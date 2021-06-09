Кто ж его расширит – он же памятник!

№18 (642) от 9 июня 2021 г.

Депутаты Орловского городского совета с привлечением ряда экспертов изучили возможность изменить проектную документацию уже вовсю идущей реконструкции Красного моста. Конкретно речь шла о расширении проезжей части до двух полос с каждой стороны движения. Почему проект предложили менять уже после начала работ на главной переправе областного центра, какие аргументы звучали «за» и «против», и к чему в итоге пришли депутаты – в нашем материале.

Недавняя история

О том, как принималось решение о реконструкции моста, напомнил недавно назначенный начальник муниципального «Управления капитального строительства» (УКС) Дмитрий Кузнецов. Он рассказал, что при проектировании объекта, еще в 2018 году, прошло заседание научно-методического совета. На него пригласили представителей и проектной организации, и администрации города. В итоге именно на том совете и было решено одобрить проект расширения Красного моста всего на 2,5 метра в каждую сторону. Затем этот вопрос обсуждался на заседаниях регионального градостроительного совета. В 2019 году министерством строительства и ЖКХ были рассмотрены представленные документы и специальные технические условия. Дмитрий Кузнецов напомнил, что Красный мост – объект культурного наследия. Существующее положение дел предполагает две полосы для движения (по одной в каждую сторону), а также трамвайные пути. Увеличение полос для движения на мосту, по словам Кузнецова, невозможно при условии его сохранения как объекта культурного наследия. Именно поэтому действующим проектом и предусматривается сохранение двух полос на мосту, а также возможность движения авто по трамвайным путям. Для увеличения пропускной способности моста предусмотрено доведение ширины двух крайних полос движения до четырех метров.

Закон был полностью соблюден?

Профессор Виктор Ливцов развил тему культурного наследия. Что характерно, в своем выступлении он особо остановился на том моменте, что «реконструкция Красного моста стала едва ли не единственным случаем, когда закон был полностью соблюден». Несколько иную точку зрения по поводу соблюдения закона высказал депутат Евгений Косогов, который, собственно, и вынес на обсуждение инициативу о пересмотре проекта. По словам Косогова, такие дорогостоящие объекты, как проект реконструкции главного моста города, должны были проходить через процедуру общественных обсуждений. И именно потому, что процедура была нарушена, многие общественники не смогли ознакомиться с предлагаемым проектом и, соответственно, не могли внести свои предложения, а также выслушать аргументы «pro et contra» еще на стадии обсуждения. Что упомянутый научно-методический совет, что областные градостроительные советы собираются за закрытыми дверями, и приглашают туда очень ограниченный круг лиц.

Впрочем, вернемся к позиции Ливцова. Он напомнил, что на главной переправе города возможна только реконструкция, но никак не существенная переделка: «Красный мост является охраняемым объектом, поэтому вносить кардинальные изменения невозможно. Это не только затянет его строительство, но и может вызвать общественное напряжение». Поддержал позицию Ливцова и зампред горсовета Владимир Негин, который в качестве примера привел разводные мосты в Санкт-Петербурге. Они также очень серьезно влияют на всю транспортную систему крупнейшего города России, и ни у кого не возникает мысли существенно их переделывать или модернизировать. Конечно, многие были бы очень рады, если бы Красный мост получил бы по две полосы для движения транспорта в каждую сторону, а пешеходов вообще можно было бы убрать на другой уровень и оборудовать мост шикарными смотровыми площадками. Но отталкиваться необходимо от того, что Красный мост – это памятник. И именно поэтому были отклонены предложения, предполагавшие серьезное изменение облика этого сооружения.

Председатель реготделения ВООПИК Станислав Абакумов напомнил, что готовил историческую справку, которая и легла в основу экспертизы проекта реконструкции Красного моста. «Были подняты архивные документы XIX и XX веков, где была указана информация о различных перестройках. Принципиальный вопрос при создании проекта заключался в сохранении арочных дамб, которые изначально были пролетные, и через них ездили, а также сохранении тех лестниц, которые были обнаружены в ходе реконструкции. Говорить об изменении облика и кардинальном изменении проекта не стоит. Это связано с тем, что изменится исторический облик моста. И это несмотря на то, что в годы Великой Отечественной войны Красный мост сильно пострадал».

Время плюс деньги

Еще два существенных аргумента против внесения изменений – это время и деньги. По приблизительным оценкам, внесение изменений в уже существующий проект потребует не только детальной его проработки, но и повторного согласования в самых различных инстанциях – и все это затянет сроки ремонта как минимум на полтора-два года. Как минимум. А между тем в Орле уже закрыли еще одну автомобильную переправу – Колхозный мост. Не совсем ясна судьба путепровода в районе Мясокомбината. Напомним, ранее в соцсетях появились фото и видео, на которых запечатлено жуткое состояние перил, внушительные дыры в деформационных швах и отвалившиеся бетонные плиты на конусах мостовых опор этого сооружения.

С одной стороны, власти заявили, что ничего серьезного на путепроводе не произошло. Но, с другой стороны, никто не дает гарантий, что не вскроются более серьезные и существенные повреждения в ходе косметического ремонта, который все же решили провести на этом объекте. Между тем перекрытие сразу трех мостов (или, как утверждают чиновники, двух мостов и одного путепровода) грозит таким серьезным транспортным коллапсом, что одно это может перевесить все плюсы и преимущества расширения Красного моста.

Второй аргумент – это деньги. Серьезное изменение проекта наверняка потребует и не менее серьезного увеличения финансирования. Источник этого финансирования не называется. А это значит только одно: депутатам предлагают делить шкуру неубитого медведя. Прежде чем приступать к разработке нового проекта, необходимо определиться с источником финансирования и получить хоть какие-то гарантии, что деньги поступят на объект. Пока же в этом вопросе полная неопределенность. Не называется даже сумма предполагаемых дополнительных затрат.

Проектирование проблемы

Депутат Евгений Косогов напомнил властям, что, во-первых, не все делалось по закону, как утверждает господин Ливцов. В частности, как уже говорилось, была нарушена процедура общественного обсуждения (вместо этого проект обсуждался исключительно кулуарно). И, во-вторых, реконструкция Красного моста делается не на десять и даже не на двадцать лет, а как минимум на полвека! При этом только за последние годы количество личного автотранспорта у орловцев выросло на десятки тысяч. При таком темпе прироста Орел гораздо быстрее, чем через 50 лет, придет к необходимости расширения существующего «бутылочного горлышка» на главной транспортной артерии, пронизывающей областной центр с севера на юг. И даже задержка на два года – это совершенная мелочь по сравнению с тем, что Орел сможет обеспечить себе решение транспортной проблемы на ближайшие десятилетия.

Трамваям – отдельный мост

На совещании в очередной раз вернулись к уже звучавшему накануне 450-летия Орла предложению – вынести трамвайные пути на отдельный мост, оставив на Красном мосту лишь автомобили. Эту тему не просто поддержал, но и предложил логически развить Станислав Абакумов, который напомнил, что для сохранения муниципального транспорта жизненно необходимо разводить маршруты частников и «муниципалов». И в этом разрезе создание отдельного трамвайного моста и перенос на него рельсов с Красного было бы не просто логичным, но и защитило бы электротранспорт от конкуренции с частниками. Кстати, не менее логично было бы и продлить троллейбусную линию за автовокзал. С учетом огромного пассажирского потока в сторону комплекса «ГРИНН» подобное решение помогло бы ТТП отойти от края пропасти, где сейчас оказалось это муниципальное предприятие.

В итоге депутаты попросили администрацию еще раз вернуться к этому предложению и продумать, как воплотить его в жизнь. Ведь, убрав трамваи с Красного моста, власти смогут убить сразу двух зайцев: получить необходимые две полосы в каждую сторону и поддержать своё же МУП ТТП. Кстати, прозвучало на совещании и предложение об источнике финансирования. Как отметил Евгений Косогов, на 2022-23 годы в Орле запланировано строительство Банного моста. В свете того, что необходимость в этом сооружении гораздо меньшая, чем в расширении Красного моста, можно было бы обратиться в Минтранс, чтобы запланированные на Банный мост средства пока перебросили на строительство более необходимого для города трамвайного. Правда, прежде чем говорить об этом в Москве, необходим проект. Так как без проекта министерство не выделит ни копейки, – напомнил спикер горсовета Василий Новиков.

Региональные СМИ сообщают:

«ОрелГрад»: Финансирование реконструкции Красного моста вызвало подозрения

«Проводящаяся в Орле реконструкция Красного моста продолжает обрастать скандалами. Так, всплыли некоторые детали проверки, проведенной областной Контрольно-счетной палатой. Вопросы у аудиторов вызвали «странности», допущенные при принятии решений о финансировании указанных работ. Так, КСП установила, что 5 июня 2019 года правительство Орловской области своим постановлением включило объект «Реконструкция Красного моста» в межведомственную инвестиционную программу «Развитие и укрепление социальной и инженерной инфраструктуры Орловской области на 2019 год».

Объем финансирования на 2019 год при этом был указан в сумме 287,878 миллиона рублей. Основанием для включения объекта в программу стало письмо облдепартамента строительства, ТЭК, ЖКХ и транспорта. КСП также установила, что проверка достоверности определения сметной стоимости реконструкции объекта проводилась «Орелгосэкспертизой» по договору с ООО «ГК Строй-Эксперт», который был заключен 3 декабря 2019 года. Эксперты проявили поразительную скорость работы, поскольку уже на следующий день, то есть 4 декабря 2019 года, выдали положительное заключение. Согласно ему, заявленная стоимость объекта была определена в сумме 1,49 миллиарда рублей.

«Таким образом, включение в межведомственную инвестиционную программу работ по данному объекту произведено до получения заключения экспертизы на проектно-сметную документацию, – говорится в отчете КСП. – Указанные выше факты указывают на ненадлежащий уровень организации работы по планированию расходных обязательств бюджета в части осуществления дорожной деятельности в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» на территории Орловской области.

Федеральные средства в сумме 285 миллионов рублей, которые были выделены администрации города Орла постановлением правительства Орловской области от 31 мая 2019 года, не были освоены. Дело в том, что две конкурсные процедуры по определению подрядчика на выполнение работ по реконструкции Красного моста, проведенные в декабре 2019 года, были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Также было установлено, что упомянутые выше 287 миллионов рублей были внесены в бюджет города Орла на 2019 год. В то же время проектом муниципального контракта по реконструкции Красного моста срок начала выполнения работ был установлен с 1 января 2021 года. При таких обстоятельствах аудиторы пришли к выводу: «выплата аванса подрядчику была предусмотрена за год до начала выполнения работ, что содержит риски неэффективного использования бюджетных средств путем их отвлечения в долгосрочную дебиторскую задолженность».

Источник https://orelgrad.ru/blog/2021/05/30/finansirovanie-rekonstrukcii-krasnogo-mosta-vyzvalo-podozreniya/