОО «Орелгосзаказчик» с целью установления причин, по которым были приняты ненадлежащим образом выполненные работы и не были своевременно направлены исковые требования к ООО «СегментСтрой», в том числе и по факту непринятия мер для принудительного исполнения решения суда

Кроме того, депутата рассчитывает получить ответы на следующие вопросы:

— Кто из должностных лиц КУ ОО «Орелгосзаказчик» и за какие нарушения привлечен к дисциплинарной ответственности по актам прокурорского реагирования прокуратуры Орловской области?

— Взысканы ли в настоящее время с ООО «СегментСтрой» денежные средства по факту выявленных нарушений в рамках иска прокурора Орловского района?

— Кто в настоящее время закреплен ответственным за исполнением данного решения и, наконец, за чей счет будет восстановлена система водоотведения в д. Овсянниково Орловского района и в какой срок?

Полагаем, узнать ответы на эти вопросы, в особенности, на последний, будет интересно и жителям деревни Овсянниково, которых мы обязательно проинформируем о результатах рассмотрения депутатского обращения в прокуратуре Орловской области.

Комментирует депутат Орловского облсовета Виталий Рыбаков:

— Что касается долгоиграющей ситуации со строительством системы водоотведения в деревне Овсянниково, то какие-либо комментарии здесь излишни: за прошедшие годы их было достаточно. При этом ситуация не меняется: ВОЗ И НЫНЕ ТАМ. Спустя более трёх лет с момента прокладки системы канализации в этом населенном пункте появились прямые и понятные вопросы, которые требуют таких же прямых конкретных ответов.

Существовала ли банковская гарантия на контракт по строительству системы водоотведения в деревне Овсянниково? Если такая гарантия была, была почему чиновники «Орелгосзаказчика» не воспользовались ей в рамках правового поля? Если банковской гарантии не было, то почему не было? Какие конкретно лица в течение этих трех лет (начиная с 2016 года) руководили «Орелгосзаказчиком»? Почему на протяжении трёх лет со стороны руководителя (руководителей) «Орелгосзаказчика» не были инициированы иски к подрядчику? Почему у представителей Следственного управления Следственного комитета России по Орловской области не возникло вопросов к руководству «Орелгосзаказчика» (поскольку именно «Орелгосзаказчик» отвечал за этот контракт, его представители принимали и оплачивали выполненные работы)? Почему в течение трех лет на ситуацию практически никак не реагировал главный распорядитель бюджетных средств – руководитель профильного департамента господин Блохин (не видел, не слышал, не знал, был в отпуске или на больничном?)? На каком основании и по какому праву районные депутаты проголосовали за принятие неработающей системы водоотведения в деревне Овсянниково, а глава района Юрий Парахин утвердил решение поставить неработающую систему на баланс «Коммунальника»?

Около трёхсот канализационных колодцев построены с нарушением всех строительных норм! Неработающая система водоотведения привела к увеличению сверхнормативных расходов бюджетных средств в связи с частой промывкой веток этой системы (при этом некоторые ветки вообще не работают до сих пор). Мало того, на улице Школьной надо прокладывать канализацию по новой, и я неоднократно информировал об этом руководство района. Несмотря на это в 2019 году там положили новый асфальт!

В Тверской области, например, подобная практика привела к тому, что ряд чиновников высокого ранга и депутатов, допустивших аналогичные нарушения, были привлечены к ответственности, о чем сообщалось в СМИ. Считаю, что за коллективной безответственностью должна следовать уголовная ответственность. По моим наблюдениям как депутата и гражданина, в данной ситуации вырисовывается картина какой-то круговой поруки, в которую исполнительная власть втянула и депутатов районного совета (а большинство из них — члены фракции уважаемой партии «Единая Россия»). Эта круговая порука, на мой взгляд, повлекла за собой ряд уголовно наказуемых деяний, таких, как мошенничество, злоупотребление служебным положением, превышение полномочий, подлог (по документам работы были выполнены и оплачены в течение примерно двух месяцев). Почему правоохранители не увидели очевидное и в 2018 году прекратили уголовное дело со странной формулировкой?

Впустую потрачены деньги, выделенные на реализацию федеральной программы. За жители за 31 миллион рублей жители деревни так и не получили работающую канализацию. Кто конкретно ответит за это?

Очень надеюсь, что региональная прокуратура поставит жирную точку в этом деле, что к ответственности будут привлечены все фигуранты этой явно коррупционной истории, а должностным лицам будут предъявлены иски гражданской ответственности в сумме 31 миллион рублей.