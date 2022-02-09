Куда исчезли фонарики ночные?

№5 (674) от 9 февраля 2022 г.

В одном из прошлых номеров журналисты «Орловской среды», побывавшие в деревне Кондырева Орловского района, там, где расположен теперь уже знаменитый «тещин дом», в котором квартирует мэр Орла Юрий Парахин, обратили внимание, что с улицы Никольской, ведущей к этому дому, со столбов исчезли светодиодные фонари.

Пропажа светильников произошла аккурат в тот момент, когда прокуратура «раскрутила» уголовное дело в отношении мэра, в котором он теперь фигурирует в качестве обвиняемого. На днях мучивший нас вопрос, кто же решился на такое варварство, отпал: по сведениям местных жителей, фонари ликвидировал их собственник и давний партнер Парахина господин Литвак. По какой причине, мы пока точно не знаем: то ли не захотел лишний раз объясняться со следователями, то ли вспомнил, что каждый фонарь имеет свой уникальный номер, и что фонари под этими номерами по документам должны находиться совсем не там, где они находились, то ли платить за свет оказалось дороговато…

Так или иначе, но фонарей на улице Никольской больше нет. За исключением одного небольшого участка дороги, непосредственно примыкающего к «усадьбе Парахиных».

Так что за мэра, возвращающегося с ответственной и напряженной работы темными зимними вечерами в «тещин дом», можно не беспокоиться: мимо не проедет.

Видеосюжет об исчезновении светодиодных фонарей с улицы Никольской смотрите на странице депутата Виталия Рыбакова в Инстаграм.

https://www.instagram.com/p/CZviT3EA6rv/