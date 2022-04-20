Куда делось «дело о спонсорской помощи»?

№14 (683) от 20 апреля 2022 г.

В понедельник, когда Орел заливало дождем, пешеходы, которым не посчастливилось проходить по улице Октябрьской, испытали настоящие экстремальные ощущения. На проезжей части стояли такие лужи, что «волна» из-под колес проезжающих мимо маршруток на некоторых участках поднималась метра на полтора и окатывала прохожих буквально с ног до головы. Думаем, в этот день многие орловчане «незлым тихим» словом вспомнили как мэра Орла Юрия Парахина, который накануне рассказал в прямом эфире о своей хорошей жизни, так и славного подрядчика, который очень долго ремонтировал Октябрьскую улицу.

Мэр Орла Юрий Парахин выясняет отношения с представителем подрядчика ООО «Газресурс»

Напомним, ремонтными работами на Октябрьской занималось ООО «Газресурс», с которым у мэра Парахина поначалу отношения явно не заладились. Мэр, регулярно инспектировавший ход и качество работ на Октябрьской, неоднократно выражал недовольство и не желал подписывать акты уже выполненных работ, причем, совершенно справедливо – качество этих самых работ не лезло ни в какие рамки. В конце концов разразился скандал. Измученный мэрскими придирками подрядчик пришел на личный прием к тогдашнему прокурору области Владиславу Малкину, после чего прокуратура инициировала проведение процессуальной проверки по факту нарушения прав субъекта предпринимательской деятельности. Вот что сообщалось в официальном пресс-релизе надзорного ведомства:

«5 октября 2021 г. прокурор Орловской области Владислав Малкин провел личный прием предпринимателей.

На личный прием обратился руководитель подрядной организации, выполняющей работы по ремонту улично-дорожной сети г. Орла, с вопросом о нарушении его прав. В своем обращении предприниматель указал, что для своевременной приемки и оплаты выполненных по муниципальным контрактам работ мэр г. Орла поставил перед подрядной организацией ряд условий в виде перечисления денежных средств под видом спонсорской помощи в адрес конкретных организаций.

В ходе проведенной прокуратурой проверки указанный заявителем факт перечисления денежных средств подтвердился.

Установлено, что в июне и июле 2021 г. подрядчик перечислил на расчетный счет одной из организаций денежные средства в общей сумме 250 тысяч рублей. Указанными денежными средствами были оплачены товары, часть из которых в ходе данной проверки изъята из помещения администрации г. Орла.

Материалы проверки с постановлением, вынесенным прокурором Советского района г. Орла в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, направлены в СУ СК России по Орловской области. В настоящее время следственным органом проводится процессуальная проверка по вопросу возможного наличия в действиях мэра г. Орла состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры».

Вскоре мэр опубликовал свой ответ прокуратуре. Цитируем:

«…Считаю нужным сообщить в публичном поле, что я никогда не требовал от подрядчиков никакой помощи.

В сообщении прокуратуры Орловской области идёт речь о спонсорской поддержке ко Дню Победы для покупки рециркуляторов для ветеранов Великой Отечественной войны. Большинство закупленных рециркуляторов вручены, оставшиеся находятся на хранении в администрации Орла у ответственных сотрудников.

Считаю, что такими своими действиями конкретно этот подрядчик, о котором идёт речь, пытается надавить на меня и сотрудников администрации Орла, заставить принять их объекты. Это ул. Октябрьская, ул. Генерала Родина, ул. Герцена, Московское шоссе, пер. Южный, пер. Ипподромный. По каждому из них есть достаточно серьёзные замечания и недоделки. Мы готовы принять эти объекты ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО после полного завершения работ.

В свою очередь, один из представителей подрядчика с сентября 2021 года неоднократно пытался «договориться», предлагая какую-либо помощь администрации Орла. Об этом я обязательно расскажу следователям с предоставлением фактов и свидетелей. Я также оставляю за собой право требовать очной ставки с подрядчиком».

В общем, стороны, что называется, обменялись заявлениями, причем в заявлении Парахина журналисты Ос еще тогда обнаружили явные нестыковки. «Помощи не требовал, но спонсорская помощь была. На нее были закуплены подарки ветеранам к Дню Победы, который, как известно, празднуется в мае, но деньги (как сообщает прокуратура) на счет некой организации перечислялись в июне-июле. Наконец, по уверению Парахина, закупленные за счет спонсорских средств рециркуляторы хранятся у сотрудников мэрии, а прокуратура сообщает, что закупленные товары изъяты», — писала «Орловская среда» в номере от 13 октября 2021 года.

Не знаем, обратили ли внимание на эти нестыковки орловские следователи, которые получили прокурорское постановление и проводили процессуальную проверку, но факт, что о результатах этой проверки ничего неизвестно. Зато известно, что тот самый подрядчик, с которым так явно не поладил мэр Парахин – ООО «Газресурс» — внезапно получил несколько новых контрактов на ремонт орловских улиц. Причем об этом стало известно тогда же, в октябре прошлого года, когда и развернулось противостояние мэрии с прокуратурой и подрядчиком. Как сообщал тогда портал «ОрелТаймс», «удивительно в этой истории то, что отношения, выстроенные чиновниками мэрии Орла с этим подрядчиком, позволили ему заполучить «жирные» контракты и в 2022 году. Эту информацию подтвердил заместитель мэра Алексей Степанов, сообщивший, что данный подрядчик выиграл многомиллионные тендеры на ремонт нескольких улиц Орла в следующем году! К примеру, почти за 100 млн рублей он обязуется отремонтировать ул. Горького». Означает ли это, что Парахин и «Газресурс» заключили своего рода перемирие? И не потому ли «заглохла» история о «спонсорской помощи» и рециркуляторах «для ветеранов»? Тем более, что прокурор Владислав Малкин, который и инициировал проверку в отношении мэра, уехал на работу в другой регион.

В связи с этим «Орловская среда» хочет задать руководству следственного управления СК РФ по Орловской области следующие вопросы:

Проводилась ли процессуальная проверка по вопросу возможного наличия в действиях мэра г. Орла состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)?

Завершена ли данная проверка?

Каковы результаты данной проверки? Возбуждено ли уголовное дело или вынесен отказ в его возбуждении?

Если в возбуждении уголовного дела отказано, то по каким причинам?