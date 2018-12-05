Куда едем?

№41 (534) от 5 декабря 2018 г.

В новом году в работе городского транспорта произойдут серьезные перемены – к сентябрю заработает единая схема движения в Орле и Орловском районе. Впрочем, оставшееся на плаву последнее муниципальное транспортное предприятие – ТТП – может и не дожить до светлого будущего. Вопрос о том, что делают местные власти для развития муниципального транспорта, рассмотрели на заседании профильного комитета горсовета. Обозначенные перспективы пока не вселяют оптимизма. Никаких четких планов и конкретных предложений депутаты так и не услышали. Лишь общие фразы и надежды на помощь из областной администрации. Думается, здесь не лишним будет напомнить, что как раз в ноябре область уже отказала городу в возврате части налоговых сборов. А денег Орлу катастрофически не хватает, в том числе и на транспорт.

Поп – своё, чёрт – своё…

Пожалуй, самым показательным стало выступление начальника отдела организации дорожной деятельности Романа Чижикова. Он начал сыпать цифрами: сколько в городе действует маршрутов, какие проездные там действуют. Опять похвастал ГЛОНАССом, к которому якобы подключен весь городской транспорт. И рассказал о проверках, которые еженедельно бывают на транспортных базах. Из жалоб, по словам Чижикова, остались лишь нарекания на работу транспорта в вечернее время. По вечерам в городе должны курсировать как минимум 93 транспортных средства. Но из-за пробок интервал сбивается, и люди подолгу не могут дождаться свою маршрутку, посетовал Роман Чижиков.

Депутат Иван Дынкович удивился такому повороту доклада. И задал ряд очень неудобных вопросов. Например, как городские власти контролируют с помощью ГЛОНАССа движение трамваев и троллейбусов? И сколько жалоб поступило на перебои движения тех же трамваев и троллейбусов в вечернее время? По мнению депутата, народным избранникам раз за разом читают один и тот же доклад. Темы и проблемы меняются – бравурные отчеты чиновников остаются неизменными. Вот только из доклада вообще осталось непонятно, что будет делаться для дальнейшего развития и спасения общественного транспорта? По мнению председателя комитета Владимира Бутусова, проблемы с перевозкой пассажиров год от года в Орле лишь усугубляются. Все хуже финансирование муниципального транспорта. Катастрофически упало качество предоставления услуг, что привело к страшному ДТП в октябре, унесшему несколько человеческих жизней.

Что касается предстоящей единой транспортной схемы, которая должна появиться из недр областной администрации в следующем году, то здесь необходимо учитывать несколько важных моментов. Например, изменить уже существующие маршруты ТТП довольно проблематично, так как проложить новые рельсы или провести линию для троллейбусов очень затратно. Как пояснил замглавы городской администрации Николай Ванифатов, учитывая сложное положение ТТП, было принято решение со следующего года передать в ведение МУПа еще и автобусы. В первую очередь это будут автобусы, привезенные в Орел из Москвы в качестве «подарка».

Жалобы на работу перевозчиков в основном касаются маршруток. При проведении нового конкурса на право пассажирских перевозок будет учитываться ряд важных нюансов, в частности планируется более тщательно прописать работу в вечернее время. Будут ужесточены и санкции за нарушения. Сейчас чиновники определяют, сколько именно предупреждений должен набрать частник, чтобы с ним расторгли контракт. Будут прописаны требования не только к состоянию автобусов, но и наличию водителей, чтобы полностью перекрыть графики с соблюдением режима труда и отдыха. Кроме того, на федеральном уровне предполагается ужесточение штрафов. Проблема гонок между двухзначными и трехзначными маршрутками, по мнению Ванифатова, отпадет с принятием единой схемы транспортного обслуживания.

Есть надежда решить и давнюю проблему конфликтов пассажиров и водителей. В следующем году в салонах появятся видеокамеры. Причем это будет не декларативное обещание перевозчиков, а жесткое требование контракта. Тогда можно будет отслеживать общение пассажиров с водителем, рассматривать по факту жалобы на курение в салоне, разговоры по телефону за рулем и тому подобное.

Сейчас же, как заверил Николай Ванифатов, ситуация меняется в лучшую сторону. Так, после неоднократных визитов совместной комиссии на автобазы, где стоят частные маршрутки, удалось решить проблему автобусов с оторванными сиденьями и дырами в гнилом полу. Сократилось и число жалоб на хамское поведение водителей.

Из того, что не удалось выполнить, – просьбы руководства ТТП убрать дублирующие частные маршруты с тех линий, где ходит муниципальный транспорт. В качестве примера привели конечную 6-го троллейбуса на улице Горького. Сейчас там идет активное строительство многоэтажек, и люди просят пустить дополнительный транспорт. Ограничивать конкуренцию власти не могут, поэтому в этой части города не только не будут убраны маршруты-дублеры, а скорее всего, появится еще и новые.

Мрачные перспективы ТТП

Отдельно коснулись на заседании комитета и перспектив ТТП. Как рассказал Николай Ванифатов, если частные маршрутки пользуются городскими дорогами и не несут никаких затрат на их ремонт, то ТТП использует свои линии. И кроме ТТП никто эти линии не эксплуатирует, соответственно, все затраты на поддержание линий в рабочем состоянии лежат на плечах МУПа. А ведь те же подстанции, построенные во времена СССР, имеют определенный срок эксплуатации. И сейчас этот срок подходит к концу – так что скоро город получит еще одну очень серьезную головную боль.

Есть у ТТП и несомненные плюсы. Взять те же детские коляски. Войти в новую маршрутную «ГАЗель» с коляской практически нереально. Только в троллейбус или трамвай. Кроме того, муниципальный транспорт гораздо вместительнее – за один раз троллейбус может увезти гораздо больше пассажиров, чем маршрутка. Не стоит забывать и про инвалидов. Для них нужен специальный низкопольный автопарк. Человек в инвалидной коляске может попасть только в муниципальный транспорт (хоть и с проблемами). В маршрутку такой пассажир не попадет при всем своем желании.

Занимательная арифметика

Очень интересный диалог произошел между председателем комитета Владимиром Бутусовым и Николаем Ванифатовым, когда речь зашла о сокращении субсидий, выделяемых муниципальным транспортным предприятиям. (Например, только ТТП за год субсидия была сокращена в два раза. Соответственно, депутатов заинтересовало: есть ли данные о том, что за год вдвое сократился пассажиропоток?) По мнению Николая Ванифатова, в последнее время произошел значительный рост числа автовладельцев, и поэтому в общественном транспорте остались преимущественно льготники. Большинство же граждан пересело на личные авто, следовательно, и власти сокращают поддержку транспорта, резюмировал Ванифатов.

Принципиально иную позицию заняли депутаты. Они напомнили, что в ряде городов власти не идут на поводу у жителей, а сами создают ситуацию, когда выгоднее использовать общественный транспорт. Уже сейчас в Москве добраться из точки А в точку Б на метро быстрее, чем на личном автомобиле. А в Таллине вообще сделали бесплатный проезд в общественном транспорте, чтобы улучшить экологию (электротранспорт не загрязняет выбросами воздух, а автомобили давно уже стали загрязнителями воздуха №1), и заодно смогли избавиться от автомобильных пробок. Поэтому, чем лучше будет продумана и развита сеть общественного транспорта, тем больше людей будет пользоваться городскими экологически чистыми трамваями и троллейбусами. Впрочем, в этих теоретических рассуждениях опять же скрыто серьезное противоречие, ведь развивать муниципальный электротранспорт город не планирует – на прокладку новых линий элементарно нет денег.

Не лучше оказалась ситуация и с дорогим подарком из Москвы. Чтобы выпустить на линию списанные, но еще способные перевозить пассажиров трамваи и троллейбусы, нужна серьезная сумма. Необходимо еще раз просчитать экономическую целесообразность выпуска на линию таких старых машин, ведь, как заметили депутаты, «чем старше человек – тем больше ему требуется таблеток». В какую сумму выльется «доведение до ума» московской техники, и имеет ли смысл вообще вкладываться в это, если предприятие может в любой момент просто пойти на дно? Вопрос остался без ответа.

Что же касается финансирования ТТП, то, как пояснил начальник отдела по тарифам Михаил Кузнецов, субсидия транспортникам выдавалась в качестве компенсации провоза льготников. «Но льготы – это право, а не обязанность муниципального бюджета. Когда нет возможности закрыть защищенные статьи по заработной плате, предусматривать льготы (то есть оплачивать льготный проезд граждан. – Прим. ред.) не представляется возможности», – заявил сотрудник горадминистрации. Проще говоря, в бюджете не хватает денег на предоставление льгот, но льготникам об этом сказать никто не решается. В итоге крайним оказалось… муниципальное предприятие, которое не может получить деньги за перевезенных по факту пассажиров!

Жуткий штраф в одиннадцать рублей!

Вишенкой на торте стало обсуждение размеров штрафов, которыми власти пытаются навести порядок в сфере перевозок. Депутаты поинтересовались, какие санкции ждут нарушителей графиков движения в вечернее время? Николай Ванифатов заявил, что штраф стандартный – 5% от стоимости контракта. Депутаты попросили выразить сумму не в процентах, а в рублях. Тут их и ожидал главный сюрприз – максимальная сумма контракта по прямым договорам сейчас составляет 220 (двести двадцать) рублей! То есть 5% – это целых 11 рублей! При этом, по заверениям чиновников, размер штрафов устанавливают не они, а федеральное законодательство. Общую сумму собранных с перевозчиков штрафов на заседании комитета узнать так и не удалось.

Депутаты посоветовали властям делать упор не на смешные штрафы, а на реально работающее законодательство о контрактах. Если перевозчик дважды нарушает условия, прописанные в договоре, то договор надо просто расторгать. И этот механизм достаточно полно и всесторонне прописан. При первом нарушении факт фиксируется, и выдается уведомление с предупреждением. А при повторном нарушении уже можно расторгать контракт. Дефицита перевозчиков в Орле не наблюдается. Поэтому найти нового предпринимателя, который будет работать без нарушений, не такая уж нерешаемая задача.

Самым же большим разочарованием для депутатов стало отсутствие какой-либо инициативы городских властей в разработке транспортной схемы. Город опять обреченно примет то, что ему «напроектируют» в кабинетах «серого дома». Между тем, по мнению депутатов, в агломерации с Орловским районом должны учитываться в первую очередь интересы города. А для этого необходимо сделать работу по проектированию единой схемы прозрачной. Чтобы не получилось, как в прошлый раз, когда проектировщики посчитали некоторые маршруты ненужными, а пассажиры завалили власти горой жалоб из-за их отмены. Пока же муниципалитет со стороны безмолвно наблюдает, как появляется очередной трехзначный маршрут, который на 90% проходит по улицам областного центра, и никаким образом не стремится влиять на этот процесс. Об участии городских властей в процессе разработки схемы депутаты так и не узнали. Планы, какой район Орла будет застраиваться в ближайшее время и потребует введения дополнительных маршрутов, обозначены не были. Вероятно, и этот вопрос за городских чиновников порешают в «сером доме».

Сергей Миляхин